La conférence virtuelle OTC Spark d'EnsembleIQ offre des informations étayées par la recherche concernant les produits sans ordonnance afin d'aider les professionnels de santé à soutenir le bien-être global

Les intervenants incluront des experts de renommée mondiale de la Hamilton Family Health Team, du Yale New Haven Hospital, de Thrive Nutritionist, du Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital et de l'université de Waterloo

/EIN News/ -- TORONTO, 17 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- EnsembleIQ annonce aujourd'hui que sa conférence virtuelle OTC Spark du 23 septembre fournira aux professionnels de santé des informations accréditées par le Conseil canadien de l'éducation permanente en pharmacie (Canadian Council on Continuing Education in Pharmacy, CCCEP) concernant l'utilisation sûre et efficace des produits sans ordonnance. L'événement a été imaginé pour aider les professionnels de santé à en savoir plus sur les produits sans ordonnance de manière à mieux aider les patients. Inscrivez-vous ici.



OTC Spark est soutenue par l'eCortex d'EnsembleIQ, la principale plateforme éducative accréditée du Canada pour les professionnels de santé, ainsi que Pharmacy Practice and Business et The Medical Post, les plus grandes sources d'informations et de données du Canada pour les médecins et les pharmaciens – accessibles à l'adresse CanadianHealthcareNetwork.ca.

« Chaque jour, les Canadiens utilisent des produits sans ordonnance d'accès facile pour gérer des symptômes, traiter eux-mêmes des maux mineurs et améliorer leur santé générale », a déclaré Donna Kerry, vice-présidente sénior des soins de santé pour le Canada chez EnsembleIQ. « Les patients se fient aux équipes de santé pour répondre à leurs questions sur leurs besoins d'auto-soin. Cependant, il peut s'avérer difficile de trouver des informations fiables soutenues par la recherche sur les produits sans ordonnance pour les professionnels de santé. Nous sommes ravis de proposer cet événement afin d'aider les professionnels de santé à mieux conseiller les patients sur l'utilisation de produits sans ordonnance pour des indications courantes. »

Quelques-uns des experts de renommée mondiale qui s'exprimeront lors d'OTC Spark :

Dragana Skokovic-Sunjic, RPh BScPhm NCMP, pharmacienne clinique dans la Hamilton Family Health Team

Dr John Damianos, médecin résident au Yale New Haven Hospital

Dora Chan, PharmD, MS, pharmacienne et nutritionniste fonctionnelle chez Thrive Nutritionist

Tamara Milicevic, coordinatrice en pharmacie clinique au Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital

Nardine Nakhla, PharmD, RPh, chercheuse, conférencière clinique à l'École de pharmacie de l'Université de Waterloo et fondatrice de MAPflow



L'événement propose cinq séances éducatives accréditées par le CCCEP qui offriront aux participants les toutes dernières données et informations d'experts pour améliorer le soin des patients. Par ailleurs, il inclura des études de cas et des opportunités de réseautage.

Inscrivez-vous pour participer ici. Pour devenir sponsor, cliquez ici.

À propos d'EnsembleIQ

EnsembleIQ est la principale ressource de contacts et données exploitables alimentant la croissance commerciale sur l'ensemble de la voie vers l'achat. Nous aidons les professionnels de la vente au détail, de la technologie, des biens de consommation, de la santé et hôteliers à prendre des décisions éclairées et à obtenir un avantage concurrentiel. EnsembleIQ fournit la veille économique la plus réputée provenant d'experts de premier plan du secteur, des solutions marketing créatives et des expériences événementielles percutantes liant les meilleurs fournisseurs et prestataires de services avec nos communautés dynamiques de développement d'affaires. Pour en savoir plus sur EnsembleIQ, consultez le site ensembleiq.com.

Contact auprès des médias

Joe Territo

Directeur stratégique

EnsembleIQ

jterrito@ensembleiq.com