Resilinc bénéficie d'un investissement de croissance stratégique de Vista Equity Partners

LONDRES, 17 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Resilinc, une société de modélisation, de détection des perturbations et d'analyse de la résilience des chaînes d'approvisionnement de premier plan, a annoncé aujourd'hui un investissement de croissance stratégique de Vista Equity Partners (« Vista »), un cabinet d'investissement mondial de premier plan exclusivement axé sur les sociétés technologiques, de données et de logiciels d'entreprise. Resilinc utilisera ce capital de croissance pour accélérer les fonctions d'innovation des produits, de talent et de mise sur le marché afin de répondre à la demande croissante de chaînes d'approvisionnement plus résilientes, durables, sûres et transparentes.



« Cet investissement de croissance fait suite au succès prodigieux de Resilinc dans l'offre à ses clients de capacités de résilience de chaîne d'approvisionnement de premier plan. Il accélèrera aussi davantage nos offres de logiciels et données en réponse aux demandes du marché pour une modélisation et un suivi de chaîne d'approvisionnement à plusieurs niveaux de la plus haute qualité », a déclaré Bindiya Vakil, PDG et co-fondatrice de Resilinc. « Resilinc et Vista partagent la même vision consistant à rendre les chaînes d'approvisionnement mondiales plus résilientes. L'équipe d'investisseurs, d'opérateurs, de technologues et d'entrepreneurs de Vista comprend l'opportunité unique que représente une société comme la nôtre et nous sommes impatients de faire équipe avec elle au cours de notre prochaine phase de croissance. »

Des déficits d'approvisionnement aux conditions météorologiques extrêmes en passant par la législation sur l'ESG et le risque géopolitique, les chaînes d'approvisionnement modernes doivent gérer plus de 250 événements perturbateurs chaque semaine. Resilinc détient l'équivalent de 12 ans de données sur les risques de chaîne d'approvisionnement, comprenant un réseau de fournisseurs validé modélisant jusqu'aux sous-niveaux, sites de pièces et produits primaires. Cela fournit aux sociétés opérant des chaînes d'approvisionnement complexes et interconnectées une vision claire de l'ensemble de leur écosystème de chaînes d'approvisionnement ainsi que la capacité de collaborer avec les fournisseurs, le tout sur une seule plateforme sécurisée. Les algorithmes NLP de Resilinc scannent plus de 100 millions de sources de données et d'actualités pour détecter des perturbations à travers les fournisseurs, sites et matériaux, identifient des sources alternatives et fournissent aux sociétés des plans d'action d'atténuation appropriés. Les solutions prédictives de la société fournissent des renseignements exploitables sur les retards de livraison, les fluctuations de prix et les contraintes d'approvisionnement pour les matières premières et produits primaires avec jusqu'à trois mois d'avance.

Les solutions de résilience et de gestion des risques de chaîne d'approvisionnement de Resilinc sont utilisées par des centaines d'organisations multinationales dans les secteurs des hautes technologies, des sciences de la vie, de la défense, de l'aérospatial, de l'automobile et des soins de santé, dont Danaher, Keysight Technologies et Stellantis. Resilinc a également établi des dizaines de partenariats visant à favoriser la résilience des chaînes d'approvisionnement avec des organisations et associations de premier plan comprenant Blue Yonder, Blume Global, Snowflake, Genpact et SEMI.

L'investissement dans Resilinc a été réalisé par l'Endeavor Fund (fonds d'effort) de Vista, qui fournit un capital de croissance et un soutien stratégique aux sociétés technologiques, de données et de logiciels d'entreprise à haute croissance faisant figure de leaders sur le marché ayant généré au moins 10 millions de dollars de revenus récurrents. Les partenariats Endeavor se focalisent sur la croissance, la stratégie de marché, le talent et la réussite client, bâtissant des entreprises endurantes conçues à l'échelle. Les fondateurs et équipes de direction bénéficient de l'expertise et du soutien de Vista ainsi que de son écosystème mondial afin de fournir une valeur sans égale à leurs clients, de dévoiler le potentiel de leurs employés et d'accélérer leur leadership sur le marché. Josh Gray, directeur général de l'exploitation de Vista, rejoindra le conseil d'administration de Resilinc avec effet immédiat.

« Resilinc opère sur un marché mûr pour une croissance transformatrice. Ses solutions fournissent aux sociétés une hyper-visibilité sur les aspects granulaires de leur chaîne d'approvisionnement ainsi que des renseignements exploitables pour conduire la prise de décisions de manière proactive », a commenté Rachel Arnold, directrice générale senior et co-directrice de l'Endeavor Fund de Vista. « Bindiya est une fondatrice visionnaire et nous nous réjouissons de faire équipe avec elle et toute l'équipe de Resilinc alors que son entreprise continue à innover, se développer et définir l'industrie. »

GrowthPoint Technology a joué le rôle de conseiller financier de Resilinc et Nixon Peabody LLP a joué le rôle de conseiller juridique. Kirkland & Ellis LLP a joué le rôle de conseiller juridique de Vista.

Les modalités financières additionnelles de la transaction n'ont pas été divulguées.

À propos de Resilinc

Resilinc est largement considérée comme la référence absolue en matière de modélisation, de suivi, de risque et de résilience des chaînes d'approvisionnement. Avec plus d'1 million de sites fournisseurs modélisés englobant plus de 4 millions de pièces et matières premières, nous sommes la première ligne de défense de nos clients, en les aidant à endurer les perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Notre système d'alerte à avertissement précoce surveille et prédit les perturbations potentielles pour l'ensemble des fournisseurs, sites et matériaux. Notre plateforme permet à nos clients de travailler en étroite collaboration avec leurs fournisseurs, tandis que nos perspectives historiques fondées sur les données leur procurent des options quant aux mesures appropriées à mettre en œuvre. Innovant sans cesse, nos solutions prédictives basées sur l'IA sont capables de prédire les retards de livraison, les fluctuations de prix et les contraintes d'approvisionnement des matières premières et produits primaires avant qu'ils ne surviennent. Resilinc aide nos clients à protéger leurs revenus et à transformer les risques de chaîne d'approvisionnement en opportunités afin d'obtenir un avantage concurrentiel. www.resilinc.com.

À propos de Vista Equity Partners

Vista est un cabinet d'investissement mondial de premier plan comptant plus de 96 milliards de dollars d'actifs gérés au 31 décembre 2022. Le cabinet investit exclusivement dans les organisations liées aux technologies, aux logiciels d'entreprise et aux données à travers des stratégies de capitaux privés, de capitaux permanents, de crédit et de capitaux publics, apportant une approche qui priorise la création d'une valeur marchande durable pour le bénéfice de son écosystème mondial d'investisseurs, de sociétés, de clients et d'employés. Les investissements de Vista sont soutenus par une base de capital à long terme considérable, une grande expérience dans la structuration des transactions à orientation technologique et des techniques de gestion flexibles et éprouvées favorisant une croissance durable. Vista est persuadée que le pouvoir transformateur de la technologie est la clé pour un avenir encore meilleur – une planète en meilleure santé, une économie plus intelligente, une communauté diverse et inclusive et une voie plus large vers la prospérité. De plus amples informations sont disponibles sur vistaequitypartners.com. Suivez Vista sur LinkedIn, @Vista Equity Partners, et sur Twitter, @Vista_Equity.

