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DELAYS K 89 N EXIT 17 OFF RAMP

STATE OF VERMONT

DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY

VERMONT STATE POLICE

WILLISTON BARRACKS

 

NEWS RELEASE – HIGHWAY/TRAFFIC NOTIFICATION

 

I 89 N EXIT 17 [MILTON/ISLANDS EXIT] IS EXPERIENCING DELAYS DUE TO A MOTOR VEHICLE CRASH.  EMERGENCY RESPONDERS ARE HEADING OR OUT ON SCENE AND UPDATES ON EXTENT OF DELAYS OR POTENTIAL CLOSURES WILL BE PROVIDED WHEN AVAILABLE.  SPECIFIC DETAILS ON THE CRASH ARE NOT YET KNOWN.

 

MOTORISTS SHOULD EXPECT DELAYS IN THE AREA OR SEEK ALTERNATE ROUTES.  PLEASE DRIVE CAREFULLY.

 

 

Louise M. Field

Williston PSAP Emergency Communications Dispatcher

Louise.Field@vermont.gov 

(802)878-7111  option 3

 

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