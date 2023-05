FuturaSun wordt fabrikant van fotovoltaïsche cellen (ook bekend als zonnecellen) en onthult een industriële hub van 10 GW

/EIN News/ -- De Italiaanse producent van hoogrendement fotovoltaïsche modules (ook bekend als zonnemodules of zonnepanelen) heeft een strategische overeenkomst getekend met de lokale overheid van de stad Huai'an (Jiangsu) voor de bouw van zijn eigen zonnecelfabriek



PADUA, Italië, May 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Opnieuw een zeer belangrijke mijlpaal voor FuturaSun bij de verticale integratie van zijn fotovoltaïsche toeleveringsketen: na de ondertekeningsceremonie op 10 mei in Huai'an behoort het bedrijf nu tot de wereldwijde top van fabrikanten van fotovoltaïsche cellen.

Het project omvat de bouw van een gigafabriek van 266.000 vierkante meter. De investering bedraagt aanvankelijk 150 miljoen euro en zal in twee fasen worden uitgevoerd. In een tijdsbestek van 3 jaar, nadat het project is afgerond en operationeel is, zal de fabriek een jaarlijkse productiecapaciteit van 10 GW aan geavanceerde N-type TOPCon-zonnecellen hebben.

Het productieproces gaat in het voorjaar van 2024 van start en zal in hoge mate geautomatiseerd zijn. De resulterende zonnecellen zullen een integraal onderdeel worden van de modules van FuturaSun, die zowel de Italiaanse als de Chinese gigafabrieken bedienen. Verticale integratie zal zorgen voor een nog grotere kwaliteitsborging, een verbeterde leveringsautonomie en een groter vermogen om toekomstige technologische ontwikkelingen aan te pakken.

"Dit is een ongekend project waarbij onze Italiaanse groep zich ten doel stelt om toe te treden tot een arena die tot nu toe werd gedomineerd door grote Chinese spelers. Het is een bewijs van ons vermogen om nieuwe grenzen te bereiken en ogenschijnlijk onmogelijke dromen werkelijkheid te maken. Vandaag consolideert FuturaSun zijn toeleveringsketen verder en garandeert levering van het belangrijkste moduleonderdeel: de zonnecel. Hierbij worden de kwaliteitsnormen gehandhaafd, niet alleen voor onze Chinese faciliteiten, maar ook, en het belangrijkst, voor hun Europese tegenhangers. In een bestaan van slechts enkele jaren zijn we een prominente voorkeursfabrikant geworden in de fotovoltaïsche industrie, in het bijzonder binnen het kader van de betrekkingen tussen Europa en China", aldus Alessandro Barin, CEO en mede-oprichter van FuturaSun.

Bij de ondertekeningsceremonie waren hooggeplaatste functionarissen uit zowel China als Italië aanwezig. Zhu Haibo, secretaris van het partijcomité van het Qingjiangpu-district, uitte zijn dankbaarheid voor de aandacht voor en steun aan de regio. Alessandra Palumbo, plaatsvervangend consul-generaal van het consulaat-generaal van Italië in Shanghai, en Ermanno Vitali, bestuurslid van de Italiaanse Kamer van Koophandel in China, prezen FuturaSun voor zijn inzet op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en milieuduurzaamheid sinds het begin. Xu Ning, mede-oprichter en COO van FuturaSun, benadrukte de uitstekende samenwerking tussen FuturaSun en het Qingjiangpu-district, die talrijke wederzijdse voordelen met zich zal meebrengen.

Dit ambitieuze project zal opnieuw een succesverhaal worden voor het dynamische Italiaanse bedrijf, dat zijn weg van industriële consolidatie voortzet en zich positioneert tussen de giganten van de fotovoltaïsche industrie.

Voor de productie van zijn fotovoltaïsche modules heeft FuturaSun in 2020 zijn eerste gigafabriek in Taizhou gevestigd en momenteel worden een tweede gigafabriek en het hoofdkantoor Azië in Suzhou ontwikkeld. Beide faciliteiten bevinden zich in het fotovoltaïsche district van de provincie Jiangsu, het grootste en meest dynamische ter wereld.

