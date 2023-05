RGP Investissements annonce la nomination d’un nouveau sous-gestionnaire pour le Portefeuille RGP Revenu Fixe d’Impact

/EIN News/ -- QUÉBEC, 17 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- R.E.G.A.R. Gestion Privée inc. (« RGP Investissements ») annonce la nomination d’un nouveau sous-gestionnaire de portefeuille pour le Portefeuille RGP Revenu Fixe d’impact (le « Fonds visé »), et conséquemment une mise à jour des stratégies de placement du Fonds visé, tel que décrit plus en détail ci-dessous. Cette nomination reflète l’engagement de RGP Investissements d’offrir des fonds qui répondent aux besoins d’investissement en constante évolution des investisseurs.



Corporation Fiera Capital (« Fiera ») agira désormais comme nouveau sous-gestionnaire de portefeuille du Fonds visé, conformément aux termes et modalités d’une convention de sous-gestion de placements intervenue entre RGP Investissement et Fiera, effective en date du 17 mai 2023. De plus, RGP Investissements a approuvé des changements aux stratégies de placement du Fonds visé afin d’y intégrer la philosophie d’investissement de Fiera. Les principales caractéristiques de la portion du portefeuille confiée à Fiera incluent les suivantes :

maximiser l’impact social et environnemental sur un ensemble diversifié d’objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU;

investir principalement dans des titres à revenu fixe mondiaux qui sont associés à un impact social et/ou environnemental positif et permettant de générer des revenus et une croissance du capital à long terme;

identifier des occasions de placement susceptibles de générer des rendements attrayants ainsi que des bienfaits environnementaux et/ou sociaux qui sont durables et quantifiables;

évaluer les occasions de placement en fonction de leur alignement sur les objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU et de leur contribution au profil de risque-rendement global du Fonds visé; et

utiliser une approche interne pour mesurer la contribution de ses investissements à l’aide du résultat d’impact Fiera, un résultat d’impact exclusif mis au point à l’interne et fondé sur les cadres et les normes de quantification d’harmonisation d’impact disponibles.



Fiera est une société de gestion de placement indépendante bénéficiant d’une présence croissante à l’échelle mondiale. Fiera offre des solutions multiactifs personnalisées tirant parti d’un éventail de catégories d’actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d’Asie.

Ce changement sera apporté sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires. RGP Investissements se réserve le droit de reporter à une date ultérieure la mise en œuvre du changement annoncé ou de ne pas effectuer ce changement. L’objectif fondamental du Fonds visé demeure inchangé.

Des renseignements supplémentaires concernant le Fonds visé et Fiera seront fournis dans le prospectus simplifié et les aperçus du Fonds visé, dont les exemplaires seront disponibles sur SEDAR au www.sedar.com.

À propos de RGP Investissements

RGP Investissements agit à titre de gestionnaire du Fonds RGP secteurs mondiaux, de la Catégorie RGP secteurs mondiaux, Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré, Portefeuille SectorWise Croissance, du Portefeuille GreenWise Conservateur, du Portefeuille GreenWise Équilibré, du Portefeuille GreenWise Croissance, du Portefeuille RGP Revenu Fixe d’Impact et du Portefeuille RGP Revenu Alternatif (les « Fonds RGP Investissements »). En tant que gestionnaire, RGP Investissements assure ou prend des dispositions pour assurer l'administration quotidienne des Fonds RGP Investissements et fournit, ou prend des dispositions pour fournir, des conseils en placement et des services de gestion de portefeuille aux Fonds d'investissement RGP. Les Fonds RGP Investissements ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être associés aux placements dans les fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les Fonds RGP Investissements sont offerts par des courtiers autorisés.

Des informations supplémentaires sur les Fonds RGP Investissements sont disponibles sur SEDAR au www.sedar.com.

Pour plus d'informations :

Simon Destrempes

Vice-président exploitation des Fonds et chef de la conformité

info@rgpinv.com

Sans frais : 855 370-1077