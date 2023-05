CONVERSION de Trois-Rivières, Québec remporte Canada’s Got Talent sur Citytv

/EIN News/ -- – Rogers remettra un premier prix de 1 000 000 $ lors de la troisième saison de #CGT, soit le plus gros prix en argent de l’histoire de la télé canadienne –



– De plus, la CIBC remettra 25 000 $ aux six prestations récompensées d’un Golden Buzzer lors de la troisième saison, pour un total de 150 000 $, afin de soutenir ces talents –

– Il est maintenant possible de soumettre sa candidature sur citytv.com pour les auditions de la troisième saison –

– Entrevues offertes sur demande –





Participez à la discussion : #CGT

TORONTO, 17 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Canadiens et Canadiennes d’un océan à l’autre ont fait leur choix et les résultats sont officiels. C’est CONVERSION de Trois-Rivières, au Québec, qui a remporté la deuxième saison de Canada’s Got Talent en éblouissant le public, les juges, c’est-à-dire Howie Mandel, Lilly Singh, Kardinal Offishall et Trish Stratus, ainsi que l’animatrice Lindsay Ell, grâce à un numéro de danse inoubliable lors de la finale de deux heures présentée en direct ce soir sur Citytv et Citytv+. CONVERSION (Trois-Rivières, Québec) a gagné le cœur et les votes du Canada par ses prestations émouvantes et ses images évocatrices. CONVERSION touche ainsi une somme de 150 000 $ versée par la CIBC qui l’aidera à concrétiser ses ambitions, en plus d’avoir l’occasion de se produire à l’événement America’s Got Talent Presents: SUPERSTARS Live au Luxor Hotel & Casino de Las Vegas.

Dans la foulée de la victoire de C CONVERSION (Trois-Rivières, Québec), Citytv a donné le feu vert à la production d’une troisième saison de la série, en partenariat avec McGillivray Entertainment Media Inc., Fremantle et SYCO Entertainment. La personne ou le groupe qui remportera la troisième saison de Canada’s Got Talent recevra 1 000 000 $, le plus gros prix en argent de l’histoire de la télévision canadienne, gracieuseté de Rogers.

« Alors qu’une saison des plus divertissantes touche à sa fin, c’est avec fierté que nous fournirons à la personne ou au groupe qui remportera la prochaine saison de Canada’s Got Talent des ressources pour l’aider à réaliser son rêve de toujours. En tant que fière entreprise canadienne, nous nous engageons à investir dans les talents canadiens et à faciliter leur éclosion, a déclaré Tony Staffieri, président et chef de la direction de Rogers. Nous avons hâte de voir ce que la prochaine saison nous réserve et, ensuite, de suivre les réalisations remarquables du ou des gagnants et de participer à leur extraordinaire succès. »

« Chaque saison influence la prochaine, et le fait que Rogers nous donne l’occasion de produire une autre saison, notamment en remettant le plus grand prix en argent de l’histoire télévisée canadienne, permet non seulement d’assurer que la prochaine édition sera plus spectaculaire que jamais, mais aussi de placer Canada’s Got Talent sur la scène mondiale », a déclaré Howie Mandel, juge, Canada’s Got Talent.

Fière partenaire de Canada’s Got Talent depuis le début, la CIBC continuera de favoriser la concrétisation des rêves en décernant aux six prestations récompensées d’un Golden Buzzer la saison prochaine un prix de 25 000 $, soit un total de 150 000 $, afin de soutenir ces talents. De plus, la CIBC fournira des conseils financiers à la personne ou au groupe qui remportera la troisième saison. Il est désormais possible de soumettre sa candidature sur citytv.com.

« Après une autre fantastique saison de Canada’s Got Talent, il y a tant à célébrer! Nous avons vu des prestations éblouissantes, nous avons couronné Conversion et une troisième saison est dans les cartons! Got Talent est un phénomène mondial qui a été adapté dans 73 marchés jusqu’à maintenant. C’est donc un honneur de travailler avec SYCO, Rogers Sports & Média et MEM pour offrir au public une autre merveilleuse saison de Canada’s Got Talent. Nos juges, notre animatrice et notre équipe technique sont formidables et nous avons hâte de montrer au Canada ce que nous avons préparé pour la troisième saison! », a souligné Michela Di Mondo, vice-présidente directrice, Ventes et distribution, Fremantle.

« Quelle belle saison! Cette année, nous avons accueilli des Canadiennes et Canadiens de partout dans le monde qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes sur la scène devant des milliers de fans de CGT. Le public d’un océan à l’autre a été à l’écoute semaine après semaine pour suivre le parcours de gens ordinaires aux talents extraordinaires. De concert avec nos partenaires de Fremantle et de Rogers Sports & Média, nous avons entrepris une mission de braquer les projecteurs sur les talents canadiens. Nous avons hâte de voir ce que la troisième saison nous réserve! », a déclaré Scott McGillivray, producteur délégué, Canada’s Got Talent et propriétaire, McGillivray Entertainment Media.

Plus de 6,5 millions de Canadiennes et Canadiens ont regardé les huit premiers épisodes de cette saison, ce qui en fait la série originale la plus regardée de Citytv en plus d’une décennie.

Originaire de Trois-Rivières, au Québec, Conversion est une troupe de danse dynamique qui a reçu le Golden Buzzer de Trish Stratus lors du deuxième épisode de Canada’s Got Talent. Supervisée par le chorégraphe et entraîneur Vincent Desjardins, CONVERSION aime créer des formes, des mouvements et des émotions uniques dans ses routines élaborées avec subtilité et ses mouvements synchronisés.

Voici quelques moments clés de l’épisode de ce soir :

Golden Buzzer du jury, la troupe THE CAST (Lévis, Québec) a reçu une ovation des juges grâce à une chorégraphie des plus dynamiques.

a reçu une ovation des juges grâce à une chorégraphie des plus dynamiques. THE TURNBULL BROTHERS (Glace Bay, Nouvelle-Écosse) nous ont offert leur version de If You Could Read My Mind de Gordon Lightfoot.

nous ont offert leur version de If You Could Read My Mind de Gordon Lightfoot. MEAVE (Niagara Falls, Ontario) a chanté Somebody to Love de Queen.

a chanté Somebody to Love de Queen. Golden Buzzer de Howie Mandel, GENEVIÈVE CÔTÉ (Laval, Québec) a conquis la foule avec un numéro inspiré du Parc jurassique.

a conquis la foule avec un numéro inspiré du Parc jurassique. Golden Buzzer de Trish Stratus, CONVERSION (Trois-Rivières, Québec) a écrit son dernier chapitre à #CGT avec une chorégraphie complexe qui leur a valu une ovation du public.

a écrit son dernier chapitre à #CGT avec une chorégraphie complexe qui leur a valu une ovation du public. La troupe de danse COOL GIRAFFES (Edmonton, Alberta) s’est exécutée à l’unisson tout au long de sa prestation.

s’est exécutée à l’unisson tout au long de sa prestation. Le magicien ATSUSHI ONO (Calgary, Alberta) a ébloui les juges avec ses tours de magie.

a ébloui les juges avec ses tours de magie. Le chanteur RAYMOND SALGADO (Île de Vancouver, Colombie-Britannique) a proposé une superbe interprétation de Lay Me Down de Sam Smith.

Source : Numeris, consolidé (direct+7), portée cumulative pour Ind 2+, AMM pour les 25-54 ans. Pour la demi-finale, données en attente de confirmation par Numeris.

Récapitulation de la finale de ce soir

Prestations (mardi 16 mai)



THE CAST – Danse

Lévis, Québec



CGT.Citytv.com / YouTube



Voyez les prestations de THE CAST ICI et ICI







THE TURNBULL BROTHERS – Chant

Glace Bay, Nouvelle-Écosse



CGT.Citytv.com / YouTube



Voyez les prestations de THE TURNBULL BROTHERS ICI et ICI







MEAVE – Chant/musique

Niagara Falls, Ontario



CGT.Citytv.com / YouTube



Voyez les prestations de MEAVE ICI et ICI









GENEVIÈVE CÔTÉ – Variétés

Laval, Québec



CGT.Citytv.com / YouTube



Voyez les prestations de GENEVIÈVE CÔTÉ ICI et ICI







CONVERSION – Danse

Trois-Rivières, Québec



CGT.Citytv.com / YouTube



Voyez les prestations de CONVERSION ICI et ICI







COOL GIRAFFES – Danse

Edmonton, Alberta



CGT.Citytv.com / YouTube



Voyez les prestations de COOL GIRAFFES ICI et ICI











ATSUSHI ONO – Magie

Calgary, Alberta



CGT.Citytv.com / YouTube



Voyez les prestations d’ATSUSHI ONO ICI et ICI







RAYMOND SALGADO – Chant/musique

Île de Vancouver (Colombie-Britannique)



CGT.Citytv.com / YouTube



Voyez les prestations de RAYMOND SALGADO ICI et ICI





L’émission Canada’s Got Talent est produite par McGillivray Entertainment Media Inc. et Fremantle, en association avec Citytv, une division de Rogers Sports & Média. Elle est basée sur le concept Got Talent de Fremantle et SYCO Entertainment.

Médias sociaux

Canada’s Got Talent sur Instagram

Canada’s Got Talent sur TikTok

Canada’s Got Talent sur YouTube

Canada’s Got Talent sur Twitter

Canada’s Got Talent sur Facebook

Mot-clic : #CGT

Page officielle de CGT : https://CGT.Citytv.com/

Citytv sur Instagram

Citytv sur Twitter

Citytv sur Facebook

Rogers Sports & Média sur Twitter

À propos de Citytv

Citytv et Citytv.com offrent à leur public un contenu intensément local et diversifié grâce à sept stations de télévision à Toronto, à Vancouver, à Calgary, à Edmonton, en Saskatchewan, à Winnipeg et à Montréal, ainsi qu’à l’application primée Citytv, qui est disponible sur les appareils iOS, Android, Samsung TV, Apple TV et Fire TV Stick, ainsi qu’à Citytv+, disponible avec Prime Video. Puisant dans les productions canadiennes et étrangères, Citytv offre une combinaison divertissante d’émissions, de nouvelles et de contenu sur le style de vie diffusés aux heures de grande écoute et provenant de marques influentes comme Breakfast Television, Cityline et CityNews. Citytv fait partie de Rogers Sports & Média, une filiale de Rogers Communications Inc. (TSX, NYSE : sous le symbole RCI.

À propos de Fremantle

Fremantle est l’un des créateurs, producteurs et distributeurs les plus importants et les plus prospères du monde dans les secteurs du divertissement, de l’art dramatique et du cinéma, et des documentaires. Fremantle est un groupe fièrement indépendant de créateurs de contenu qui exerce ses activités dans 27 territoires. Nous produisons et offrons une propriété intellectuelle multigenre de haute qualité, notamment certains des plus grands formats de divertissement, les émissions dramatiques internationales les plus regardées, des films primés et des documentaires percutants. Nous faisons entendre les histoires locales à l’échelle mondiale. D’Idols à The Mosquito Coast, de The Price is Right à The Hand of God, de The Farmer Wants A Wife à Arctic Drift, de Family Feud à My Brilliant Friend en passant par Bones & All et Planet Sex, notre objectif est simple : créer et offrir un divertissement irrésistible. Nous sommes également un chef de file mondial du divertissement numérique et de marque. Nous comptons plus de 470 millions de fans sur 2 000 réseaux sociaux et comptabilisons plus de 34 milliards de visionnements par année sur toutes les plateformes. Fremantle fait partie de RTL Group, chef de file mondial de la télédiffusion, du contenu et du numérique, qui est lui-même une division du géant des médias internationaux Bertelsmann. Veuillez consulter www.fremantle.com, nous suivre sur Twitter @FremantleHQ et Instagram @Fremantle ou jeter un coup d’œil à notre page LinkedIn pour en savoir plus.

À propos de McGillivray Entertainment Media Inc.

Établie en 2014, McGillivray Entertainment Media Inc. (MEM) est une société de production de pointe dans les domaines de l’actualité, du style de vie et de la réalité, qui crée un contenu original très prisé pour les diffuseurs canadiens et américains. Les solides capacités de développement et les investissements accélérés de MEM continuent de répondre aux besoins en rapide évolution des diffuseurs et des plateformes de diffusion en continu, ce qui a entraîné une croissance considérable et permis d’offrir un contenu captivant et original à divers auditoires dans le monde entier. L’entreprise repose sur des relations solides et fondamentales, tant avec des partenaires stratégiques, des acheteurs que des équipes de création. MEM dépasse constamment les attentes et veille à ce que son contenu respecte les normes les plus strictes de l’industrie, notamment en matière de création.

À propos de SYCO Divertissement

La société Syco Entertainment de Simon Cowell est une entreprise de divertissement indépendante qui possède des concepts télé comme « Got Talent » et « The X Factor ». Got Talent est officiellement le format de téléréalité qui connaît le plus de succès au monde; America’s Got Talent demeure la série estivale no 1 aux États-Unis depuis 15 ans; The X Factor est le format de télé musicale qui a connu le plus de succès jusqu’ici en produisant plus de vedettes du palmarès que toute autre émission. Ces deux émissions sont actuellement diffusées dans plus de 180 pays et sont regardées par plus d’un milliard de personnes chaque année. Les artistes découverts par ces concepts télé ont vendu plus de 600 millions de disques et Simon a lancé plus de carrières de mégavedettes que quiconque dans l’histoire, notamment One Direction, Camila Cabello, Leona Lewis, Fifth Harmony, CNCO, Little Mix, Louis Tomlinson, James Arthur, Paul Potts et Susan Boyle. Au cours de sa carrière et de son partenariat avec Sony Music, il a également lancé Il Divo et Westlife.

Pour demander des entrevues, veuillez communiquer avec :

Citytv – Alessia Staffieri, Alessia.Staffieri@rci.rogers.com, 647-262-8412

Agentes de publicité – Amy Doary, amy@adpr.ca, 416-710-6079; Adrienne Kakoullis, akakoullis@risepr.ca, 416-450-6637

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/08c91993-e51f-40c7-bd73-39408581fd11/fr