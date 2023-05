Procurez-vous le moniteur d'ordinateur INNOCN 27C1U-D 4K au meilleur prix sur Amazon tant qu'il est en solde

/EIN News/ -- SHENZHEN, Chine, 18 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Shenzhen Century Joint Innovation Technology Company Ltd. (INNOCN) est un innovateur de premier plan sur le marché des moniteurs de marques de luxe. Renommée pour ses conceptions de la plus haute qualité, INNOCN a acquis une réputation exceptionnelle dans le secteur. La société fabrique des moniteurs rentables qui intègrent des fonctions concurrentielles et sont disponibles aux meilleurs prix sur Amazon.



L'une des offres les plus remarquables d'INNOCN est le moniteur d'ordinateur 27 pouces 4K USB Type-C 27C1U-D. Ce moniteur d'ordinateur rotatif du plus haut niveau possède une impressionnante résolution 4K, ce qui en fait le choix idéal pour une large variété d'utilisateurs. Ce qui distingue l'INNOCN 27C1U-D, c'est son prix imbattable sur Amazon US et Amazon EU (DE, FR, IT, ES). Du 15 au 21 mai, l'INNOCN 27C1U-D est en solde à 237,49 $ sur Amazon US (279,99 $ à l'origine) entre 00h00 et 23h45 PDT, tandis que les clients européens peuvent l'obtenir au prix de 369 €.

Le moniteur 27C1U-D regorge de fonctions qui améliorent le jeu, la productivité, les études, le travail de bureau et l'utilisation générale. Avec sa taille de 27 pouces et sa capacité HDR400, ce moniteur offre une expérience de jeu immersive et une clarté exceptionnelle pour lire des documents ou consulter des médias. Ses performances couleur époustouflantes, prenant en charge 1,07 milliard de couleurs (8 bits+FRC), assurent des visuels vifs et nets. Les 400 nits de luminosité donnent vie aux images tandis que le taux de rafraîchissement de 60 Hz et le ratio de contraste de 1000:1 offrent un mouvement fluide et des noirs profonds.

Par ailleurs, l'INNOCN 27C1U-D offre un support à pivot et hauteur ajustables, permettant aux utilisateurs de manœuvrer le moniteur facilement pour un confort optimal durant diverses tâches. Sa compatibilité avec les produits Apple, la technologie de l'avenir et les appareils modernes est rendue possible par l'inclusion de ports USB-C, DisplayPort (DP) et HDMI. Conçu pour répondre aux divers besoins de son utilisateur, ce moniteur convient aux joueurs, aux professionnels, aux étudiants et aux utilisateurs occasionnels.

Ne manquez pas l'excellent rapport qualité/prix que représente le moniteur d'ordinateur rotatif INNOCN 27C1U-D, dont le meilleur prix est proposé sur Amazon, pour une expérience de visionnage de premier choix.

Contact auprès des médias

Nom du fabricant : Shenzhen Century Joint Innovation Technology Company Limited

Site Web officiel du fabricant : https://www.innocn.com/

Adresse e-mail du fabricant : marketing@innocn.com

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bf9d973f-3f8d-4db8-b245-e31bd2d75982/fr