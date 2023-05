Accumulus Synergy annonce la nomination de nouveaux membres au sein de son équipe de direction

/EIN News/ -- BURLINGAME, Californie, 15 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accumulus Synergy (« Accumulus »), une association commerciale sans but lucratif œuvrant à répondre au besoin mondial en transformation numérique dans l'écosystème des sciences de la vie et des autorités de santé, a annoncé aujourd'hui la nomination de deux nouveaux membres exécutifs au sein de son équipe de direction.



« Nous sommes ravis d'accueillir nos nouveaux dirigeants, qui apportent une très grande expérience et expertise, afin de compléter notre priorité stratégique consistant à soutenir l'écosystème des sciences de la vie et des autorités de santé et accélérer la disponibilité des traitements cruciaux pour les patients du monde entier », a déclaré Frank Nogueira, PDG d'Accumulus. « Kaarin Gordon rejoint Accumulus en tant que directrice de la croissance, tandis que Bill Gibson, anciennement vice-président des produits et directeur technologique par intérim d'Accumulus, occupe désormais officiellement la fonction de directeur technologique. »

Kaarin Gordon rejoint Accumulus Synergy depuis TransPerfect, où elle occupait la fonction de vice-présidente des solutions technologiques pour les sciences de la vie. Mme Gordon apporte plus de 25 ans d'expérience au service d'entreprises des sciences de la vie et dans l'offre de solutions nouvelles et innovantes. À son nouveau poste chez Accumulus Synergy, Mme Gordon est responsable de la démocratisation de la plateforme Accumulus. Elle dirige actuellement la stratégie pour les modèles d'abonnement et d'adhésion, dans le cadre de la préparation d'offres prêtes à la production en 2024. Mme Gordon détient une licence de l'université du Michigan et un MBA de la Columbia Business School.

Bill Gibson, ancien vice-président des produits et directeur technologique par intérim d'Accumulus Synergy, occupe désormais officiellement le poste de directeur technologique d'Accumulus. Comptant trois décennies d'expérience de leadership en gestion de produits et développement de logiciels, M. Gibson se dédie à transformer la manière dont les entreprises des sciences de la vie et les autorités de santé interagissent pour apporter des traitements sûrs et efficaces aux patients plus rapidement et plus efficacement. M. Gibson a pour responsabilités de favoriser l'innovation chez Accumulus et de diriger le développement de la plateforme Accumulus afin de permettre une amélioration de la collaboration, du partage de travail et de l'échange d'informations et de données entre les entreprises des sciences de la vie et les autorités de santé à travers le monde. M. Gibson est titulaire d'une licence en sciences mathématiques de l'université de Caroline du Nord à Chapel Hill.

À propos d'Accumulus Synergy

Accumulus Synergy est une association commerciale sans but lucratif œuvrant au nom de l'industrie pour répondre au besoin mondial de transformation numérique. Pour aider à résoudre ce besoin, Accumulus développe une plateforme d'échange de données transformatrice afin de permettre une efficacité et une collaboration améliorées entre les entreprises des sciences de la vie et les autorités de santé à travers le monde. La plateforme Accumulus vise à rendre le processus réglementaire plus efficace en tirant parti des technologies de pointe, comme la science des données et l'IA, et des outils d'échange de données sûr au profit de la sécurité des patients. Elle aide également à réduire le coût de l'innovation et, en fin de compte, à apporter aux patients de nouveaux médicaments sûrs et efficaces plus rapidement. Accumulus travaille avec les parties prenantes clés dans l'écosystème des sciences de la vie et des autorités de santé afin de bâtir et maintenir une plateforme qui vise à répondre aux exigences de réglementation, de cybersécurité et de confidentialité dans les domaines clinique, de la sécurité, de la chimie et de la fabrication, couvrant également les échanges et soumissions réglementaires. Les sponsors d'Accumulus Synergy incluent Amgen, Astellas, AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, GSK, Johnson & Johnson, Lilly, Merck, Pfizer, Roche, Sanofi et Takeda. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.accumulus.org.