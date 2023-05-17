Indegene和SynPhNe携手为全球中风和TBI患者带来缓解

/EIN News/ -- 新泽西州普林斯顿和新加坡, May 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 数字优先型生命科学商业化公司Indegene今天宣布与SynPhNe合作，将该公司的Synergistic Physio-Neuro平台推向市场。



SynPhNe开发了世界上首款可在同一系统中训练大脑和肌肉的互联式可穿戴解决方案。该解决方案旨在帮助中风幸存者和残障患者康复并实现更加独立的生活。该装置以十年的临床研究作为支持，提供广泛的护理方案，可以解决神经系统疾病康复和恢复的关键挑战，包括中风和脑外伤（TBI）、学习障碍、衰老的影响、慢性压力和疼痛。

SynPhNe采用实时神经可塑性训练模式，帮助身体和大脑同时恢复功能。在患者完成任务和活动期间，该装置可捕获实时、同步的脑电图和肌电图信号，以创建一个自我纠正的学习循环，从而可以让患者在接受治疗师的初步培训后，在家中自行执行物理治疗、职业治疗和神经治疗方案。

中风和TBI市场都在迅速增长。目前，中风管理行业规模估值超过370亿美元，预计到2032年将超过590亿美元1。全世界每年有600多万人被定为中风幸存者。创伤性脑损伤市场也在增长，全世界每年有超过6900万人遭受创伤性脑损伤2。

SynPhNe Health, Inc.总裁 Sabi Bivas表示：“受到神经系统疾病影响的人每年都在增多。我们很高兴能与Indegene合作，将我们的治疗方案推向市场，从而帮助这些患者更好地获得有效治疗。Indegene专注于技术以及提供未来就绪型医疗保健，这与我们的使命相契合。我们将利用他们的现代商业化模式，努力为世界上更多患有中风、脑外伤和其他神经系统疾病的人带来缓解。”

Indegene新兴生物技术和大客户高级副总裁Timothy Moore表示：“我们很高兴与SynPhNe携手，支持他们的早期商业化并将该装置推向市场。我们将使用我们现代的上市模式来推动定价策略，并根据我们在市场研究和品牌规划方面的深厚专业知识，制定协调教育和营销工作的战略发布计划。”

关于SynPhNe

SynPhNe™总部位于新加坡，该公司设计了世界上首款可在同一系统中训练大脑和肌肉的可穿戴解决方案。该解决方案旨在帮助中风和其他神经病学相关疾病患者恢复运动、认知和功能。该公司的装置为患者提供了一个平台，让他们实时掌握自己的康复情况。无论患者是在应对中风造成的残疾还是正在经历衰老的最初迹象，SynPhNe的获奖技术可以帮助世界各地的人们实现更充实的生活。如需了解更多信息，请访问 www.synphne.com

关于Indegene

我们是一家数字优先型生命科学商业化公司。我们帮助生物制药、新兴生物技术和医疗设备公司开发产品，将其推向市场，并以更加有效、高效和现代的方式在整个生命周期内扩大其影响。我们将医疗保健领域的专业知识、目标适用型技术和敏捷型操作模式相结合，以提供多样化的解决方案。这些都旨在为患者和医生提供个性化、可扩展和全渠道的体验，以及其他成果。这推动着我们的团队，也推进了我们的目标：赋能医疗保健机构为未来做好准备。如需了解更多信息，请访问 www.indegene.com

媒体垂询请联系：

Sabi Bivas | Sabi@synphne.com

Yadunandan K V | yadunandan.kv@indegene.com

1 2023-2032年中风管理市场份额统计报告（Stroke Management Market Share Statistics Report 2023-2032） (gminsights.com)