CertiK redéfinit la sécurité dans les Crypto grâce à l'intégration du score de sécurité avec CoinMarketCap

/EIN News/ -- New York, New York, 18 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CertiK , la principale société de sécurité du Web3, est fière d'annoncer l'intégration de son Score de Sécurité dans CoinMarketCap , la plateforme la plus utilisée pour le classement et la découverte des crypto-monnaies.

Le score de sécurité CertiK classe les projets en fonction d'un ensemble complet de mesures de sécurité, permettant aux utilisateurs d'évaluer facilement la sécurité d'un projet en un coup d'œil. En évaluant des facteurs tels que le code des contrats intelligents, les audits de code et les antécédents de l'équipe de développeurs, le score de sécurité est un ajout puissant à la boîte à outils de l'investisseur diligent.

Depuis son lancement en 2013, CoinMarketCap s'est imposé comme la principale plateforme de suivi des prix, de la capitalisation boursière, des volumes d'échange et d'autres statistiques relatives aux crypto-monnaies. CoinMarketCap est le premier port d'escale pour de nombreux nouveaux venus dans le monde des crypto-monnaies, et avec sa suite de ressources éducatives et techniques en constante expansion, il reste un outil indispensable pour tous les utilisateurs et investisseurs. CertiK a audité plus de 70 % des 500 premiers projets Web3 classés par CoinMarketCap.

“Avec plus de 3,7 milliards de dollars de valeur drainés des plateformes Web3 et des utilisateurs en 202 2 , une sécurité inadéquate reste une menace existentielle pour l'industrie", a déclaré le cofondateur de CertiK, le professeur Ronghui Gu. "En mettant la sécurité au premier plan avec cette intégration du Score de Sécurité, CertiK et CoinMarketCap unissent leurs forces pour apporter transparence et confiance autour des projets web3.... Les projets qui prennent la sécurité au sérieux peuvent utiliser leur score de sécurité comme preuve".

Les utilisateurs et les investisseurs disposent désormais d'un outil puissant pour les aider à évaluer la sécurité des projets Web3. Le processus de diligence raisonnable doit être aussi complet que possible, et l'intégration du score de sécurité de CertiK dans CoinMarketCap permet d'identifier facilement les projets qui comprennent l'importance de la sécurité pour l'avenir de leur projet et de leur communauté.

CertiK a pour mission d'élever le niveau de sécurité et de transparence du Web3, et ce partenariat avec CoinMarketCap est une étape majeure vers un écosystème plus sûr et plus ouvert.

À propos de CertiK

CertiK est un pionnier de la sécurité des blockchains, qui s'appuie sur une technologie d'IA de premier ordre et une révision manuelle par des experts pour protéger et surveiller les protocoles de blockchain et les contrats intelligents. Fondée en 2018 par des professeurs de l'Université de Yale et de l'Université de Columbia, CertiK sécurise le monde Web3, en appliquant des innovations de pointe du monde universitaire à l'entreprise, permettant aux applications critiques d'évoluer avec sécurité et correction.

À propos de CoinMarketCap

CoinMarketCap est le site web de suivi des prix des actifs cryptographiques le plus référencé au monde dans l'espace des crypto-monnaies, qui connaît une croissance rapide. Sa mission est de rendre les crypto-monnaies découvrables et efficaces à l'échelle mondiale en donnant aux utilisateurs au détail des informations impartiales, précises et de haute qualité pour qu'ils puissent tirer leurs propres conclusions en toute connaissance de cause.

