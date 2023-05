EDEKA Kempken führt als erster europäischer Lebensmittelhändler den „EEASY LID“ ein

CCT ist eine Partnerschaft mit dem deutschen familiengeführten Lebensmittelhändler eingegangen, um seine Schraubdeckel-Innovation in ausgewählten Geschäften in Krefeld einzuführen

/EIN News/ -- DAYTON, Ohio, May 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Consumer Convenience Technologies (CCT), Hersteller des EEASY LID, gibt heute bekannt, dass EDEKA Kempken den EEASY LID am 25. Mai in ausgewählten Geschäften in Krefeld, Deutschland, einführen und damit die Schraubdeckel-Innovation zum ersten Mal europäischen Kunden zugänglich machen wird.



Der patentierte EEASY LID von CCT wurde entwickelt, um Marken zu ermöglichen, den Kunden das Öffnen der Gläser mit ihren Lebensmittelprodukten auf unvergleichliche Weise zu erleichtern. Mit dem EEASY LID können die Verbraucher das Vakuum aus einem luftdicht verschlossenen Glas entweichen lassen, indem sie einfach auf einen Knopf in der Deckelmitte drücken, wodurch die zum Öffnen des Deckels erforderliche Drehkraft um mindestens 50 % reduziert wird. Der EEASY LID ist außerdem der weltweit erste Aluminiumdeckel für Konservengläser – eine nachhaltigere und haltbarere Alternative zu herkömmlichen Stahldeckeln.

Als Familienunternehmen mit Filialen in ganz Krefeld bietet EDEKA Kempken hochwertige Produkte mit einem besonderen Augenmerk auf Kundenservice an. Der familiengeführte Lebensmittelhändler legt großen Wert auf Innovation und integriert die neuesten Trends und Optionen in seine Geschäfte und in sein Produktangebot.

Noch in diesem Monat wird der EEASY LID Deckel auf den Gläsern der Pasta-Saucen-Eigenmarke der neuen Geschmacksvariante Tomate und Basilikum von EDEKA Kempken zu finden sein und den Kunden das Öffnen der Gläser erheblich erleichtern.

„Bei EDEKA sind wir stets bestrebt, unseren Kunden vielfältige Produkte von hochwertiger Qualität zu bieten“, so Heiner Kempken, Geschäftsführer der EDEKA-Supermärkte in Krefeld. „Ich war schnell davon überzeugt, dass der EEASY LID von CCT eine großartige Innovation ist und für viele Menschen eine echte Hilfe beim Öffnen von Konservengläsern darstellt. Daher stellen wir diesen neuen Deckel in unseren Geschäften vor. Wir stehen für Qualität und Innovation für unsere Kunden.“

Im März war Guglielmo's Sauce die erste Lebensmittelmarke, die den EEASY LID in den USA einführte und den Deckel für ihre in über 250 Lebensmittelgeschäften verkauften Pastasaucen verwendete. Jetzt können auch die Kunden in Krefeld von dem EEASY LID profitieren.

„Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, das seit Jahrzehnten bestehende Problem des Öffnens von Konservengläsern für Verbraucher auf der ganzen Welt zu lösen“, so Brandon Bach, President von CCT. „Unsere Partnerschaft mit EDEKA Kempken ermöglicht es uns, den Verbrauchern in Deutschland eine unvergleichliche Erleichterung zu bieten. Die Kunden können das Glas mit ihrem Lieblingsprodukt problemlos öffnen, selbst wenn sie körperlich beeinträchtigt sind.“

Der EEASY LID wurde entwickelt, nachdem ein Mitbegründer des Unternehmens von einer guten Freundin angesprochen wurde, die sich einer Brustkrebsoperation unterziehen musste. Sie hatte Mühe, ein Glas zu öffnen, und fragte, warum niemand einen Deckel herstelle, der sich leichter öffnen lässt. Nach acht Jahren Forschung und Entwicklung ist der EEASY LID von CCT die erste große Deckelinnovation seit über sieben Jahrzehnten – und die einzige, mit der sich jeder Deckel mühelos öffnen lässt.

Handelsübliche Konservengläser mit herkömmlichen Deckeln erfordern ein Drehmoment von mehr als 40 in-lb, um sie zu öffnen – manche sogar mehr als 50 in-lb. Mit dem EEASY LID ist nur ein durchschnittliches Drehmoment von 9 in-lb erforderlich, um das Glas zu öffnen.

CCT produziert den 63 mm großen EEASY LID in seinem 1.486 Quadratmeter großen, hochmodernen Technologiezentrum am Hauptsitz des Unternehmens in Dayton, Ohio. CCT verfügt über die Kapazitäten, etwa 800 EEASY LIDs mit Aluminiumlasche pro Minute zu produzieren – mehr als 250 Millionen pro Jahr.

Klicken Sie hier, um die Pressemappe mit Bildern, Forschungsergebnissen, Videos und Etiketten herunterzuladen.

Weitere Informationen über CCT finden Sie unter eeasylid.com.

EEASY LIDs und Demo-Produkte sind auf Anfrage erhältlich.

Über Consumer Convenience Technologies

Consumer Convenience Technologies (CCT) ist der Hersteller von EEASY™ LID, der ersten großen Deckelinnovation seit über 75 Jahren. Die von dem Unternehmen entwickelte und patentierte Technologie macht das Öffnen von vakuumversiegelten Gläsern viel einfacher – mit nur einem Knopfdruck. Der EEASY LID öffnet den Markt für 49 % der Bevölkerung, die nicht über die körperlichen Kräfte verfügen oder denen es schwerfällt, ein vakuumversiegeltes Glas zu öffnen. Der EEASY LID ist der weltweit erste Aluminiumdeckel für Konservengläser – eine nachhaltigere und haltbarere Alternative zu herkömmlichen Stahldeckeln. CCT ist mit dem in Deutschland ansässigen Unternehmen Trade Consult – einem Vertriebs- und Marketingunternehmen, das sich auf die Lebensmittelindustrie und Lebensmittelhersteller konzentriert – eine Partnerschaft eingegangen, um die gesamte Einführung des EEASY LIDS auf dem europäischen Markt zu koordinieren. Der EEASY LID wird im 1.486 Quadratmeter großen, hochmodernen Technologiezentrum am Hauptsitz des Unternehmens in Dayton, Ohio, produziert.

Pressekontakt

Hannah Conley

Uproar PR for CCT

Hconley@uproarpr.com

321-236-0102

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/251a9496-0f3f-4a3d-b925-f1d0a29bcf25/de