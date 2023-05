BlueCat verwerft Men&Mice ter versterking van zijn marktleidende platform voor DNS-, DHCP- en IP-adresbeheer (DDI)

De opgewaardeerde portfolio biedt organisaties van elke omvang de nodige tools voor het vereenvoudigen en verbeteren van hun netwerken

/EIN News/ -- TORONTO, May 19, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- BlueCat Networks, een toonaangevende provider van missiekritische software voor netwerk- en cloudinfrastructuren ten behoeve van vertrouwenswaardig en veilig DNS-, DHCP- en IP-adresbeheer (gezamenlijk aangeduid als DDI), kondigde vandaag de acquisitie van Men&Mice aan, een leverancier van oplossingen voor netwerkbeheer. De regelgevende organen gaven hun goedkeuring aan de overname. De financiële condities zijn niet bekend.



Het voor de sector toonaangevende IP-adresbeheer (IPAM) en de orkestratieoplossing Micetro van Men&Mice versterkt de positie van BlueCat als marktleider op het gebied van DDI en breidt het aanbod voor het middensegment verder uit. De opgewaardeerde portfolio van BlueCat beantwoordt aan de complexe vereisten van multi-cloud en hybride cloudtoepassingen in lokale omgevingen, die cruciaal zijn voor transformatiestrategieën van middelgrote en grote ondernemingen.

De wereldwijde vraag naar DDI-beheer, dat voorziet in de basisdiensten voor de verwerking van verkeer en communicatie over een netwerk, is toegenomen. Volgens een rapport uit 2022 van Future Marketing Insights zou de wereldwijde DDI-markt jaarlijks met 17% groeien tot een omvang van nagenoeg 10 miljard dollar (USD) in 2032. Initiatieven op het gebied van digitale transformatie dragen bij aan de vraag doordat ondernemingen toepassingen overbrengen naar de cloud en gebruikmaken van 'infrastructure as code'.

Naarmate organisaties verder evolueren, wordt vaak gebruik gemaakt van IPAM-oplossingen die de verschillende DNS- en DHCP-oplossingen overschrijven teneinde meer zichtbaarheid, controle en toezicht op hun on-premises en cloudomgevingen te krijgen. Uit een in 2022 uitgevoerd onderzoek van Enterprise Management Associates blijkt dat een aanzienlijk percentage organisaties een overlaystrategie gebruikt om DNS en DHCP vanuit hun IPAM-omgeving te beheren.

"Ongeacht de omvang of voortgang van uw huidige netwerkinspanningen, kan BlueCat DDI beheren voor een groot aantal omgevingen, inclusief geavanceerde automatisering, analyses en beveiligingsfuncties die het netwerkbeheer en de netwerkprestaties optimaliseren", aldus Stephen Devito, Chief Executive Officer bij BlueCat. "We zijn verheugd over de toevoeging van Men&Mice aan de BlueCat-familie en kijken uit naar de verdere productontwikkelingen van Micetro. Men&Mice onderschrijft de toewijding van BlueCat ten aanzien van klantsucces en een innovatieve bedrijfscultuur."

"BlueCat is de aangewezen stap voor de verdere groei van Men&Mice, waarbij de acquisitie een erkenning is voor de medewerkers die Micetro hebben opgebouwd en voor de klanten die erin hebben geïnvesteerd", aldus Men&Mice Chief Executive Officer Magnus Bjornsson. "We zetten ons in voor de ondersteuning van onze klanten en willen graag nieuwe waarde creëren in de huidige markt."

Over BlueCat

BlueCat is hét bedrijf voor Adaptive DNS, dat als missie heeft om organisaties te helpen bij het leveren van betrouwbare en veilige netwerktoegang vanaf elke locatie en in elke netwerkomgeving. Om dit te bereiken gaf BlueCat een nieuwe invulling aan DNS. Het resultaat - Adaptive DNS - is een dynamisch, open, veilig, schaalbaar en geautomatiseerd DDI-platform waarmee de meest uitdagende digitale transformatie-initiatieven kunnen worden gerealiseerd, zoals de invoering van de hybride cloud en de snelle ontwikkeling van toepassingen. Het DDI-platform van BlueCat is erkend als marktleider en outperformer in het GigaOm Radar-rapport van 2022, waarin alle providers van DDI-beheer onder de loep worden genomen. Het bedrijf heeft hoofdzetels in zowel Toronto als New York en heeft wereldwijd kantoren in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Japan, Singapore en Servië. Voor meer informatie kunt u terecht op bluecat.com.

Over Men&Mice

Men&Mice was één van de eerste techbedrijven in IJsland, en groeide uit tot een marktleider in duurzaam netwerkbeheer. Onze productportfolio is erop gericht om netwerken meer inzichtelijk, controleerbaar, veerkrachtig en vooral veiliger te maken. In 1990 werd Men&Mice opgericht in Reykjavik, IJsland, voor het opzetten van een eenvoudig en transparant administratief beheersysteem voor scholen en visserijen. Tegenwoordig werken we samen met Fortune 500-bedrijven, universiteiten, ziekenhuizen en lokale overheden om hun DNS-, DHCP- en IP-adresbeheer te vereenvoudigen. Op menandmice.com vindt u hierover meer informatie.

