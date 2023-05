Magna annonce ses résultats du premier trimestre 2023

Le chiffre d'affaires a augmenté de 11 % pour atteindre 10,7 milliards de dollars, alors que la production mondiale de véhicules légers est en hausse de 3 %

Le bénéfice dilué par action et le bénéfice dilué ajusté par action ajusté se sont respectivement élevés à 0,73 $ et 1,11 $

132 millions de dollars de dividendes versés

Augmentation de la fourchette des perspectives de marge du BAII ajusté de 4,1%-5,1% à 4,7%-5,1%

/EIN News/ -- AURORA, Ontario, 23 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc. (TSX : MG ; NYSE : MGA) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 mars 2023.

Veuillez cliquer ICI pour consulter l'intégralité des états financiers et le rapport de gestion pour le premier trimestre.

THREE MONTHS ENDED March 31, 2023 March 31, 2022 Reported

Sales $ 10,673 $ 9,642

Income from operations before income taxes $ 275 $ 420

Net income attributable to Magna International Inc. $ 209 $ 364

Diluted earnings per share $ 0.73 $ 1.22

Non-GAAP Financial Measures (1)



Adjusted EBIT $ 437 $ 507

Adjusted diluted earnings per share $ 1.11 $ 1.28 Tous les résultats sont exprimés en millions de dollars américains, à l'exception des chiffres par action, qui sont en dollars américains. (1) Le BAII ajusté et le résultat dilué ajusté par action sont des mesures financières non conformes aux PCGR qui n'ont pas de signification normalisée en vertu des PCGR des États-Unis et, par conséquent, peuvent ne pas être comparables au calcul de mesures similaires par d'autres sociétés. Un rapprochement de ces mesures financières non conformes aux PCGR est inclus au verso de ce communiqué de presse.

Une photo de Swamy Kotagiri, président-directeur général de Magna, est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dd51ddac-f8f4-4964-88a6-1f4436f0463f

TRIMESTRE CLOS LE 31 MARS 2023

Nous avons enregistré un chiffre d'affaires de 10,7 milliards de dollars pour le premier trimestre 2023, soit une augmentation de 11 % par rapport au premier trimestre 2022, en comparaison avec une hausse de 3 % de la production mondiale de véhicules légers, comprenant respectivement 8 % et 7 % d'augmentation de la production sur nos deux plus grands marchés, à savoir l'Amérique du Nord et l'Europe. Outre l'augmentation de la production mondiale, notre chiffre d'affaires a bénéficié de volumes plus élevés dans notre segment d'assemblage de véhicules complets et du lancement de nouveaux programmes, tandis que l'affaiblissement net des devises étrangères par rapport au dollar américain a eu un impact négatif sur les ventes.

Le BAII ajusté a baissé pour atteindre 437 millions de dollars au premier trimestre 2023, contre 507 millions de dollars au premier trimestre 2022. Cette baisse reflète principalement l'augmentation des coûts nets des intrants de production, les inefficacités opérationnelles d'une usine en Europe, l'augmentation des coûts nets d'ingénierie, y compris les dépenses liées à nos activités d'électrification et d'ADAS, la diminution des résolutions commerciales favorables nettes et l'augmentation des coûts nets de garantie. Ces déclins ont été partiellement compensés par les gains sur des ventes plus élevées et par une baisse du partage des bénéfices et de la rémunération incitative en faveur des employés.

Le bénéfice d'exploitation avant impôts s'est élevé à 275 millions de dollars pour le premier trimestre 2023, contre 420 millions de dollars pour le premier trimestre 2022, comprenant les Autres dépenses, nettes(2), de respectivement 142 millions de dollars et 61 millions de dollars. À l'exclusion des Autres dépenses, nettes pour les deux périodes, le bénéfice d'exploitation avant impôts sur le revenu a diminué de 64 millions de dollars au cours du premier trimestre 2023 par rapport au premier trimestre 2022.

Le bénéfice net attribuable à Magna International Inc. était de 209 millions de dollars pour le premier trimestre 2023, contre 364 millions de dollars pour le premier trimestre 2022, comprenant les Autres dépenses après impôts, nettes(2), de 110 millions de dollars et 48 millions de dollars, respectivement, et les Ajustements aux provisions pour valorisation d'impôts différés de 29 millions de dollars au premier trimestre 2022. À l’exclusion des Autres dépenses nettes, après impôts et Provisions pour valorisation d'impôts différés des deux périodes, le bénéfice net attribuable à Magna International Inc. a diminué de 64 millions de dollars au premier trimestre 2023 par rapport au premier trimestre 2022.

Le bénéfice dilué par action a baissé pour atteindre 0,73 dollar au premier trimestre 2023, par rapport à 1,22 dollar au premier trimestre 2022, et le bénéfice dilué ajusté par action a baissé pour atteindre 1,11 dollar par rapport à 1,28 dollar.

Au cours du premier trimestre 2023, nous avons généré des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant des variations d’actifs et de passifs d’exploitation de 568 millions de dollars et employé 341 millions de dollars dans des actifs et passifs d’exploitation. Les activités d'investissement pour le premier trimestre 2023 comprennent 424 millions de dollars d'ajouts d'immobilisations et une augmentation de 101 millions de dollars des investissements, autres actifs et actifs incorporels.

REMBOURSEMENT DE CAPITAL AUX ACTIONNAIRES

Au cours du trimestre clos le 31 mars 2023, nous avons versé des dividendes de 132 millions de dollars.

Notre conseil d'administration a déclaré un dividende de 0,46 dollar par action ordinaire pour le premier trimestre, payable le 2 juin 2023 aux actionnaires inscrits à la clôture des marchés le 19 mai 2023.

(2) Les Autres dépenses, nettes comprennent les coûts de restructuration et de dépréciation ainsi que les pertes nettes sur la réévaluation de certains investissements en capitaux et garanties d'entreprise d'ordre public. En outre, le bénéfice net en 2022 comprend un bénéfice de 29 millions de dollars lié aux Ajustements aux provisions pour valorisation d'impôts différés. Un rapprochement de ces mesures financières non conformes aux PCGR est inclus au verso de ce communiqué de presse.

RÉSUMÉ PAR SEGMENT

($Millions)



For the three months ended March 31, Sales Adjusted EBIT 2023 2022 Change 2023 2022 Change Body Exteriors & Structures $ 4,439 $ 4,077 $ 362 $ 270 $ 229 $ 41 Power & Vision 3,323 3,046 277 84 154 (70 ) Seating Systems 1,486 1,376 110 36 49 (13 ) Complete Vehicles 1,626 1,275 351 52 50 2 Corporate and Other (201 ) (132 ) (69 ) (5 ) 25 (30 ) Total Reportable Segments $ 10,673 $ 9,642 $ 1,031 $ 437 $ 507 $ (70 )





For the three months ended March 31, Adjusted EBIT as a

percentage of sales 2023 2022 Change Body Exteriors & Structures 6.1 % 5.6 % 0.5 % Power & Vision 2.5 % 5.1 % (2.6 )% Seating Systems 2.4 % 3.6 % (1.2 )% Complete Vehicles 3.2 % 3.9 % (0.7 )% Consolidated Average 4.1 % 5.3 % (1.2 )%

Pour plus d'informations sur les résultats de nos segments, veuillez consulter notre rapport de gestion sur nos résultats d'exploitation et notre situation financière ainsi que nos états financiers intermédiaires.

PERSPECTIVES POUR 2023

Nous publions chaque année en février des prévisions sur l'ensemble de l'année avec des mises à jour trimestrielles. Les perspectives suivantes sont une mise à jour de nos perspectives précédentes de février 2023.

Hypothèses des perspectives pour 2023 actualisées

Current Previous Light Vehicle Production (millions of units) North America

Europe

China 15.0

16.3

26.2 14.9

16.2

26.2 Average Foreign exchange rates:

1 Canadian dollar equals

1 euro equals

U.S. $0.748

U.S. $1.086

U.S. $0.750

U.S. $1.070

Perspectives pour 2023 actualisées

Current Previous Segment Sales Body Exteriors & Structures

Power & Vision

Seating Systems

Complete Vehicles $16.8 - $17.4 billion

$13.0 - $13.4 billion

$5.6 - $5.9 billion

$5.3 - $5.6 billion $16.7 - $17.3 billion

$13.0 - $13.4 billion

$5.5 - $5.8 billion

$4.9 - $5.2 billion Total Sales $40.2 - $41.8 billion $39.6 - $41.2 billion Adjusted EBIT Margin(3) 4.7% - 5.1% 4.1% - 5.1% Equity Income (included in EBIT) $95 - $125 million $95 - $125 million Interest Expense, net Approximately $150 million Approximately $150 million Income Tax Rate(4) Approximately 21% Approximately 21% Net Income attributable to Magna(5) $1.3 - $1.5 billion $1.1 - $1.4 billion Capital Spending Approximately $2.4 billion Approximately $2.4 billion Remarques :

(3) La marge BAII ajustée est le rapport du BAII ajusté sur le chiffre d'affaires total

(4) Le taux d'imposition sur le revenu a été calculé à partir du BAII ajusté et est basé sur la législation fiscale en vigueur

(5) Le bénéfice net attribuable à Magna représente le bénéfice net à l'exclusion des Autres dépenses, nettes.

Nos perspectives visent à fournir des informations sur les attentes et les plans actuels de la direction, et peuvent se révéler inappropriées à d'autres fins. Bien que considérées comme raisonnables par Magna à la date du présent document, les perspectives pour 2023 ci-dessus et les hypothèses sous-jacentes peuvent se révéler inexactes. En conséquence, nos résultats réels pourraient différer sensiblement de nos attentes telles qu'énoncées dans le présent document. Les risques identifiés dans la section « Énoncés prospectifs » ci-après représentent les principaux facteurs qui, de notre avis, pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement de nos attentes.

Principaux facteurs de notre activité

Nos résultats d’exploitation dépendent principalement des niveaux de production de voitures et de camions légers en Amérique du Nord, en Europe et en Chine déployés par nos clients. Bien que nous fournissions des systèmes et des composants à tous les grands fabricants d’équipements d’origine (« OEM »), nous ne fournissons pas de systèmes ni de composants pour chaque véhicule, et la valeur de notre contenu n’est pas non plus identique d’un véhicule à l’autre. En conséquence, la composition des clients et des programmes par rapport aux tendances du marché, ainsi que la valeur de notre contenu sur des programmes spécifiques de production de véhicules, sont également des facteurs importants de nos résultats.

Les volumes de production des OEMs sont généralement alignés sur les niveaux de vente des véhicules et donc, affectés par l'évolution de ces niveaux. Outre les niveaux de vente de véhicules, les volumes de production sont généralement affectés par toute une série de facteurs, dont : les conditions économiques et politiques générales, les interruptions de main-d'œuvre, les accords de libre-échange, les droits de douane, les valeurs relatives des devises, les prix des produits de base, les chaînes d'approvisionnement et les infrastructures, la disponibilité et le coût relatif de la main-d'œuvre qualifiée, les considérations réglementaires, y compris celles relatives aux émissions environnementales et aux normes de sécurité, ainsi que d'autres facteurs. De plus, la COVID-19 peut avoir un impact sur les volumes de production de véhicules, notamment au travers des ordres de confinement à domicile obligatoires qui limitent la production, de l'absentéisme accru des employés, ainsi que des perturbations des chaînes d'approvisionnement.

Les ventes de véhicules au global subissent de plein fouet les fluctuations du niveau de confiance des consommateurs, lequel peut à son tour être affecté par les perceptions des consommateurs et les tendances générales liées aux marchés de l’emploi, du logement et des actions, ainsi que par d’autres facteurs macroéconomiques et politiques. Les facteurs annexes ayant généralement des effets sur les niveaux de vente de véhicules et donc, sur les volumes de production, comprennent : les taux d’intérêt et/ou la disponibilité du crédit ; les prix du carburant et de l’électricité ; les taux de change relatifs ; les restrictions réglementaires à l’utilisation des véhicules dans certaines grandes métropoles ; ainsi que d’autres facteurs. De plus, la COVID-19 peut avoir un impact sur les ventes de véhicules, notamment au travers des ordres de confinement à domicile obligatoires qui restreignent les opérations des concessionnaires automobiles, auxquels s’ajoute la baisse de confiance des consommateurs.

RAPPROCHEMENT DES MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR

Le rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR est comme suit :



BAII ajusté For the three months ended March 31, 2023 2022 Net Income $ 217 $ 379 Add : Interest expense, net 20 26 Other expense, net 142 61 Income taxes 58 41 Adjusted EBIT $ 437 $ 507 BAII ajusté en pourcentage du chiffre d'affaires (« Marge BAII ajustée ») For the three months ended March 31, 2023 2022 Sales $ 10,673 $ 9,642 Adjusted EBIT $ 437 $ 507 Adjusted EBIT as a percentage of sales 4.1 % 5.3 % Adjusted diluted earnings per share For the three months ended March 31, 2023 2022 Net income attributable to Magna International Inc. $ 209 $ 364 Add (deduct): Other expense, net 142 61 Tax effect on Other expense, net (32 ) (13 ) Adjustments to Deferred Tax Valuation Allowances — (29 ) Adjusted net income attributable to Magna International Inc. $ 319 $ 383 Diluted weighted average number of Common Shares outstanding during the period (millions): 286.6 298.1 Adjusted diluted earnings per share $ 1.11 $ 1.28

Certaines des mesures financières prospectives mentionnées ci-dessus sont fournies sur une base non conforme aux PCGR. Nous ne fournissons pas de rapprochement entre ces mesures prospectives et les mesures financières les plus directement comparables calculées et présentées conformément aux PCGR des États-Unis. Le faire pourrait potentiellement induire en erreur et serait peu pratique étant donné la difficulté de projeter des éléments qui ne reflètent pas les opérations en cours dans une période future. L'ampleur de ces éléments peut toutefois être significative.

Ce communiqué de presse, ainsi que notre rapport de gestion sur nos résultats d'exploitation et notre situation financière, et nos états financiers intermédiaires, sont disponibles dans la rubrique Investor Relations (Relations avec les investisseurs) de notre site Web à l'adresse www.magna.com/company/investors et déposés par voie électronique dans SEDAR (Système d'analyse et de récupération électronique des documents) qui peut être consulté sur le site www.sedar.com , ainsi qu'EDGAR (Système de collecte, d'analyse et de récupération des données électroniques) de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, qui peut être consulté sur le site www.sec.gov .

Nous tiendrons une conférence téléphonique à l'intention des analystes et des actionnaires intéressés pour discuter de nos résultats du premier trimestre clos le 31 mars 2023 le vendredi 5 mai 2023 à 8h00, heure de l'Est. La conférence téléphonique sera présidée par Swamy Kotagiri, président-directeur général. Le numéro à composer pour accéder à cette conférence depuis l’Amérique du Nord est le 1-800-584-0405. Les personnes appelant depuis l'extérieur de ce territoire sont invitées à composer le 1-416-981-9017. Veuillez composer le numéro au moins 10 minutes avant le début de la conférence. Nous retransmettrons également la téléconférence sur le site www.magna.com . La présentation accompagnant la conférence, ainsi que le récapitulatif de nos états financiers , seront disponibles sur notre site Web vendredi avant la téléconférence.

BALISES

Résultats trimestriels, résultats financiers, production de véhicules

CONTACT POUR LES INVESTISSEURS

Louis Tonelli, vice-président en charge des relations avec les investisseurs

louis.tonelli@magna.com | 905-726-7035

CONTACT POUR LA PRESSE

Tracy Fuerst, vice-présidente en charge de la communication d’entreprise et des relations publiques

tracy.fuerst@magna.com │ 248-761-7004

CONTACT POUR LA TÉLÉCONFÉRENCE

Nancy Hansford, assistante de direction, relations avec les investisseurs

nancy.hansford@magna.com 905-726-7108

NOTRE ACTIVITÉ (6)

Magna est plus que l'un des plus grands fournisseurs au monde dans le secteur automobile. Nous sommes une société spécialisée dans les technologies de la mobilité, dotée d'une équipe mondiale à l'esprit entrepreneurial de 171 000(7) employés et d'une structure organisationnelle conçue pour innover comme une start-up. Avec plus de 65 ans d'expertise et une approche systémique de la conception, de l'ingénierie et de la fabrication qui touche presque tous les aspects du véhicule, nous sommes positionnés pour soutenir l'avancée de la mobilité dans une industrie en pleine mutation. Notre réseau mondial comprend 341 sites de fabrication et 88 centres de développement, d'ingénierie et de vente de produits dans 29 pays.

Pour tout complément d’information sur Magna (NYSE : MGA ; TSX : MG), veuillez consulter le site www.magna.com ou nous suivre sur Twitter @MagnaInt.

(6) Les centres d'opérations de fabrication, de développement de produits, d'ingénierie et de vente comprennent certaines opérations comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence.

(7) Nous comptons plus de 160 000 employés dans nos entités en propriété exclusive ou contrôlées et plus de 11 000 employés dans certaines opérations comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence.



ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse constituent des « informations prospectives » ou « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs »). Ces énoncés prospectifs visent à fournir des informations sur les attentes et les plans actuels de la direction, et peuvent se révéler inappropriées dans d'autres cas. Les énoncés prospectifs peuvent inclure des projections financières et autres, ainsi que des déclarations concernant nos plans, objectifs ou résultats économiques futurs, ou les hypothèses sous-jacentes à tout ce qui précède, et d'autres déclarations qui ne sont pas des récits de faits historiques. Nous utilisons des termes tels que « peut », « pourrait », « devrait », « susceptible de », « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l'intention », « planifier », « viser », « prévoir », « perspective », « prévoir », « estimer », « objectif » et des expressions similaires suggérant des résultats ou événements futurs pour identifier les énoncés prospectifs. Le tableau suivant identifie les énoncés prospectifs importants contenus dans le présent document, ainsi que les risques potentiels importants qui, selon nous, pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement de ces énoncés prospectifs. Les lecteurs sont également invités à prendre en compte tous les facteurs de risque ci-dessous :

Énoncés prospectifs substantiels Risques potentiels importants liés aux énoncés prospectifs applicables Production de véhicules légers Niveaux de vente de véhicules légers

Interruptions d'approvisionnement

Décisions d'allocation de la production par les OEM Chiffre d'affaires total

Chiffre d'affaires par segment L'impact des taux d'intérêt élevés et de la disponibilité du crédit sur la confiance des consommateurs et, par conséquent, sur les ventes et la production de véhicules

Interruptions potentielles d'approvisionnement

L'impact de l'invasion de l'Ukraine par la Russie sur la croissance économique mondiale et les volumes de production de l'industrie

L'impact de l'augmentation des taux d'intérêt et de la disponibilité du crédit sur la confiance des consommateurs et, par conséquent, sur les ventes et la production de véhicules

L'impact de la détérioration de l'accessibilité des véhicules sur la demande des consommateurs et, par conséquent, sur les ventes et la production de véhicules

Concentration des ventes sur six clients

Changements dans les parts de marché parmi les véhicules ou les segments de véhicules

Évolution des taux d'adaptation consommateurs des produits que nous vendons Marge BAII ajustée

Bénéfice net attribuable à Magna Mêmes risques que pour le chiffre d'affaires total et le chiffre d'affaires par segment ci-dessus

Exécution réussie de lancements de programmes critiques, y compris la fabrication complète du SUV Fisker Ocean

Sous-performance opérationnelle

Inefficacité de la production dans nos opérations en raison de la volatilité des décisions d'attribution de la production de véhicules par les OEM

Coûts plus élevés pour atténuer les risques de perturbations de l'approvisionnement

Pressions inflationnistes

Notre capacité à obtenir des recouvrements de coûts de la part de nos clients et/ou à compenser autrement la hausse des coûts des intrants

Concessions de prix

Volatilité des coûts des matières premières ;

Volatilité des prix de la mitraille d'acier

Coûts de main-d'œuvre plus élevés

Risques fiscaux Revenus de capitaux propres Mêmes risques que la marge du BAII ajustée et le bénéfice net attribuable à Magna

Risques liés à la conduite des affaires par le biais de coentreprises

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les informations dont nous disposons actuellement et reposent sur des hypothèses et analyses que nous avons faites à la lumière de notre expérience et de notre perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs prévus, ainsi que d'autres facteurs qui, selon nous, sont appropriés aux circonstances. Bien que nous estimions avoir une base raisonnable pour formuler de tels énoncés prospectifs, ceux-ci ne constituent nullement une garantie de rendement ou de résultats futurs. Outre les facteurs susmentionnés, la question de savoir si les résultats et développements réels seront conformes à nos attentes et prédictions dépend d'un certain nombre de risques, d'hypothèses et d'incertitudes, dont beaucoup échappent à notre contrôle et dont les effets peuvent être difficiles à prévoir, y compris, sans s'y limiter :

Risques macroéconomiques, géopolitiques et autres



impact de l'invasion de l'Ukraine par la Russie ;

pressions inflationnistes ;

niveaux des taux d'intérêts ;

risques liés à la COVID-19 ; Risques liés à l'industrie automobile



cyclicité économique ;

diminution du volume de production régional ;

détérioration de l'accessibilité des véhicules ;

hésitation potentielle des consommateurs en ce qui concerne les véhicules électriques (« VE ») ;

concurrence intense ; Risques stratégiques



alignement de nos gammes de produits avec la « voiture du futur » ;

notre capacité à développer constamment des produits ou procédés innovants ;

nos investissements dans des sociétés de mobilité et de technologie ;

modification de notre profil de risque opérationnel suite à l'augmentation de l'investissement dans l'électrification et la conduite autonome/assistée, y compris les coûts d'ingénierie et de R&D supérieurs, et difficultés à établir des devis permettant une bonne rentabilité sur les produits pour lesquels nous n'avons parfois pas d'expérience de tarification significative ; Risques liés aux clients



concentration des ventes sur six clients ;

incapacité à développer de manière significative nos activités avec les clients asiatiques ;

émergence d'OEM de VE pouvant provoquer des perturbations, y compris les risques liés aux antécédents d'exploitation/revenus limités des nouveaux OEM participants ;

évolution du profil de risque des contreparties ;

dépendance à l'égard de l'externalisation ;

consolidation et coopération des OEM ;

changements dans les parts de marché parmi les véhicules ou les segments de véhicules ;

évolution des taux d'adaptation des produits que nous vendons ;

fluctuations des ventes trimestrielles ;

perte potentielle de bons de commande conséquents ;

perturbations potentielles liées à la production des OEM ; Risques liés à la chaîne d'approvisionnement



perturbations de l'approvisionnement des semi-conducteurs et hausses des prix, et impact sur les volumes de production clients et sur l'efficacité de nos opérations;

perturbations de l'approvisionnement et coûts applicables liés aux initiatives de réduction de la perturbation de l'approvisionnement ;

perturbations/pénuries énergétiques régionales et prix ;

détérioration de la situation financière de notre base d'approvisionnement ; Risques liés à la fabrication/l'exploitation risques liés au lancement de produits ou de nouvelles installations ;

sous-performance opérationnelle ;

coûts de restructuration ;

charges de dépréciation ;

interruptions de travail ;

attraction/rétention de main-d'œuvre qualifiée ;

expertise et succession des dirigeants ; Risques liés à la sécurité informatique



violations de la sécurité informatique ;

failles de cybersécurité affectant les produits ; Risques liés à la tarification



risques d'écart de prix entre le moment de soumission et le début de production ;

concessions de prix ;

volatilité des prix des matières premières ;

baisse des prix de la mitraille d'acier/aluminium ; Risques de garantie et de rappel



coûts liés à la réparation ou au remplacement de produits défectueux, y compris en cas de rappel ;

coûts de garantie ou de rappel supérieurs au provisionnement ou aux plafonds de la couverture d'assurance ;

réclamations en responsabilité liées aux produits ; Risques liés au changement climatique



risques de transition et risques physiques ;

risques stratégiques et autres en lien avec la transition vers l'électromobilité ; Risques d'acquisition



concurrence pour les objectifs d'acquisition stratégique ;

risques inhérents aux fusions et acquisitions ;

risques d'intégration de l'acquisition ; Autres risques commerciaux



risques liés à la conduite des affaires par le biais de coentreprises

risques de propriété intellectuelle ;

risques liés à la conduite d'activités sur les marchés étrangers ;

fluctuations des cours relatifs des devises ;

hausse des obligations de financement de pensions ;

risques fiscaux ;

flexibilité financière réduite suite à un choc économique ;

incapacité à réaliser des retours d'investissement futurs égalant ou dépassant les retours passés ;

changements dans les notations de crédit qui nous ont été attribuées ;

imprévisibilité et fluctuation du cours de négociation de nos actions ordinaires ;

réduction de la suspension de notre dividende ; Risques juridiques, réglementaires et autres risques antitrust ;

réclamations légales et/ou mesures réglementaires à notre encontre ;

changements dans les lois et réglementations, y compris celles relatives à l'émission de véhicules, la fiscalité ou résultant de la pandémie de COVID-19.

restrictions potentielles au libre-échange ;

conflits commerciaux/droits de douane ; et

coûts de conformité environnementale.

Lors de l'évaluation des déclarations ou des informations prospectives, les lecteurs sont avertis qu'ils ne doivent pas se fier indûment aux informations ou déclarations de nature prospective. De plus, les lecteurs doivent notamment examiner les différents facteurs qui pourraient faire varier sensiblement les événements ou les résultats réels de ceux indiqués par de tels énoncés prospectifs, ce qui comprend les risques, hypothèses et incertitudes susmentionnés qui sont :

discutés sous le titre « Tendances et risques du secteur » de notre Discussion et l'analyse de la direction ; et

exposés dans notre notice annuelle révisé déposé auprès des commissions des valeurs mobilières au Canada, dans notre rapport annuel sur formulaire 40-F / 40-F/A déposé auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, ainsi que dans les dépôts ultérieurs.

Les lecteurs doivent également prendre en considération la discussion sur nos activités d'atténuation des risques concernant certains facteurs, également consultable dans notre notice annuelle.