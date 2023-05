Tautua Puapuaga o Tagata (T.P.T) donates $70,000 to Government

(GOV. PRESS SECRETARIAT); The Government through the Ministry of Health applauds the annual donation of $70,000 from the Tautua Puapuaga o Tagata (T.P.T) of the Congregational Christian Church of Samoa handed over today, May 19, 2023.

In a formal presentation this morning, the president of the T.P.T. and members presented the monetary gift to the Ministry of Health’s ACEO, Tagaloa Dr. Robert Thomsen.

The donation are distributed as follows;

$10,000 – services for Samoa National Hospital at Motootua

$10,000 – services for hospitals in Savaii

$30,000 – National Kidney Foundation (N.K.F) at Motootua

$20,000 – National Kidney Foundation (N.K.F) at Tuasivi in Savaii.

On behalf of the Government, Tagaloa speaks to express the Government’s gratitude to the Tautua Puapuaga o Tagata’s (T.P.T.) kindness and continued generosity to the Ministry of Health Foundations and the people of Samoa.

–ENDS—

*************************************

Foa’i e le Sosaiete o Tautua Puapuagā o Tagata le $70,000 i le Mālō

(OFISA SO’OUPU); Na talia ma le agaga fa’afetai e le Malo, e tauala atu i le Matagaluega o le Soifua Maloloina le foa’i a le Sosaiete o le Tautua Puapuaga o Tagata (T.P.T) i le asõ, aso 19 Me 2023.

E $70,000 le foa’i a le Sosaiete, ma ua tu’uina atu i ‘ā’ao o le afioga ia Tagaloa Dr. Robert Thomsen, i lona vaevaega e pei ona saunoa ai le Peresetene o le Sosaiete, e fa’apea;

• $10,000 mo auaunaga a le Maota Gasegase i Moto’otua,

• $10,000 mo auaunaga a Falema’i i Savai’i,

• $30,000 mo le Falema’i Fa’amamā Toto (N.K.F.) i Moto’otua,

• Ma le $20,000 mo le Falema’i Fa’amamā Toto (N.K.F.) i Tuasivi, Savai’i.

Na saunoa fa’afetai le afioga i le Ofisa Sili Lagolago o le Matagaluega o le Soifua Maloloina, Tagaloa Dr. Robert Thomsen e fai ma sui o le Mālō, i le agalelei ma le alofa tula’i o Faletua o le Sosaiete a le T.P.T. mo le auaunaga a le Soifua Mālōlōina auā i latou ua fa’ata’otolia i ma’i o le tino, fa’apitoa i e ua a’afia i gasegase o fatuga’o po’o ua fa’amamā le toto (tulou).

—MAEA—