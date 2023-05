Secretary of State Gregg M. Amore Reminds Candidates of Upcoming Deadlines

RHODE ISLAND, May 23 - PROVIDENCE, RI – Secretary of State Gregg M. Amore is today reminding prospective candidates for the Congressional District 1 special election of upcoming deadlines.

The deadline for candidates to be registered to vote in Rhode Island is May 31, 2023. The deadline for candidates to disaffiliate, if they wish to run as a member of a political party other than the party with which they are currently affiliated, is also May 31, 2023.

Both processes can be completed online at vote.ri.gov or by visiting your local board of canvassers' office.

The expected Congressional District 1 special election calendar can be found online here.

To learn more about elections in Rhode Island, register to vote, or check your registration status, visit vote.ri.gov.

###

23 de mayo de 2023

El Secretario de Estado Gregg M. Amore les Recuerda a los Candidatos de las Próximas Fechas Límites

Providence, RI – El Secretario de Estado Gregg M. Amore les recuerda hoy a los posibles candidatos de la elección especial del Distrito Congresual 1 de las próximas fechas límites.

La fecha límite para que los candidatos se inscriban para votar en Rhode Island es el 31 de mayo de 2023. La fecha límite para que los candidatos se desafilen, si es que desean postularse como miembros de un partido político diferente al cual están actualmente afiliados, también es el 31 de mayo de 2023. Ambos procesos pueden ser realizados en línea en vote.ri.gov o visitando la oficina de su junta local de elecciones.

El calendario previsto para la elección especial del Distrito Congresual 1 puede consultarse en línea aquí.

Para aprender más sobre las elecciones en Rhode Island, inscribirse para votar, o verificar el estado de su registro de votante, visite vote.ri.gov.

###