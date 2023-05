Americhem étend son installation de composition de matériaux de qualité médicale en réponse à la croissance de la demande européenne

/EIN News/ -- RIBE, Danemark, 22 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Americhem, Inc, un leader mondial dans le secteur de la composition innovante de polymères, a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'expansion de son site de fabrication au Danemark, comprenant une installation de composition propre dédiée aux matériaux de qualité médicale. Cette expansion améliore les capacités d'Americhem à répondre à la demande croissante du secteur européen des soins de santé en matériaux polymères de haute qualité.



Afin de fêter la finalisation de son expansion de site, Americhem organisera une cérémonie d'inauguration à son installation située à Ribe, au Danemark. Les invités incluront des cadres d'Americhem, des clients locaux et mondiaux, ainsi que des organes de presse et des médias.

La nouvelle installation de 1 394 m² comprendra de nouvelles lignes de production, des laboratoires de contrôle qualité, des bureaux, des espaces de rencontre avec les clients et des aires communes pour le personnel. Cela ajoutera une capacité additionnelle de 5 000 tonnes chaque année, soit près du double de la capacité du site existant. Ce nouvel environnement propre, associé à la certification ISO 13485:2016 d'Americhem obtenue début 2023, dote l'entreprise de capacités uniques pour produire des composés qui répondent aux exigences les plus strictes en matière d'appareils médicaux. Par ailleurs, une évaluation ISO 14644-1:2015 sera effectuée une fois la nouvelle installation de production finalisée et lorsque les premières commandes auront été produites.

Americhem possède la capacité de composer intégralement des matériaux tels que les PP, ABS, PA, PEEK, PC, TPE/TPU, EVA et POM, chacun d'entre eux pouvant être expédié à l'échelle mondiale de manière à satisfaire les OEM de toute la planète.

« Cet investissement en Europe fait suite à l'acquisition de Controlled Polymers A/S en 2020 et consolide l'engagement d'Americhem non seulement vis-à-vis des soins de santé, mais aussi envers l'Europe », a déclaré Barto DuPlessis, directeur général d'Americhem en Europe. Le site étendu au Danemark fera aussi office de siège d'Americhem pour la région européenne. Cette expansion est également un résultat de la croissance à deux chiffres attendue sur le marché européen des soins de santé au cours de la période allant de 2023 à 2028. Americhem cherchait aussi à disposer d'une installation en Europe afin de tenir le rythme des règles de conformité strictes en perpétuelle évolution comme les règlementations REACH qui sont fréquemment révisées et mises à jour. Les exigences croissantes de la conformité en matière de Durabilité ajoutent une dimension supplémentaire à la conformité réglementaire favorisant le besoin d'une différenciation plus poussée.

« L'établissement de l'unité stratégique Americhem Healthcare, la nouvelle expansion au Danemark, ainsi que l'expansion de notre installation de Morrisville, en Pennsylvanie, en 2021, soutiennent fortement notre stratégie "Global Reach, Regional Focus" (Portée mondiale, focalisation régionale). Nous sommes impatients de travailler avec des sociétés d'appareils médicaux/de soins de santé du monde entier afin de résoudre leurs défis applicatifs et d'influencer positivement le soin aux patients », a commenté John Richard, PDG d'Americhem.

À propos d'Americhem

Americhem est un leader technologique innovant dans le secteur mondial des polymères. Sa fondation se bâtit autour de l'offre de Performances, de Solutions et de Confiance à travers une collaboration étroite avec ses clients. Tous les produits de la société bénéficient d'une prise en charge technique complète qui assure la qualité, la fiabilité et la valeur. Americhem exploite 10 usines de fabrication et maintient des bureaux de vente à travers le monde.

CONTACTS

Sophie Zhou

Directrice du marketing stratégique et des communications marketing

Americhem

swzhou@americhem.com

