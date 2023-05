Juniper Systems feiert 30-jähriges Bestehen

Seit 30 Jahren versorgt Juniper Systems, Inc. mobile Mitarbeiter mit Geräten zur problemlosen Datenerfassung

/EIN News/ -- BIRMINGHAM, Vereinigtes Königreich, May 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Juniper Systems, Inc., ein Hersteller von ultrarobusten Handheld-Computern und Präzisions-GNSS-Empfängern, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen im Jahr 2023 sein 30-jähriges Bestehen feiert: Seit 30 Jahren beliefert Juniper Partner und Kunden mit den besten robusten Datenerfassungsgeräten, Geräten für die Agrarforschung, Software und einem erstklassigen Kundendienst.



Das Unternehmen bedankte sich bei seinen zahlreichen Partnern und bei all jenen, die das Unternehmen jeden Tag dabei unterstützen, sein Ziel zu erreichen, mobilen Mitarbeitern auf der ganzen Welt eine problemlose und personalisierte Datenerfassung zu ermöglichen.

„Wir haben in diesen 30 Jahren ein enormes Wachstum erlebt“, so DeVon Labrum, President und CEO von Juniper Systems. „Von unseren Anfängen in der Agrarforschung bis hin zu unserem Geschäft mit mobilen Computern haben wir uns immer auf hervorragende Mitarbeiter und starke und dauerhafte Partnerschaften mit unseren Kunden verlassen, um unseren Erfolg zu erzielen.“

Das Unternehmen wurde 1993 unter dem Namen HarvestMaster gegründet und belieferte in erster Linie den Agrarforschungsmarkt mit Wiegesystemen und Handheld-Computern zur Datenerfassung. Mit dem Wachstum des mobilen Computergeschäfts des Unternehmens in anderen Märkten wie natürliche Ressourcen, Forstwirtschaft und Geodaten wurde das Unternehmen in Juniper Systems umbenannt, um die breitere Branchenbasis außerhalb der Landwirtschaft widerzuspiegeln. Der Name HarvestMaster wurde als Marke von Juniper Systems weitergeführt.

Neben dem Hauptsitz im Norden Utahs gibt es zwei weitere Standorte in Europa: Juniper Systems Limited hat seinen Sitz im Vereinigten Königreich und bedient die Regionen EMEA und Indien; die Europa-Niederlassung von HarvestMaster befindet sich in Österreich.

Juniper Systems hat in den 30 Jahren seines Bestehens Dutzende von hochgeschätzten und robusten Geräten zur Datensammlung im Feld auf den Markt gebracht, wobei viele Produkte mehr als zehn Jahre im Einsatz sind. In dem Maße, wie Juniper gewachsen ist und sich auf neue Branchen ausgedehnt hat, haben sich auch die Angebote des Unternehmens weiterentwickelt. Zu den wichtigsten Produktlinien in der Geschichte des Unternehmens gehören die Handheld-Feldcomputer der Allegro™- und Archer™-Reihe, die GNSS-Empfänger der Geode™-Reihe und die robusten Tablets der Mesa®-Familie.

„Wir haben schon immer robuste Geräte auf den Markt gebracht, die felsenfest und einsatzbereit sind und auch jahrelangen Einsatz im Feld problemlos überstehen“, so Labrum. „Unsere Kommunikation mit Partnern und Endnutzern inspiriert uns immer wieder zur nächsten Iteration eines Produkts. Wir holen das Feedback derjenigen ein, die unsere Geräte täglich benutzen, um sicherzustellen, dass unsere aktuellen und zukünftigen Produkte ihren Anforderungen entsprechen und den rauen Umgebungen, in denen sie arbeiten, standhalten.“

Juniper Systems feiert im Jahr 2023 sein 30-jähriges Bestehen und freut sich auf die nächsten 30 Jahre, in denen das Unternehmen bestrebt ist, dauerhafte Partnerschaften aufzubauen, um Arbeitern auf der ganzen Welt zu helfen, erfolgreich zu sein.

Über Juniper Systems Limited

Das 1993 gegründete Unternehmen Juniper Systems, Inc. (https://junipersys.com) ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von extrem robusten Tablets, Handheld-Computern, GPS-Empfängern, Kartierungssoftware und Computerlösungen für den Feldeinsatz. Fachleute nutzen die innovativen mobilen Computer von Juniper Systems in den Bereichen natürliche Ressourcen, Versorgungsunternehmen und öffentliche Dienste, Geodaten, Industrie, Bergbau, Eisenbahn und Militär. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter der Marke HarvestMaster Lösungen für landwirtschaftliche Anwendungen an.

Juniper Systems hat seinen Sitz in Logan, UT, USA, und beschäftigt mehr als 190 Mitarbeiter. Das Unternehmen wurde zweimal als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen im Beehive State ausgezeichnet und erhielt Auszeichnungen für die beste Vergütung, Work-Life-Balance und Mitarbeiterzufriedenheit unter den kleinen und mittleren Unternehmen in den USA.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b1b8cd3c-d226-48e2-b73e-79cc2d5b881a/de

Contact: Simon Bowe, Managing Director simon@junipersys.com +44 (0) 1527 870773 https://junipersys.com Media Contact: Barbara Sanner +1 480 980 0298 barbara.sanner@junipersys.com