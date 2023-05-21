全球投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵 Bancor v3 流動性提供者在針對 BProtocol Foundation、Bancor DAO、Galia Benartzi、Guy Benartzi、Eyal Hertzog 及 Yehuda Levy 提出證券集體訴訟的重要截止日期之前聘請律師

/EIN News/ -- 紐約, May 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 宣布，代表於 2022 年 5 月 11日 至 2023 年 5 月 11 日期間（含上述兩日，簡稱「集體訴訟期」）以美國為所在地的 Bancor Version 3（「Bancor v3」）的投資者（亦稱流動性提供者）提出集體訴訟。此次訴訟乃針對 BProtocol Foundation、Bancor DAO、Galia Benartzi、Guy Benartzi、Eyal Hertzog 和 Yehuda Levy（統稱「被告」）而提出。集體訴訟經已提出。若您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 7 月 14 日前向法院提出申請。

影響：如果您在集體訴訟期間投資於 Bancor v3 或者就 Bancor v3 提供流動性，並且是美國居民，您可能有權透過勝訴收費安排獲得賠償，而毋須支付任何自付費用或訟費。

下一步行動：如欲加入 Bancor v3 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=16271 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。集體訴訟經已提出。若您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 7 月 14 日前向法院提出申請。首席原告是代表其他集體訴訟成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在起主導作用方面具有成功業績記錄的合格法律顧問。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。選擇法律顧問還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟內容，被告違反聯邦證券法及多個州的法律，向 Bancor v3 流動性提供者提呈及銷售投資合約，同時並未根據適用的聯邦證券法登記為交易所或經紀交易商，亦未有提呈及銷售證券的有效註冊聲明。訴訟內容亦指控被告隱瞞向 Bancor v3 提供流動性所涉及風險的重要資訊並就此作出失實陳述。

如欲加入 Bancor v3 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=16271 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在此之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師。也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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