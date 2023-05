Investissements Purpose désigne Coinbase comme sous-dépositaire supplémentaire pour les fonds de crypto-monnaies

Le leader mondial de la gestion d'actifs numériques renforce ses services de conservation afin d'offrir aux investisseurs une structure de premier ordre

/EIN News/ -- TORONTO, 17 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissements Purpose Inc. (« Investissements Purpose » ou « Purpose ») a annoncé aujourd'hui que Coinbase Custody Trust Company, LLC. (« Coinbase »), une société fiduciaire à but limité de l'État de New York, une filiale de Coinbase Global Inc. et l'un des dépositaires d'actifs numériques institutionnels les plus importants et les plus fiables au monde, agira en tant que sous-dépositaire supplémentaire pour les fonds qu'elle gère, qui détiennent des actifs numériques (les "Crypto Funds"), à compter du 15 mai 2023.



Purpose a conclu un accord avec Coinbase en vertu duquel Coinbase agira en tant que sous-dépositaire supplémentaire pour les Crypto Funds. Coinbase est agréé par le département des services financiers de l'État de New York. Coinbase Global Inc. est une société cotée en bourse dont les actifs dépassent les 100 milliards de dollars.

"Les actifs numériques offrent aux investisseurs la possibilité d'obtenir une exposition précoce aux actifs qui pourraient alimenter l'avenir du secteur financier, mais à mesure que la classe d'actifs mûrit, il est essentiel de trouver des moyens sûrs et réputés d'investir dans les crypto-monnaies", déclare Nick Kuriya, responsable des crypto-monnaies chez Purpose. "Lorsque nous avons lancé le premier FNB Bitcoin au monde, nous l'avons fait pour offrir aux investisseurs un moyen sûr de s'exposer à cette classe d'actifs émergente. Notre engagement avec Coinbase reflète notre profond engagement à veiller à ce que nos FNB restent le meilleur moyen d'accéder aux rendements à long terme de la crypto en toute sécurité."

Principaux avantages

Les actifs continueront d'être conservés dans des portefeuilles de stockage à froid distincts.

Les actifs ne seront jamais prêtés ou réhypothéqués.

Purpose offre une structure de sous-conservation double avec deux fournisseurs de garde institutionnelle qualifiés (Gemini et Coinbase).

Purpose est un leader mondial de la gestion d'actifs numériques, offrant quatre fonds de crypto-monnaies, dont le premier FNB au comptant de Bitcoin (FNB Bitcoin Purpose ; TSX : BTCC), le premier FNB au comptant d'Ether (FNB Ether Purpose ; TSX : ETHH), et les premiers FNB de crypto-monnaies à options d'achat couvertes activement gérés (FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose ; TSX : BTCY et FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose; TSX : ETHY). Ces fonds sont conçus pour offrir aux investisseurs des moyens faciles et sûrs de s'exposer aux actifs numériques. Les actifs sous gestion des fonds gérés par Purpose qui détiennent des actifs numériques s'élèvent à environ 1,2 milliard de dollars.

Pour plus d'informations sur la gamme d'actifs numériques de Purpose, veuillez consulter le site : https://www.purposeinvest.com/fr-CA/crypto/crypto-funds. Pour accéder à des recherches opportunes et à un leadership éclairé en matière d'actifs numériques, veuillez consulter son centre d'éducation sur les crypto-monnaies, Espace Crypto.

À propos de Investissements Purpose

Investissements Purpose est une société de gestion d'actifs qui gère plus de 16 milliards de dollars d'actifs. Purpose Investments se concentre sans relâche sur l'innovation centrée sur le client et offre une gamme de produits d'investissement gérés et quantitatifs. Purpose Investments est dirigé par Som Seif, un entrepreneur de renom, et est une division de Purpose Unlimited, une plateforme de services financiers indépendante et axée sur la technologie qui remodèle l'industrie en connectant et en créant des opportunités dans les domaines de la gestion d'actifs, de la gestion de patrimoine et des services financiers pour les petites entreprises.

À propos de Coinbase

Coinbase construit la cryptoéconomie - un système financier plus juste, plus accessible, plus efficace et plus transparent rendu possible par les crypto-monnaies. La société a démarré en 2012 avec l'idée radicale que n'importe qui, n'importe où, devrait être en mesure d'envoyer et de recevoir des bitcoins facilement et en toute sécurité. Aujourd'hui, Coinbase offre une plateforme fiable et facile à utiliser pour accéder à la cryptoéconomie au sens large.

Pour plus de renseignements, communiquez avec :

Keera Hart

Keera.Hart@kaiserpartners.com

905‑580‑1257

Un placement dans un fonds d’investissement peut donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus et les autres documents d’information avant d’investir. Les fonds d’investissement ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme public d’assurance-dépôts. Rien ne garantit que vous récupérerez le plein montant de votre placement dans un fonds. Si les titres sont achetés ou vendus sur un marché boursier, vous pourriez payer plus ou recevoir moins que leur valeur liquidative courante. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.