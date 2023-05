OTC Markets Group Mengalu-alukan Techtronic Industries Co. Ltd. ke Pasaran OTCQX

/EIN News/ -- NEW YORK, May 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM), pengendali pasaran terkawal untuk perdagangan 12,000 sekuriti A.S. dan antarabangsa, hari ini mengumumkan Techtronic Industries Co. Ltd. (Bursa Saham Hong Kong: 669; OTCQX: TTNDY, TTNDF), peneraju global dalam Alatan Profesional Bebas Kord, Alatan DIY dan Peralatan Kuasa Luaran telah layak berdagang di OTCQX® Best Market, sebelum ini diniagakan di pasaran Pink®. Saham biasa TTI akan terus diniagakan di Bursa Saham Hong Kong Limited (SEHK) di bawah kod saham: 669



Techtronic Industries Co. Ltd. mula berdagang di Pasaran OTCQX hari ini di bawah simbol “TTNDY” dan “TTNDF.” Pelabur A.S. boleh mencari pendedahan kewangan semasa dan sebut harga Tahap 2 Masa Nyata untuk syarikat ini di www.otcmarkets.com .

Usaha menaik taraf kepada Pasaran OTCQX ialah langkah penting bagi syarikat yang ingin menyediakan dagangan yang telus untuk pelabur A.S. mereka. Bagi melayakkan syarikat disenaraikan di bursa antarabangsa, piawaian pasaran yang diperkemas membolehkan mereka menggunakan pelaporan pasaran utama mereka untuk menyediakan maklumat mereka di A.S. Untuk layak ke Pasaran OTCQX, syarikat mesti memenuhi piawaian kewangan yang tinggi, mengikuti amalan terbaik tadbir urus korporat dan menunjukkan pematuhan undang-undang sekuriti yang berkenaan.

En. Joseph Galli, Ketua Pegawai Eksekutif TTI, memberikan komen, “Kami gembira untuk memulakan perdagangan di pasaran OTCQX. Hong Kong kekal sebagai domisil penyenaraian bursa utama TTI, tetapi perkembangan baharu ini akan menambah kecairan yang lebih besar kepada saham biasa kami dan juga program ADR kami, sambil menjadikan saham lebih mudah diakses oleh komuniti pelaburan global yang lebih luas.”

Securities Law USA, PLLC bertindak sebagai penaja OTCQX syarikat.

Perihal Techtronic Industries Co. Ltd.

Ditubuhkan pada tahun 1985 dan disenaraikan di Bursa Saham Hong Kong Limited pada tahun 1990, TTI ialah peneraju dunia dalam teknologi tanpa wayar yang merangkumi Alat Kuasa, Peralatan Kuasa Luaran, Penjagaan Lantai dan Produk Pembersihan untuk pengguna, profesional dan pengguna industri dalam industri rumah, pembinaan, penyelenggaraan, perindustrian dan infrastruktur. Syarikat ini mempunyai asas yang dibina di atas empat pemacu strategik – Jenama Berkuasa, Produk Inovatif, Warga Kerja Luar Biasa dan Kecemerlangan Operasi – mencerminkan wawasan luas jangka panjang untuk memajukan teknologi tanpa wayar. Strategi pertumbuhan global bagi usaha berterusan inovasi produk telah membawa TTI ke hadapan dalam industrinya. Portfolio jenama TTI yang berkuasa termasuk alat kuasa, aksesori, alatan tangan dan produk luaran MILWAUKEE, RYOBI dan AEG, produk susun atur dan pengukur EMPIRE, dan produk penjagaan lantai dan pembersihan HOOVER, VAX, DIRT DEVIL, dan ORECK.

Perihal OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) mengendalikan pasaran terkawal untuk berdagang 12,000 sekuriti A.S. dan antarabangsa. Piawaian pendedahan dipacu data kami membentuk asas kepada tiga pasaran awam kami: OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market dan Pink® Open Market.

OTC Link® Alternative Trading Systems (ATSs) kami menyediakan infrastruktur pasaran kritikal yang boleh diandalkan oleh peniaga broker untuk memudahkan dagangan. Model inovatif kami menawarkan kepada syarikat akses yang lebih cekap ke pasaran kewangan A.S..

OTC Link ATS, OTC Link ECN dan OTC Link NQB setiap satunya adalah ATS yang dikawal selia oleh SEC, dikendalikan oleh OTC Link LLC, peniaga broker yang berdaftar FINRA dan SEC, ahli SIPC.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara kami mencipta pasaran yang lebih bermaklumat dan lebih cekap, lawati www.otcmarkets.com .

