De nouveaux membres ont été choisis pour siéger au conseil d’administration national d’Habitat pour l’humanité Canada Conseil d’administration national

/EIN News/ -- TORONTO, 15 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 12 mai, Habitat pour l’humanité Canada a tenu son assemblée générale annuelle, rassemblant les organisations locales d’Habitat pour l’humanité de partout au Canada pour élire cinq membres au conseil d’administration national d’Habitat Canada. Ken Lancaster, Craig Meeds et Rachel O’Connor se joignent au conseil d’administration national pour la première fois. Kathleen Flynn et Riccardo Trecroce ont été réélus pour de nouveaux mandats. Les membres du conseil d’administration national qui restent en fonction sont Victoria Barclay (membre d’office), Leland Corbett, David Hooper, Sharon Kuropatwa, Corinna Mitchell-Beaudin, Medhi Nezarati, Christine Pacini, Brad Peters, David Sauve, Imran Thaver et Marie Claire Uwanyirigira.

« Je suis fière d’accueillir les nouvelles et nouveaux membres ainsi que celles et ceux réélus au conseil d’administration national », a annoncé Julia Deans, présidente-directrice générale d’Habitat pour l’humanité Canada. « Je suis convaincue que les membres élus du conseil d’administration apportent un large éventail d’expertise, de compétences et d’expériences qui continueront à nous aider à servir davantage de personnes ayant besoin de solutions en matière de logement abordable. »

Les nouveaux membres du conseil :

Ken Lancaster : Planificateur financier chez RBC Dominion Securities, Ken possède plus de 30 ans d’expérience au sein de plusieurs conseils d’administration, où il supervise les finances en toute confiance. Il vient de terminer six années en tant que trésorier d’Habitat pour l’humanité Hamilton. Ken est membre agréé de l’Ordre des comptables professionnels agréés (CPA) de l’Ontario; le titre de membre agréé reconnaît les CPA qui ont rendu des services exceptionnels à la profession et à leurs communautés.

Craig Meeds : Craig et son épouse se sont joints à Habitat pour l’humanité dans la région de Limestone (anciennement le Grand Kingston et Frontenac) en tant que bénévoles. Il s’est rapidement joint au conseil d’administration, devenant trésorier, puis président, et est demeuré bénévole pour Habitat depuis qu’il a déménagé en Nouvelle-Écosse. Analyste financier agréé, Craig travaille à la Banque TD depuis 1999 et est chef des pratiques de gestion des placements et de l’assurance à Gestion de patrimoine TD.

Rachel O’Connor : Rachel est chef de pratique chez WATSON, une société de conseil nationale en gouvernance. Elle se concentre sur la gouvernance des conseils d’administration des entreprises privées, publiques et à but non lucratif et sur la manière dont elle façonne l’avenir des organisations. Rachel met également l’accent sur la surveillance par les conseils d’administration des personnes, des performances, du leadership, de la culture et de la DEI. Elle a siégé à des conseils d’administration, des conseils consultatifs et des comités spéciaux pour différentes organisations, notamment le Fonds de développement des Nations unies pour la femme, et siège actuellement au conseil d’administration de CODE.ngo, une agence de développement qui fait progresser l’alphabétisation dans le monde.

Habitat Canada souhaite remercier Susan Green, Raelene Lee et John Newman, membres sortants du conseil d’administration, pour leur service au sein du conseil d’administration national et pour leur engagement à l’égard de la vision d’Habitat pour l’humanité visant à soutenir un monde où chaque personne possède un lieu de vie à la fois sécuritaire et décent. Pour obtenir la liste complète des membres du conseil d’administration national d’Habitat Canada et de leurs rôles au sein du conseil, visitez le site https://habitat.ca/fr/about-us/our-team.

À propos d’Habitat pour l’humanité Canada

Fondé en 1985, Habitat pour l’humanité Canada est un organisme de bienfaisance national qui œuvre pour un monde où chaque personne a un chez-soi sécuritaire et abordable. Habitat Canada rassemble des collectivités pour aider des familles à acquérir force, stabilité et indépendance grâce à l’accès à une propriété abordable. Avec l’aide des bénévoles, des propriétaires de maison Habitat et des 46 affiliés locaux d’Habitat qui travaillent dans chaque province et territoire, nous fournissons une assise solide sur laquelle bâtir des vies meilleures et plus saines, au Canada et partout dans le monde. Habitat pour l’humanité Canada est membre d’Habitat pour l’humanité international, un organisme fondé en 1976 qui est devenu un chef de file mondial des organismes à but non lucratif travaillant dans plus de 70 pays. Pour plus d’informations, veuillez visiter le https://habitat.ca/fr/.

