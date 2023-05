BlueCat acquisisce Men&Mice per potenziare la sua piattaforma di gestione DNS, DHCP e indirizzi IP (DDI), leader del settore

Il portafoglio arricchito offrirà alle organizzazioni di tutte le dimensioni gli strumenti per semplificare e migliorare le loro reti

/EIN News/ -- TORONTO, May 19, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- BlueCat Networks, fornitore leader di software per infrastrutture di rete e cloud mission-critical per la gestione affidabile e sicura di DNS, DHCP e indirizzi IP (collettivamente denominati DDI), ha annunciato oggi di aver acquisito Men&Mice, che fornisce soluzioni per la gestione della rete. Le autorità di regolamentazione hanno approvato l'accordo. I termini finanziari non sono stati resi noti.



Micetro, la soluzione di gestione degli indirizzi IP (IPAM) e di integrazione di Men&Mice, apprezzata dal settore, rafforza la posizione di BlueCat come leader del settore DDI e amplia ulteriormente l'offerta della stessa per il mid-market. Il portafoglio arricchito di BlueCat risponde ai requisiti complessi degli ambienti multi-cloud, cloud ibrido e on-premise, che sono essenziali per le strategie di trasformazione delle organizzazioni mid-market e aziendali.

La domanda globale di gestione DDI, che fornisce i servizi fondamentali che dirigono il traffico e consentono la comunicazione attraverso la rete, è aumentata. Un report di Future Marketing Insights del 2022 ha previsto che il mercato globale del DDI crescerà del 17% all'anno, raggiungendo quasi 10 miliardi di dollari (USD) entro il 2032. Le iniziative di trasformazione digitale stanno alimentando questa domanda, in quanto le aziende spostano le applicazioni nel cloud e implementano l'infrastruttura come codice.

Con l'evoluzione delle organizzazioni, molte utilizzano una soluzione IPAM che integra anche soluzioni DNS e DHCP differenti per ottenere visibilità, gestione e controllo degli ambienti on-premises e cloud. Una ricerca condotta nel 2022 da Enterprise Management Associates ha rivelato che una percentuale significativa di organizzazioni utilizza strategie di overlay per gestire DNS e DHCP dall'ambiente IPAM.

Stephen Devito, Chief Executive Officer di BlueCat, ha dichiarato: "Indipendentemente dalle dimensioni o dalla fase di modernizzazione della rete, BlueCat gestisce i DDI in un'ampia tipologia di ambienti, con funzioni avanzate di automazione, analisi e sicurezza per semplificare la gestione e le prestazioni della rete. Diamo il benvenuto a Men&Mice nella famiglia BlueCat e guardiamo con molto interesse all'evoluzione del prodotto Micetro. Men&Mice condivide l'impegno di BlueCat per il successo dei clienti e la cultura dell'innovazione".

Magnus Bjornsson, Chief Executive Officer di Men&Mice, ha dichiarato: "BlueCat è il passo giusto per il proseguimento della crescita di Men&Mice e l'acquisizione riconosce il contributo dei dipendenti che hanno partecipato alla costruzione e al supporto di Micetro e dei clienti che hanno investito in essa. Ci impegniamo a sostenere i nostri clienti e confidiamo nella creazione di maggior valore sul mercato".

Informazioni su BlueCat

BlueCat è l'azienda Adaptive DNS. La sua missione è assistere le organizzazioni nell'offrire un accesso alla rete affidabile e sicuro da qualsiasi luogo e da qualsiasi ambiente di rete. A questo scopo, BlueCat ha rivisitato il DNS. Il risultato - Adaptive DNS - è una piattaforma di gestione DDI dinamica, aperta, sicura, scalabile e automatizzata che supporta le iniziative di trasformazione digitale più impegnative, come l'adozione del cloud ibrido e lo sviluppo rapido di applicazioni. La piattaforma di gestione DDI di BlueCat è stata riconosciuta come leader di mercato e con prestazioni superiori nel rapporto GigaOm Radar 2022, che ha valutato tutti i fornitori che offrono la gestione DDI. L'azienda ha sede a Toronto e New York e possiede altre sedi in tutto il mondo, tra cui Germania, Regno Unito, Giappone, Singapore e Serbia. Per ulteriori informazioni, visitare il sito bluecat.com.

Informazioni su Men&Mice

Men&Mice è una delle più longeve aziende tecnologiche in Islanda e leader mondiale nella gestione sostenibile delle reti. Offriamo un portafoglio di prodotti che rende le reti più visibili, gestibili, resilienti e, in definitiva, più sicure. Men&Mice è stata fondata nel 1990 a Reykjavik, in Islanda, per creare un sistema di gestione per scuole e attività di pesca che rendesse più semplici e trasparenti le operazioni amministrative. Oggi, lavoriamo con aziende Fortune 500, università, ospedali ed enti locali per semplificare la gestione di DNS, DHCP e indirizzi IP. Per ulteriori informazioni, visitare il sito menandmice.com.

Contatti Pierre Hamilton Senior Manager, Corporate Communications pr@bluecatnetworks.com