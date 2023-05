La Société Alzheimer de l’Ontario salue le premier pas effectué en vue de l’approbation d’un traitement pour la maladie d’Alzheimer au Canada

La soumission du Leqembi à Santé Canada marque une première nationale et fixe une échéance concrète pour se préparer à l’introduction de traitements pour la maladie d’Alzheimer

/EIN News/ -- OTTAWA, 17 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société Alzheimer de l’Ontario se joint aux plus de 282 000 Ontariens vivant avec un trouble neurocognitif pour saluer la soumission du lecanemab (marque commerciale Leqembi) hier — un traitement pour la maladie d’Alzheimer déjà approuvé pour être utilisé aux États-Unis — à Santé Canada pour examen et approbation possible pour une utilisation au Canada. S’il est approuvé, le Leqembi serait le premier traitement pour la maladie d’Alzheimer au Canada, et pas uniquement pour ses symptômes.



« Cette nouvelle donne de l’espoir aux centaines de milliers de Canadiens qui présentent un risque accru de développer la maladie d’Alzheimer que des traitements seront disponibles pour les aider, a déclaré Mme Cathy Barrick, cheffe de la direction de la Société Alzheimer de l’Ontario. Il y a deux ans, le monde n’avait aucun traitement approuvé pour la maladie d’Alzheimer. Les États-Unis en ont maintenant deux. Nous espérons que le Canada leur emboitera bientôt le pas. »

Après avoir reçu une approbation accélérée par la Food and Drug Administration américaine en janvier 2023, la soumission à Santé Canada est la première étape de l’approbation réglementaire et de l’accès public éventuel pour les Canadiens. L’utilisation du Leqembi n’a pas encore été approuvée au Canada, mais certains Canadiens ayant les moyens financiers reçoivent déjà le traitement qui pourrait prolonger leur vie en payant de leur poche aux États-Unis.

« Ce traitement, ou tout autre traitement, ne conviendra pas à tout le monde, a poursuivi Mme Barrick. Mais il s’agit du premier de ce que nous espérons être un éventail de nombreux traitements pour la maladie d’Alzheimer et, tôt ou tard, pour toutes les formes de troubles neurocognitifs. Réussir l’introduction de ce premier traitement est vital. »

Une recherche de l’Université de Californie du Sud publiée l’année dernière et commanditée par la Société Alzheimer de l’Ontario a révélé que l’Ontario n’est pas prêt pour l’arrivée désormais prévisible d’un traitement approuvé pour la maladie d’Alzheimer. Avec l’introduction d’un tel traitement, le temps d’attente pour obtenir un diagnostic de la maladie d’Alzheimer grimpera à sept ans et demi, soit plus longtemps que l’espérance de vie des nombreuses personnes qui cherchent à obtenir un diagnostic.

Pour être le plus efficace possible, le Leqembi, ainsi que deux autres traitements prometteurs pour la maladie d’Alzheimer, doit être administré au début de la progression de celle-ci. À l’heure actuelle, l’Ontario ne détecte ni ne diagnostique la maladie d’Alzheimer au stade léger, et même lorsqu’une personne commence à chercher à obtenir un diagnostic, le temps d’attente est souvent de 12 à 18 mois. Une détection plus précoce nécessitera une capacité supplémentaire en spécialistes des troubles neurocognitifs, en essais de biomarqueurs, en ponctions lombaires et en imagerie TEP/IRM, ainsi que l’agilité des décideurs politiques pour accueillir et intégrer les nouvelles technologies dans le dépistage et le diagnostic de la maladie d’Alzheimer.

« L’industrie a fait sa part en développant des traitements efficaces. Les personnes vivant avec un trouble neurocognitif ont fait leur part en participant aux recherches cliniques. Les organismes de réglementation font leur part en examinant les résultats pour offrir des traitements révolutionnaires aux Canadiens qui en ont besoin. Il revient à nos élus et à nos décideurs de se préparer pour ce que nous savons maintenant : le tout premier traitement approuvé au Canada pour la maladie d’Alzheimer, a poursuivi Mme Barrick. Les Ontariens observent. Nous n’avons pas de temps à perdre. »

