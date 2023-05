Danube Group Chairman Rizwan Sajan et His Highness Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan pour le lancement de la tour Fashionz

Danube Properties dévoile la première tour résidentielle de Dubaï portant la marque FashionTV

DUBAï, UAE, May 16, 2023/ EINPresswire.com / -- Située au cœur de Dubaï, Fashionz by Danube and FashionTV est une tour résidentielle luxueuse comprenant plus de 700 appartements répartis sur 65 étages. Chaque appartement est conçu pour incarner la sophistication et le glamour associés à l'extravagante marque FashionTV. Fashionz est l'engagement de Danube pour un luxe abordable pour les résidents de Dubaï avec des appartements à partir de Dh 900 000. ($250,000)Fashionz proposera des équipements de classe mondiale, notamment une salle de sport FashionTV, un bar FashionTV sur le toit avec une piscine, des restaurants FashionTV et des cafés FashionTV, afin de répondre aux besoins des résidents.Rizwan Sajan, fondateur et président de Danube Properties , a ajouté : "Nous sommes ravis de collaborer avec FashionTV pour Fashionz. La notoriété et l'attrait de FashionTV dans le monde entier viendront compléter la vision de Danube Properties de créer une tour résidentielle ultra-moderne qui se distinguera par elle-même et constituera un ajout remarquable à la ligne d'horizon emblématique de Dubaï."Michel Adam, fondateur de FashionTV, a déclaré : "Je suis ravi de voir FashionTV s'associer à Danube Properties pour créer Fashionz à Dubaï. Je pense que ce projet reflétera parfaitement les valeurs et l'esthétique de notre marque. J'ai hâte de voir le résultat final et j'invite tout le monde à se joindre à notre prochaine fête de lancement, qui sera une véritable célébration à la FashionTV !"Le partenariat avec Danube Properties pour créer Fashionz a été une évidence pour nous", a déclaré le PDG de FashionTV, Maximilian Dennis Edelweiss. "Notre marque est synonyme de luxe, d'élégance et de beauté, et nous pensons que Fashionz incarnera ces qualités, créant une expérience de vie vraiment unique pour nos résidents."Danube Properties s'est toujours engagé à concevoir des logements qui inspirent et ravissent ses clients. Nous sommes convaincus que Fashionz dépassera les attentes de nos précieux acheteurs, car il reflète notre dévouement inébranlable à l'excellence", a déclaré Tarun Jain, responsable des opérations chez Danube Properties, à Dubaï.Fashionz by Danube et FashionTV seront situés dans le triangle du village de Jumeirah et sont en passe de devenir une adresse très recherchée par les acheteurs exigeants à la recherche d'un style de vie somptueux à Dubaï. Cette tour emblématique est conçue pour répondre aux besoins d'une clientèle internationale diversifiée qui apprécie l'opulence et l'inimitable marque FashionTV.