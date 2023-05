Parés pour le futur: NGen lance un programme de transformation de la main-d'œuvre de 19 millions de dollars avec le soutien d'EDSC

Des financements sont désormais disponibles pour soutenir le développement des compétences dans le secteur manufacturier canadien

/EIN News/ -- HAMILTON, Ontario, 23 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- NGen, l'organisation dirigée par l'industrie qui mène le Grappe D’innovation mondiale pour la fabrication de pointe, a annoncé le lancement de Parés pour le futur, un programme de 19 millions de dollars financé en partie par le Programme de solutions sectorielles en matière de main-d'œuvre d'Emploi et Développement social Canada pour soutenir les entreprises dans l'intégration de nouveaux travailleurs diversifiés dans la fabrication canadienne. L'initiative aidera également les fabricants canadiens à identifier les lacunes critiques en compétences afin de soutenir la rentabilité et la croissance future de leur organisation grâce au programme de leadership en transformation de NGen, reconnu comme étant hautement efficace. Grâce à ces approches, le programme vise à fournir des solutions axées sur la demande pour le secteur manufacturier, l'un des secteurs les plus durement touchés par la pandémie et clé pour la relance de l'économie canadienne.



Grâce à Parés pour le futur, NGen répondra à trois objectifs prioritaires pour soutenir le secteur manufacturier canadien :

Développer et valider des approches pour l'intégration de nouveaux travailleurs dans le secteur manufacturier, notamment des représentants de communautés méritantes de l'équité, y compris les nouveaux arrivants au Canada ;





Valider les méthodologies par lesquelles les entreprises peuvent identifier les lacunes critiques en matière de compétences au sein de leur main-d'œuvre, qui doivent être comblées pour maintenir leur compétitivité, et offrir des possibilités de combler ces lacunes ;





Évaluer les compétences des employés du secteur manufacturier dans les secteurs des nouvelles et des émergentes technologies, et identifier les compétences critiques actuellement présentes dans la fabrication canadienne.

En participant à Parés pour le futur, les entreprises pourront bénéficier d'évaluations, de plans de transformation personnalisés et d'opportunités de perfectionnement des compétences pour leurs employés actuels. Les subventions seront accordées sur la base du premier arrivé, premier servi pour 300 fabricants et 1 000 employés existants. Visitez le site www.ngen.ca/futureready pour plus d'informations et pour vous inscrire.

Citations

« Notre gouvernement sait que les milieux de travail les plus performants sont ceux qui misent sur la diversité, et le secteur manufacturier ne fait pas exception. C’est pourquoi nous sommes fiers d’appuyer les efforts déployés par NGen pour cerner et combler les lacunes en matière de compétences. En donnant aux entreprises les moyens de recruter et de maintenir en poste des travailleurs nouvellement arrivés dans le secteur, nous renforçons l’avantage concurrentiel du Canada et nous créons des emplois bien rémunérés. »

– L’honorable François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie

« Le secteur manufacturier du Canada connaît une croissance rapide et a besoin de plus de travailleurs pour répondre aux demandes du marché du travail. Les employeurs ont besoin d'un bassin diversifié de demandeurs d'emploi canadiens pour combler les lacunes critiques dans le secteur manufacturier. Grâce au Programme de solutions sectorielles en matière de main-d'œuvre, le gouvernement fédéral soutient des projets visant à aider davantage de travailleurs à obtenir de bons emplois et à renforcer notre main-d'œuvre. »

– L'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées

« L'un des aspects les plus excitants de ce programme réside dans l'aide apportée aux entreprises pour identifier les lacunes spécifiques en matière de compétences critiques au sein de leur main-d'œuvre actuelle. Nous sommes ravis de soutenir leurs objectifs stratégiques et de les aider à combler bon nombre de ces lacunes grâce à des plans de formation et à des subventions de perfectionnement des compétences. »

– Stewart Cramer, directeur de la fabrication en chef, NGen

À propos de NGen

NGen est une organisation à but non lucratif dirigée par l'industrie qui dirige le Pôle mondial d'innovation du Canada pour la fabrication de pointe. Son mandat est de contribuer à l'établissement de capacités de fabrication de pointe de classe mondiale au Canada, dans l'intérêt des Canadiens. NGen œuvre à renforcer la collaboration au sein de son adhésion, qui compte plus de 5 000 fabricants, entreprises technologiques, centres d'innovation et chercheurs, et fournit un financement et un soutien commercial pour les initiatives de développement de la main-d'œuvre et les projets d'innovation visant à développer, appliquer ou mettre à l'échelle des solutions de fabrication transformatrices au Canada en vue de leur commercialisation sur les marchés mondiaux. www.ngen.ca

