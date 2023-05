BlueCat fait l'acquisition de Men&Mice afin de renforcer sa plateforme de gestion des DNS, des DHCP et des adresses IP (DDI) faisant office de leader du secteur

Ce portefeuille amélioré offrira aux entreprises de toutes tailles les outils nécessaires pour simplifier et améliorer leurs réseaux

/EIN News/ -- TORONTO, 19 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- BlueCat Networks, un fournisseur de premier plan dans le domaine des logiciels stratégiques d'infrastructure des réseaux et du cloud pour une gestion fiable et sûre des DNS, des DHCP et des adresses IP (collectivement, les DDI), a annoncé aujourd'hui avoir fait l'acquisition de Men&Mice, qui fournit des solutions de gestion des réseaux. Les régulateurs ont approuvé la transaction. Les modalités financières n'ont pas été divulguées.



Micetro, solution réputée dans le secteur de l'orchestration et de la gestion des adresses IP (IPAM) de Men&Mice, renforce la position de BlueCat en tant que leader du secteur des DDI et étend davantage ses offres sur le marché intermédiaire. Le portefeuille amélioré de BlueCat répond aux exigences complexes des environnements multi-cloud, de cloud hybride et sur site, qui sont essentiels aux stratégies de transformation des moyennes et grandes entreprises.

La demande mondiale de gestion des DDI, fournissant les services fondamentaux qui dirigent le trafic et permettent la communication à travers un réseau, a augmenté. Un rapport de Future Marketing Insights dévoilé en 2022 a projeté que le marché mondial des DDI se développerait à hauteur de 17 % par an, pour atteindre près de 10 milliards de dollars (USD) d'ici 2032. Les initiatives de transformation numérique favorisent cette demande alors que les entreprises déplacent leurs applications vers le cloud et déploient une infrastructure en tant que code.

Lorsqu'elles évoluent, beaucoup d'entreprises utilisent une solution d'IPAM qui superpose également des solutions de DNS et de DHCP disparates pour gagner en visibilité, en gestion et en contrôle de leurs environnements sur site et cloud. Une étude menée en 2022 par Enterprise Management Associates a révélé qu'un très grand pourcentage des entreprises utilisent une stratégie de superposition pour gérer les DNS et les DHCP depuis l'environnement IPAM.

« Peu importe la taille de votre entreprise ou le stade de modernisation de votre réseau, BlueCat gère les DDI à travers une large variété d'environnements, avec des fonctions avancées d'automatisation, d'analyse et de sécurité visant à simplifier la gestion et les performances réseau », a déclaré Stephen Devito, président-directeur général de BlueCat. « Nous souhaitons la bienvenue à Men&Mice dans la famille BlueCat et sommes impatients de profiter de l'évolution du produit Micetro. Men&Mice partage l'engagement de BlueCat vis-à-vis de la réussite client et d'une culture d'innovation. »

« BlueCat constitue le bon tremplin pour voir se poursuivre la croissance de Men&Mice, et cette acquisition reconnaît l'impact des employés qui ont aidé à bâtir et soutenir Micetro et les clients qui ont investi dans celle-ci », a commenté Magnus Bjornsson, président-directeur général de Men&Mice. « Nous sommes déterminés à soutenir nos clients et sommes impatients de créer davantage de valeur sur le marché. »

À propos de BlueCat

BlueCat est la société du DNS adaptatif. La société a pour mission d'aider les entreprises à offrir un accès réseau fiable et sûr depuis n'importe quel endroit et tout environnement réseau. Pour ce faire, BlueCat a repensé le DNS. Le résultat, le DNS adaptatif, est une plateforme de gestion des DDI dynamique, ouverte, sûre, évolutive et automatisée qui soutient les initiatives de transformation numérique les plus difficiles, comme l'adoption du cloud hybride et le développement rapide des applications. La plateforme de gestion des DDI de BlueCat a été qualifiée de leader du marché et de produit hors pair dans le rapport GigaOm Radar 2022 qui évaluait tous les fournisseurs proposant la gestion des DDI. La société est basée à Toronto et New York, et compte des bureaux additionnels à travers le monde, notamment en Allemagne, au Royaume-Uni, au Japon, à Singapour et en Serbie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur bluecat.com.

À propos de Men&Mice

Men&Mice est l'une des plus anciennes sociétés technologiques d'Islande et un leader mondial de la gestion de réseaux durable. Nous proposons un portefeuille de produits rendant les réseaux plus visibles, gérables, résilients et, au final, plus sûrs. Men&Mice a été fondée en 1990 à Reykjavik, en Islande, afin de créer un système de gestion pour les écoles et pêcheries qui a permis de rendre les tâches administratives à la fois simples et transparentes. Aujourd'hui, nous travaillons avec des sociétés figurant au palmarès Fortune 500, des université, des hôpitaux et des gouvernements locaux pour simplifier leur gestion des DNS, des DHCP et des adresses IP. Pour en savoir plus, rendez-vous sur menandmice.com.

