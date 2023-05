Le vote le plus chaud sur la Colline : Ouverture du vote public pour le concours de photos de l’ICSA « Les animaux les plus mignons de la Colline du Parlement »

/EIN News/ -- TORONTO, 17 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut canadien de la santé animale (ICSA) a ouvert le vote public pour ce que Politico a appelé « le vote le plus chaud sur la Colline » (Hottest Vote on the Hill) : le premier concours annuel de photos « Les animaux les plus mignons de la Colline du Parlement » pour 2023! Le public peut maintenant choisir lequel des trois finalistes mérite, selon lui, d’être couronné « L’animal de compagnie le plus mignon de la Colline du Parlement » dans chacune des trois catégories : chien, chat et autre animal de compagnie.

Au cours des dernières semaines, l’ICSA a reçu plus de 65 bulletins de participation provenant de parlementaires, de sénateurs, d’employés et de membres de la Tribune de la presse sur la Colline du Parlement, qui ont soumis des photos et des histoires étonnantes sur leurs animaux de compagnie adorés. Un jury non partisan a eu la tâche très difficile de réduire le nombre de candidats aux trois premiers de chaque catégorie. Ce jury était composé d’experts qui passent leurs journées entourés d’adorables animaux de compagnie et qui s’efforcent d’améliorer la vie des chiens, des chats et des autres animaux de compagnie du Canada, dans les communautés où l’accès aux soins vétérinaires est difficile.

La tâche ardue de départager les finalistes du concours « Les animaux de compagnie les plus mignons de la Colline du Parlement » incombait cette année à :

D re Linda Jacobson, présidente et trésorière de la Canadian Animal Shelter & Community Medicine Association

Laura-Lee Kelly, représentante en santé communautaire, Mississaugas de la Première nation de New Credit

« Le choix des trois finalistes dans chaque catégorie a été déchirant, a déclaré la Dre Karen Ward. Quel merveilleux groupe d’animaux de compagnie, manifestement très aimés par leurs familles. Cela me remplit de joie de savoir que ces animaux et ces personnes enrichissent mutuellement leur vie, et je voulais tous les choisir; il me semblait injuste d’avoir à choisir parmi des candidats aussi magnifiques. »

« L’ICSA est fier de présenter ce concours amusant et motivant sur la Colline du Parlement, et nous avons été encouragés par la réponse extrêmement positive à notre première année d’existence. Washington couronne chaque année ses animaux les plus mignons sur Capitol Hill, mais nous parions que les animaux de compagnie sur la Colline du Parlement sont encore plus beaux, déclare la Dre Catherine Filejski, présidente et directrice générale de l’Institut canadien de la santé animale. L’ICSA est le porte-parole du secteur canadien de la santé animale, et cette initiative a été un excellent moyen de souligner l’importance des animaux de compagnie dans la vie des Canadiens, tant sur la Colline du Parlement qu’ailleurs au Canada. C’est pourquoi l’ICSA travaille si dur pour s’assurer que nous disposons des médicaments vétérinaires dont nous avons besoin pour garder nos animaux en bonne santé. »



Aujourd’hui, l’ICSA demande à tous les Canadiens de l’aider à choisir « Les animaux les plus mignons de la Colline du Parlement » pour 2023. Les fiches des finalistes de cette année peuvent être consultées sur le site Web de l’ICSA ( https://cahi-icsa.ca/fr/cutest-pets-parliament-hill ), où le public peut choisir sa photo d’animal de compagnie préférée dans chaque catégorie. Le vote est limité à un vote par catégorie, par personne, et se terminera le vendredi 2 juin. Les noms des lauréats seront annoncés lors de l’événement « Gala des animaux de compagnie » organisé par l’ICSA le 7 juin à Ottawa.



La concurrence est féroce et chaque finaliste travaillera d’arrache-pied pour obtenir des votes en sa faveur. Alors, votez dès aujourd’hui et faites entendre votre voix!

À propos de l’ICSA

Fondé en 1968, l’ICSA est le porte-parole scientifique de confiance du secteur de la santé animale au Canada. Nos membres offrent aux vétérinaires et aux propriétaires d’animaux canadiens les produits de santé animale et les outils nécessaires au maintien de la santé de nos animaux de compagnie et de ceux destinés à l’alimentation. Des animaux en meilleure santé pour un Canada en meilleure santé. www.cahi-icsa.ca.

Personne-ressource : Eleanor Hawthorn, Directrice des communications

437-253-1667 ext, 105 ehawthorn@cahi-icsa.ca