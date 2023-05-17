DELAYS K 89 N EXIT 17 OFF RAMP
STATE OF VERMONT
DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY
VERMONT STATE POLICE
WILLISTON BARRACKS
NEWS RELEASE – HIGHWAY/TRAFFIC NOTIFICATION
I 89 N EXIT 17 [MILTON/ISLANDS EXIT] IS EXPERIENCING DELAYS DUE TO A MOTOR VEHICLE CRASH. EMERGENCY RESPONDERS ARE HEADING OR OUT ON SCENE AND UPDATES ON EXTENT OF DELAYS OR POTENTIAL CLOSURES WILL BE PROVIDED WHEN AVAILABLE. SPECIFIC DETAILS ON THE CRASH ARE NOT YET KNOWN.
MOTORISTS SHOULD EXPECT DELAYS IN THE AREA OR SEEK ALTERNATE ROUTES. PLEASE DRIVE CAREFULLY.
Louise M. Field
Williston PSAP Emergency Communications Dispatcher
(802)878-7111 option 3