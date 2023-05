XBiotech lance l'offre publique pour le rachat de ses parts à hauteur de 80 millions de dollars

/EIN News/ -- AUSTIN, Texas, 18 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ : XBIT) (« XBiotech ») a annoncé aujourd'hui le commencement de son offre émettrice publique de rachat « à la hollandaise modifiée » pour le rachat de ses actions ordinaires à hauteur de 80 millions de dollars, ou pour un nombre d'actions ordinaires inférieur mais dûment soumises et non retirées, à un prix compris entre 3,80 dollars (inclus) et 4,00 dollars (inclus) par action ordinaire, payable au vendeur en numéraire, moins les retenues fiscales applicables et sans intérêt (l'« Offre »). L'Offre est présentée conformément aux modalités et sous réserve des conditions décrites dans une offre d'achat datée du 17 mai 2023, dans la lettre de transmission correspondante et sur le site Web créé aux fins de l'exécution de l'Offre. Le prix de clôture des actions ordinaires de XBiotech sur le NASDAQ Global Select Market au 17 mai 2023, le dernier jour de bourse complet avant le début de l'Offre, était de 3,48 dollars par action. L'Offre doit expirer à 17h00, heure de l'Est, le 15 juin 2023, sauf si l'Offre est reconduite.



XBiotech estime que l'Offre constitue un mécanisme efficace pour fournir aux actionnaires de XBiotech l'opportunité de soumettre à la vente tout ou partie de leurs parts et de recevoir ainsi un retour de tout ou partie de leur investissement effectué dans l'entreprise XBiotech s'ils le souhaitent. L'Offre fournit aux actionnaires l'opportunité d'obtenir des liquidités pour tout ou partie de leurs parts sans perturber potentiellement le cours de l'action XBiotech.

L'Offre n'est pas subordonnée à l'obtention d'un financement. Cependant, l'Offre est sujette à un certain nombre d'autres modalités, qui sont détaillées dans l'offre d'achat. Des instructions spécifiques ainsi qu'une explication complète des modalités de l'Offre sont incluses dans l'offre d'achat, la lettre de transmission, le site Web de l'offre et les documents connexes. L'offre d'achat, la lettre de transmission (qui contient des informations sur la manière d'accéder au site Web de l'offre) et les documents connexes sont en cours d'envoi par courrier aux actionnaires inscrits.

XBiotech, les membres de son conseil d'administration (y compris le comité indépendant de son conseil d'administration qui a autorisé l'Offre), l'agent d'information ou le dépositaire ne font aucune recommandation concernant la participation ou non d'un actionnaire à l'Offre ou encore à quel prix les actionnaires devraient choisir de vendre leurs parts dans le cadre de l'Offre.

Computershare Trust Company, N.A. sera le dépositaire de l'Offre et Georgeson LLC sera l'agent d'information de l'Offre. Les actionnaires qui ont des questions ou qui souhaitent recevoir des exemplaires supplémentaires des documents relatifs à l'Offre peuvent appeler l'agent d'information pour l'Offre au (877) 278-4775 ou lui envoyer un courrier électronique à l'adresse XBiotech@georgeson.com.

À propos de XBiotech

XBiotech est une société de biosciences dédiée à la découverte, au développement et à la commercialisation d'anticorps thérapeutiques basés sur la technologie exclusive d'anticorps True HumanTM. XBiotech fait actuellement progresser un pipeline de thérapies d'anticorps en vue de redéfinir les normes de soins en oncologie, en affections inflammatoires et en maladies infectieuses. Avec son siège social à Austin, au Texas, XBiotech dirige également le développement de technologies de fabrication biotechnologique innovantes conçues pour produire de manière plus rapide, rentable et flexible de nouvelles thérapies dont les patients du monde entier ont urgemment besoin. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site http://www.xbiotech.com .

Informations supplémentaires et où les trouver

Ce communiqué est uniquement destiné à des fins d'information. Ce communiqué ne constitue pas une recommandation d'achat ou de vente des actions ordinaires de XBiotech ou de tout autre titre, ni une offre d'achat ou une sollicitation d'offre de vente des actions ordinaires de XBiotech ou de tout autre titre. XBiotech a déposé aujourd'hui une déclaration d'offre publique de rachat sur Schedule TO, comprenant une offre d'achat, une lettre de transmission et des documents connexes, auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »). L'Offre ne sera faite qu'en vertu de l'offre d'achat, de la lettre de transmission et des documents connexes déposés dans le cadre du Schedule TO, ainsi que du site Web créé aux fins de l'exécution de l'offre, dans chaque cas tels qu'amendés de temps à autre. Les actionnaires doivent lire attentivement l'offre d'achat, la lettre de transmission et les documents connexes, tels qu'ils ont été déposés et tels qu'ils peuvent être modifiés de temps à autre, ainsi que le site Web de l'offre, car ils contiennent des informations importantes, y compris les différentes dispositions et conditions de l'Offre. Les actionnaires pourront obtenir gratuitement une copie de la déclaration d'offre publique d'achat sur Schedule TO, de l'offre d'achat, de la lettre de transmission et des autres documents que XBiotech a déposés ou déposera auprès de la SEC sur le site Internet de la SEC à l'adresse www.sec.gov ou sur le site Internet de XBiotech sur www.xbiotech.com . En outre, des copies gratuites de ces documents peuvent être obtenues en contactant Georgeson LLC, l'agent d'information de l'Offre, au (877) 278-4775, ou à l'adresse XBiotech@georgeson.com.

Avertissement concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, notamment des déclarations relatives aux convictions et aux attentes de la direction, qui impliquent d'importants risques et incertitudes. Dans certains cas, il est possible d'identifier des déclarations prospectives par le biais de termes comme « peut », « sera », « devrait », « pourrait », « s'attend à », « prévoit », « envisage », « anticipe », « croit », « estime », « prédit », « projette », « a l'intention de » ou « continue », ou de la forme négative de ces termes, ou de toute autre terminologie comparable, même si toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces termes d'identification. Les déclarations prospectives sont assujetties à des risques et incertitudes inhérents à la prévision de résultats et conditions futurs, qui pourraient entraîner une différence substantielle entre lesdites déclarations et les résultats réels de l'entreprise. Ces risques et incertitudes sont soumis aux informations fournies dans la section « Risk Factors » (Facteurs de risque) de certains dépôts de XBiotech auprès de la SEC. Les déclarations prospectives ne constituent pas des garanties des performances futures, et les résultats d'exploitation, la situation financière et les liquidités réels de XBiotech, ainsi que le développement du secteur dans lequel XBiotech exerce ses activités, peuvent différer considérablement des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Les déclarations prospectives que XBiotech fait dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'à la date de celui-ci. XBiotech n'assume aucune obligation de mettre à jour ses déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements à venir ou autrement, après la date du présent communiqué de presse.

Contact

Wenyi Wei

wwei@xbiotech.com

Tél. : 512-386-2900