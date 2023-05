Trading update Aegon over eerste kwartaal 2023

/EIN News/ -- Klik hier voor alle documenten voor de trading update over 1Q2023

Den Haag, 17 mei 2023 - Strategische en financiële doelstellingen verder gerealiseerd ondanks volatiele markten

Operationele kapitaalgeneratie vóór financierings- en operationele kosten van de Holding stijgt met 5% vergeleken met het eerste kwartaal van 2022 tot EUR 292 miljoen. Dit is een gevolg van groei, betere verzekeringsresultaten en lagere kosten

Kapitaalratio’s van de drie belangrijkste business units blijven gehandhaafd boven de operationele niveaus. Solvency II ratio voor de groep stijgt tot 210%

Door de inkoop van aandelen in verband met het lopende aandeleninkoopprogramma van EUR 200 miljoen is het liquide kapitaal op de Holding gedaald tot EUR 1,4 miljard, waarmee het in de bovenste helft van de operationele bandbreedte ligt

Verdere vooruitgang bij transformatie van de onderneming; op schema om de transactie af te ronden voor het combineren van Aegons Nederlandse activiteiten met a.s.r. in de tweede helft van 2023

Sterke verkoopgroei in de Strategic Assets in de Verenigde Staten, het Workplace segment in het Verenigd Koninkrijk en de levensverzekeringsdivisies in China en Brazilië. Verkoop in Asset Management en het Retail segment in het Verenigd Koninkrijk beïnvloed door moeilijke marktomstandigheden







Zoals eerder is aangekondigd, heeft Aegon zijn rapportage in het eerste en derde kwartaal van het jaar gewijzigd in een trading update waarin de nadruk ligt op een aantal kerncijfers, waaronder operationele kapitaalgeneratie, kapitaalposities en verkoopcijfers. Aegon zal zijn IFRS-resultaten publiceren over het eerste en het tweede halfjaar in lijn met de rapportage door a.s.r.

Toelichting van Lard Friese, voorzitter Raad van Bestuur

"Aegon is het jaar goed begonnen. We hebben in het eerste kwartaal sterke commerciële groei laten zien en hebben vooruitgang geboekt met onze strategische prioriteiten. Ik ben blij met de vorderingen die we maken ondanks aanhoudende volatiliteit op de financiële markten.

“We hebben goede vooruitgang geboekt met de voorbereidingen voor de afronding van de transactie om onze Nederlandse activiteiten te combineren met a.s.r. Dankzij de toewijding en het harde werken van onze collega’s blijven we op koers om de transactie in de tweede helft van dit jaar af te ronden.

“In het eerste kwartaal zijn we doorgegaan met het heralloceren van kapitaal naar die activiteiten waarmee we een leidende positie kunnen opbouwen en aantrekkelijke rendementen kunnen behalen. We hebben onze activiteiten op het gebied van inkomens- en overlijdensrisicoverzekeringen in het Verenigd Koninkrijk en een gesloten boek van onze direct marketing divisie in Azië verkocht. Tegelijkertijd hebben we ons asset management bedrijf versterkt met de aankoop van de Europese Collateralized Loan Obligation activiteiten van NIBC.

“We hebben sterke verkoopgroei laten zien in alle Strategic Assets in de Verenigde Staten en in de levensverzekeringsdivisies in China en Brazilië. In het Workplace segment in het Verenigd Koninkrijk groeit het aantal nieuwe klanten dat ons hun pensioengelden toevertrouwt. Echter, de verkoop in Asset Management en het Retail segment in het Verenigd Koninkrijk is beïnvloed door verminderd vertrouwen van beleggers als gevolg van de moeilijke marktomstandigheden.

“Tegen de achtergrond van aanhoudende volatiliteit op de financiële markten hebben we onze sterke balanspositie gehandhaafd met EUR 1,4 miljard aan liquide kapitaal op de Holding. De kapitaalposities van alle belangrijkste business units blijven boven de operationele niveaus door de stappen die we de afgelopen paar jaar hebben gezet om ons risicoprofiel te verbeteren. In het licht van onze sterke kapitaalpositie en onze verbeterde operationele performance – zoals blijkt uit de groei van onze operationele kapitaalgeneratie – heb ik er vertrouwen in dat we onze strategische doelstellingen en de voor 2023 afgegeven financiële verwachtingen zullen realiseren. Ik kijk er naar uit om tijdens onze Capital Markets Day op 22 juni 2023 een update te geven over onze strategische plannen en middellange termijn financiële doelstellingen.”

Over Aegon

Aegon is een internationale financiële dienstverlener, met veelzijdige oplossingen voor pensioenen, inkomensbescherming en vermogensbeheer. De strategische focus ligt op drie kernmarkten (Verenigde Staten, Nederland en Verenigd Koninkrijk), drie groeimarkten (Spanje & Portugal, China en Brazilië) en een wereldwijd opererende vermogensbeheerder.

Aegons doelstelling om Mensen te helpen het beste uit hun leven te halen is leidraad voor alle activiteiten. Als toonaangevende belegger en werkgever wil de onderneming een positieve bijdrage leveren aan belangrijke maatschappelijke en milieuvraagstukken, waarbij de nadruk ligt op klimaatverandering en diversiteit & inclusie. Aegons hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. De onderneming staat genoteerd aan Euronext Amsterdam en de New York Stock Exchange. Meer informatie vindt u op aegon.com.



