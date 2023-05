WilsonHCG, leader mondial de solutions de talents, annonce l'intégration des marques Profile et Personify

/EIN News/ -- TAMPA, Floride, 16 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- WilsonHCG, leader mondial de solutions de talents, est heureux d'annoncer l'intégration complète de deux de ses marques, Profile Search & Selection (Profile) et Personify, au sein de WilsonHCG au cours des prochaines semaines.



L'intégration fait suite aux acquisitions de Profile et de Personify, qui ont été conclues en 2020 et en 2023 respectivement. Profile est un cabinet de recrutement de cadres avec des bureaux dans toute l'Asie. Personify est un fournisseur RPO (externalisation du processus de recrutement) spécialisé dans les sciences de la vie, les soins de santé, la biotechnologie et les produits pharmaceutiques.

Il s'agit d'une étape considérable pour WilsonHCG car la société continue d'étendre sa présence sur le marché mondial et son large éventail d'offres de solutions de gestion des talents.

« Nous nous réjouissons de cette dernière étape de l'intégration avec notre apport des marques Profile et Personify au sein de WilsonHCG », a déclaré John Wilson, PDG de WilsonHCG. « Il est évident que nos capacités combinées ont renforcé l'entreprise et contribué à notre succès. Nous poursuivrons l'intégration des marques en externe afin de renforcer notre position sur le marché et de continuer à prospérer. »

Suite à l'intégration, les clients de Profile et de Personify bénéficieront des mêmes solutions de talents de haute qualité auxquelles ils s'attendent.

« Nous sommes ravis des opportunités qui s'offrent à nous », a indiqué Andrew Oliver, co-fondateur de Profile et désormais vice-président exécutif, chef de l'Asie Pacifique chez WilsonHCG. « Notre expertise combinée va nous propulser vers de nouveaux sommets dans la région APAC. »

Ryan Carfley, fondateur de Personify et maintenant vice-président senior, service des livraisons chez WilsonHCG, a ajouté : « Cette intégration donnera à nos clients un accès à un plus large éventail de solutions de talents. Je suis heureux de faire partie de ce chapitre de l'histoire de WilsonHCG et je vois ce que nous sommes en mesure d'accomplir à partir d'ici. »

L'intégration de Personify sera terminée le 26 mai et celle de Profile sera réalisée plus tard dans l'année. La division de la recherche des cadres de Personify, Mackenzie Ryan, fera également partie de l'intégration de la marque.

À propos de WilsonHCG

WilsonHCG est un leader mondial primé dans les solutions totales de talents. Opérant en tant que partenaire stratégique, la société aide certaines de marques les plus admirées au monde à développer des fonctions de talent complètes. Grâce à une présence mondiale couvrant plus de 65 pays et six continents, WilsonHCG fournit une suite complète de services configurables, notamment l'externalisation du processus de recrutement (RPO), la recherche de cadres, ainsi que le conseil en gestion de talents et de talents temporaires.

