Juniper Systems fête son 30e anniversaire

Depuis 30 ans, Juniper Systems, Inc. fournit aux travailleurs mobiles un équipement parfaitement adapté pour la collecte de données

/EIN News/ -- BIRMINGHAM, Royaume-Uni, 16 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, Juniper Systems, Inc. , fabricant d'ordinateurs de poche ultra-robustes et de récepteurs GNSS de précision, a annoncé qu'il fêtait son 30e anniversaire en 2023 : 30 ans au service de ses partenaires et de ses clients avec les meilleurs appareils de collecte de données robustes sur le terrain, équipements de recherche pour l'agriculture, logiciels et un service client de classe mondiale.



L'entreprise a exprimé sa profonde reconnaissance envers ses nombreux partenaires et ceux qui l'aident à accomplir chaque jour son objectif d'apporter une expérience de collecte de données personnalisée et confortable aux travailleurs mobiles du monde entier.

« Nous avons connu une croissance extraordinaire au cours de ces 30 années », a déclaré M. DeVon Labrum, PDG de Juniper Systems. « Depuis nos débuts dans la recherche agricole jusqu'à notre activité dans le secteur des terminaux mobiles, nous avons toujours pu nous appuyer sur des collaborateurs formidables et des partenariats solides et durables avec les clients pour réussir ».

L'entreprise a été fondée en 1993 sous le nom de HarvestMaster et desservait principalement le marché de la recherche agricole avec des systèmes de pesage et des ordinateurs de poche pour l'enregistrement des données. Avec la croissance des activités de l'entreprise dans le domaine des terminaux mobiles sur d'autres marchés tels que les ressources naturelles, la sylviculture et la géomatique, elle a été rebaptisée Juniper Systems pour refléter une gamme de services qui n'est plus seulement destinée à l'agriculture. Le nom HarvestMaster est resté une marque de Juniper Systems.

En plus de son siège social situé dans le nord de l'Utah, il existe deux sites en Europe : Juniper Systems Limited est basé au Royaume-Uni et dessert les territoires de la zone EMEA et de l'Inde ; et le site de HarvestMaster Europe est situé en Autriche.

Au cours de ses 30 années d'existence, Juniper Systems a lancé des dizaines de collecteurs de données de terrain robustes et très appréciés, avec de nombreux produits ayant une durée de vie supérieure à 10 ans sur le terrain. Au fur et à mesure que Juniper se développe et s'étend à de nouveaux secteurs, ses offres évoluent également. Les gammes de produits clés de l'histoire de l'entreprise incluent les ordinateurs de poche de terrain Allegro™ et Archer™, les récepteurs GNSS Geode™ et la famille Mesa® de tablettes robustes.

« Nous avons l'habitude de commercialiser des appareils robustes, solides comme le roc et prêts à l'emploi, qui durent des années sur le terrain », a déclaré M. Labrum. « Notre communication avec les partenaires et les utilisateurs finaux inspire toujours notre prochaine itération d'un produit. Nous sollicitons les commentaires de ceux qui utilisent nos appareils chaque jour pour nous assurer que nos produits actuels et futurs répondent à leurs demandes et résistent aux environnements difficiles dans lesquels ils travaillent ».

Alors que Juniper Systems fête ses 30 ans en 2023, l'entreprise se projette dans les 30 prochaines années en s'efforçant de développer des partenariats durables pour aider les travailleurs du monde entier à s'épanouir.

À propos de Juniper Systems Limited

Fondé en 1993, Juniper Systems, Inc. (https://junipersys.com) est un leader mondial dans la conception et la fabrication de tablettes ultra-robustes, d'ordinateurs de poche, de récepteurs GPS, de logiciels de cartographie et de solutions informatiques de terrain. Les professionnels utilisent les ordinateurs mobiles innovants de Juniper Systems dans les secteurs des ressources naturelles, des services publics, de la géomatique, de l'industrie, de l'exploitation minière, des chemins de fer et des applications militaires. En outre, la marque HarvestMaster de l'entreprise fabrique des solutions pour les applications agricoles.

Juniper Systems est basé à Logan (Utah) aux États-Unis, et emploie plus de 190 personnes. Elle a été reconnue à deux reprises comme l'une des entreprises à la croissance la plus rapide de l'État de la Ruche et a été récompensée par des prix pour la meilleure rémunération, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et le bonheur des employés parmi les petites et moyennes entreprises américaines.

