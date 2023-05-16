全球人才公司领头羊 WilsonHCG 宣布整合旗下 Profile 与 Personify 品牌

/EIN News/ -- 佛罗里达州坦帕市, May 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球人才解决方案公司领头羊 WilsonHCG 欣然宣布，旗下两个品牌 Profile Search & Selection (Profile) 和 Personify 未来数周会完全整合入 WilsonHCG。



该公司此前分别在 2020 年和 2023 年完成了对 Profile 和 Personify 的收购。Profile 是一家猎头公司，办事处遍布亚洲。Personify 则提供招聘流程外包服务，专注于生命科学、医疗保健、生物技术和制药行业。

这是 WilsonHCG 前进的一大步，该公司致力于不断扩大其全球市场影响力，同时拓宽人才解决方案广度。

“我们期待步入整合的最后阶段，将 Profile 与 Personify 品牌引入 WilsonHCG。”WilsonHCG 首席执行官 John Wilson 如是说，“显然，我们优势互补，因而公司实力得到提升，并促成了我们的成功。为巩固市场地位，继续蓬勃发展，我们将进一步从外部整合品牌。”

合并后，Profile 与 Personify 的客户也将如愿享有同样高品质的人才解决方案。

“我们展望机遇，心潮澎湃。”Profile 联合创始人兼 WilsonHCG 现任执行副总裁、亚太区负责人 Andrew Oliver 这样说道，“我们专业领域的融合，会推动我们在亚太地区达到新的高度。”

Personify 创始人兼 WilsonHCG 现任交付部门高级副总裁 Ryan Carfley 补充道：“整合后，我们的客户能享有更为广泛的人才解决方案。能被写入 WilsonHCG 的这一章历史，能见证我们此后的成就，我心存感激。”

Personify 的整合将于 5 月 26 日前完成，Profile 则要待至下半年才能完成整合。Personify 人才挖掘部门的 Mackenzie Ryan 也将参与此次品牌整合。

如想了解更多信息，请访问 www.wilsonhcg.com。

WilsonHCG 简介

WilsonHCG 是全球人才解决方案公司的领头羊，屡获殊荣。该公司以战略合作伙伴身份助力全球各大备受推崇的品牌构建全面人才职能。WilsonHCG 业务遍布全球六大洲 65 个以上的国家/地区，提供全套可配置服务，涵盖recruitment process outsourcing (RPO)、人才挖掘、人才派遣与人才咨询方面。

TALENT.™ 不仅仅是人才解决方案，也是我们的核心理念所在。

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