TRANSCRIPT OF PRESS BRIEFING

Senator Risa Hontiveros with Senate Media

May 23, 2023

Q: Assessment po doon sa kaninang hearing medyo naguluhan po

Senator Risa Hontiveros (SRH): Kung medyo naguluhan kayo kasi magulo din yung sinabi lalo na nung mga pinakamahalagang resource persons. grabe po. Kanina, parang naagawan ng executive yung legislature sa papel namin sa policy making. Grabe po yung implikasyon ng nangyari kanina. Ang nasaksihan natin kanina ay pagbabago ng patakaran, pagbabago ng in effect, batas, right in front of our very eyes, para sabihin na hindi pala kailangan ng sugar order bago mag-angkat ng asukal na isang regulated commodity. So on the one hand, bakit ba kami nagkanda ugaga ng Blue Ribbon noong nakaraang taon doon sa naunang sugar order na ang isyu noon ay kung wastong sugar order ba ito na walang pirma ng presidente? E ito nga, paulit-ulit naming sinasabi na walang sugar order. Hindi ba't mas malaking issue pa iyon? Kaya para sabihin na isasantabi na iyan dahil nakapag-issue naman ng import clearance bago itong asukal na inangkat o asukal na sminuggle ay irerelease sa merkado, tama po ba yun? Sa plain reading ng batas, mukhang mali po iyon. Syempre aabangan ko rin po bilang miyembro ng Blue Ribbon Committee ag aming committee report pero palagay ko isang fundamental issue po ito so sana sa susunod na pagdinig, makadagdag pa sa kalinawan, makabawas sa kaguluhan o kalabuan yung iba pang mga resource persons, kasama na po yung industrials, si dating SRA administrator Alba, ang nalaysuis po ng NEDA at iba pa.

Q: Ma'am enough po ba yung opinyon ni ES, former CJ doon sa issuance ng SO , yung requirements for that to overturn an existing policy?

SRH: Yun na nga yung nakakashock na parang hypothesis. Siguro magiging isa sa pinakaimportante, maaaring pinaka-hotly debated point sa isusulat po naming committee report pero napakaimportanteng maghohold the line ang Senate bilang bahagi ng lehislatura na ang pagbubuo ng batas at pagaamyenda ng batas ay province ng legislature at hindi ng executive at in between sa pagpapasa ng isang batas tulad man ng charter ng SRA, anti-agricultural smuggling act at kung itoy' aamyendahan o ipapawalang-bisa o ano pa man, simpleng dapat ipatupad ang batas. Para patas sa lahat, para may katarungan kung di man sa lahat, sa halos lahat, para kahit yung mga losers sa isang transaction o ano, ay matatanggap nila na. "okay, natalo ako diyan" pero ayon sa rules. Hindi pwedeng moving target ang batas, hindi pwedeng moving target ang rules and regulations otherwise, bakit pa tayo may mga batas, bakit pa tayo may regulatory agencies tulad ng SRA. Hindi dapat payagan ng lehislatura agawin ang papel namin na iyon.

Q: Just to clarify, yung requirement for an SO prior to the importation is it a requirement under the law? Kung pwede ninyo pong mapinpoint ano yung exact na batas?

SRH: So yun po yung Executive Order na sinite din ni ES panahon ni dating Presidente Corazon Aquino, naglilikha sa SRA, nagbibigay ng mandato sa kanya, balansehin ang mga interes ng iba't ibang stakeholders sa sugar industry at nagtatakda ng mga proseso . Eventually para sa importasyon simula taong 2002, doon sa kasaysayan ng SRA.

Q: Doon po sa EO na iyon na nagcreate ng SRA, wala po doon na nakasaad na dapat may sugar order muna prior to importation?

SRH: Noong una. hindi malinaw na malinaw na nakalagay. sa EO pero sa nagdaang mga dekada mula noon, yan ang naging practice sa ilalim ng SRA. Kaya yan din ang expectation in terms of fair play ng lahat ng mga importers at iba pang stakeholders. Yan yung naging patakaran sa napakaraming dumaang sugar orders na walang pinapaboran at pinipiling iilang importer lamang, kung hindi, sabi nga ni SRA Administrator Azcona mismo, higit 100 ang nakarehistro. Tens of importers ay regular na nagiging allocatees nila. Ngayon lang nangyari na tatatlo lamang ang pinili.

Q: Yung practice lang po, pero wala sa executive order?

SRH: Hindi klarong-klaro sa simula pero overtime, sa practice o sa tradition kahit dito sa Senado, nagkakaroon siya ng. buhay na tulad ng buhay ng isang batas at hindi pupwede na ang executive ang magsasaisantabi niyan. Kailangan ng lehislatura ang magclarify diyan and if at all, ang mag-amyenda niyan.

Q: So ipupursue nyo po mam na magkaroon ng batas na klarong nagsasabi na mayroong sugar order?

SRH: Yun yung isang posibleng positibong rekomendasyon sa aming committee report lalo na't kailangang bantayan itong dangerous tendency na ipinakita at sinimulan ngayong araw na isasantabi lang ng excutrive ng isang plain reading ng batas o executive order, isasantabi lang ng executive ang naging custom at tradition at practice ng isang regulatory agency katulad ng SRA sa loob ng maraming dekada at kailangang gawin siguro yun dahil binabantayan pa rin natin yung pagprotekta at pagpapalakas ng ating agricultural sector.

Q:... atska na bypass po ba ang... [inaudible]

SRH: Nakakatawa nga eh, si Mr. Escaler pa yung unang nagbanggit ng salitang cartel. Sinabi din ni ES na wala pong pinatutunguhan na cartel, pero yun na nga yung isang end concern na papunta ito sa cartelization, papunta ito sa pagmomonopolyo na hindi para kundi kontra sa interes nating mga mamamayan. Kahit pagkatapos nitong ginawa at ginagawa nila at ngayon inaayos na lamang yung mga justification, eh umaaray pa rin yung mga consumer. Ang mahal ng asukal. Yung halimbawang binigay ko kanina, 3-in-1 na lang ang kayang halos inumin natin ng mga Pinoy households pag agahan. Hindi na makabili ng asukal. Yung mga supermarket at mga vendors sa mga palengke ang nagsasabing, ok may supply daw pero ang mahal, hindi kami makabili dahil yung wholesale price mismo ay mataas. So yung mga sektor, mga consumers, end-users, mga industrials pa na maririnig pa natin sa susunod na pagdinig ay lahat hindi well served sa mga recent na pangyayari kaugnay nitong sugar smuggling.

Q: Minention kanina ni Sen. Tolentino na parang prerogative yung... since si Chief Justice alam na daw yung sinasabi niya when it comes to...

SRH: Alam po ni ES yung sinasabi nila tungkol sa batas, pero bilang pinakamataas na opisyal sa executive kay presidente again, ang pagsasabatas ay province ng legislature hindi po ito inaagaw ng judiciary, gayun din lalo hindi dapat inaagaw ng executive.

Q: May binanggit po na EO diba although it's still an EO it has the force and effect of a law.

SRH: Oo, ang EO ni dating Presidente Aquino na ginamit nitong nakaraang mga dekada para mag regulate noon ng eksportasyon lamang at kalaunang pati ng importasyon lalo nitong nakaraang mga taon has the force of law. Hangga't ito ay inamendyahan o mapalitan ng bagong batas ng lehislatura not by any other branch of government.

Q: Senator follow up on the violation of the bidding process. What's there?

SRH: Walang bidding process dahil ito ay importation na dapat governed ng sugar order, pero ang sabi ng NFSP nasurprise sila sa ilang mga nangyari, higit sa surprise eh dati kasi maraming participants, lahat ay imbitado magsubmit ng application parang mabigyan ng allocation nitong huli aba eh may pili na at tatlo lamang.

Q: Senator what do you make of USec Panganiban's conflicting statement doon pa lang sa umpisa nung hearing.

SRH: Well sabi nila may mga bagay na hindi nila alam, may mga bagay na hindi nila naaalala. Pero tuwing pinapakita yung mga video ng kanilang mismong pagsasalita ay kinoconfirm naman nila, at nandun din naman po sa video. Perhaps yung nakita natin sa kanila kanina na sinabi ni minority leader Sen. Pimentel ay highly unsatisfactory eh lalong nagbibigay ng urgency at importansya na definitively itakda ng Kongreso ang batas tungkol dito para hindi lang maiwan sa isang DA USec at hindi maiwan sa pinakamataas na opisyal ng executive ang isang bagay na dapat ang patakaran ay itinatakda ng legislature at ang executive, lahat ng departamento at ahensya niya ay dapat tapat na ipinatutupad.

Q: Ano yung magiging effect nito sa future importation ng regulated items. Kasi parang kanina lumalabas, ok lang pala na parating pa lang ang regulated goods tapos tsaka mo na lang ayusin ang permit pang andun na?

SRH: Precisely. Ano ginawa nila? Nagdeclare ng open season sa unregulated importation ng mga agricultural products? Kahit mga regulated products? Bakit pa natin sinasabing regulated products kung hindi nila ireregulate? Are we just blowing the whole system wide open, hindi ganyan ang pagogobyerno at hindi dapat pumayag ang Kongreso lalo na ang Senado.

Q: Kay Janet Napoles po.

SRH: Nakakalungkot talaga yung pangyayaring iyan doon sa mga kasong iyon ni Ms. Napoles dahil parang dinidevalue yung ating lahat na mga anti-corruption initiatives these past years. Dahil lamang hindi nakapaghain ng sapat o tamang mga ebidensya laban sa kanya.

Again hindi dapat natin ito itake na sitting down, pero lalong pagigihan yung ating mga anti-corruption efforts both preventive atska yung mga investigative and prosecutorial.

Q: Malaking dagok ba ito sa anti-corruption campaign ng gobyerno?

SRH: Malaking dagok po talaga siya. At tulad ng anumang dagok lalo yung mga malalaki, ok iaabsorb natin yung blow pero kailangan tayong maka-recover dito kailangan tayo magsalita laban sa ganyan at lalong ipagpatuloy doblehin pa yung ating anti-corruption efforts.