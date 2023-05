CertiK s'associe à Alibaba Cloud pour apporter la sécurité de la blockchain dans le cloud

/EIN News/ -- New York, 15 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CertiK, la société de sécurité blockchain basée à New York, et Alibaba Cloud, l'épine dorsale de la technologie numérique et de l'intelligence d'Alibaba Group, ont annoncé la signature d'un partenariat visant à fournir des services de sécurité blockchain aux projets Web3 basés sur le cloud. Les développeurs Web3 peuvent désormais accélérer leur processus de développement et sécuriser leurs applications et contrats intelligents grâce à la suite de sécurité de CertiK et à l'infrastructure évolutive, hautement efficace et sécurisée d'Alibaba Cloud.







Au cours de la dernière décennie, les services d'informatique en nuage ont fait évoluer les technologies de la communication, et la cybersécurité a joué un rôle clé à cet égard. Une nouvelle technologie ne peut être adoptée en masse tant qu'elle n'a pas fait la preuve de sa sécurité, et c'est exactement ce que CertiK apporte à la plateforme Blockchain as a Service (BaaS) d'Alibaba Cloud.

La blockchain est une nouvelle technologie qui ouvre de nouvelles voies puissantes pour réaliser des calculs distribués sécurisés, décentralisés et hautement efficaces. L'intégration des applications Web3, des contrats intelligents et des blockchains constitue la prochaine étape de l'évolution du cloud computing.

Avec ce nouveau partenariat, les développeurs et les entreprises peuvent effectuer des revues de code, des évaluations de risques, des vérifications d'identité d'équipe, des vérifications d'antécédents, et plus encore en utilisant les services et les outils fournis par CertiK et déployés sur Alibaba Cloud.

Alibaba Cloud a été mis en service avec le service d'audit des contrats intelligents et le service d'audit de la blockchain de niveau 1 de CertiK entièrement intégrés. Dans un avenir proche, les tests de pénétration et l'outil de diligence raisonnable Skynet de CertiK seront également introduits, fournissant des solutions de sécurité de bout en bout.

"Nous sommes ravis d'apporter nos années d'expérience en matière de sécurité de la blockchain à la plateforme d'Alibaba Cloud", a déclaré le cofondateur de CertiK, le professeur Ronghui Gu. "Nous croyons au pouvoir de la technologie blockchain depuis plus d'une demi-décennie, et voir Alibaba Cloud s'engager dans cette même vision et adopter une approche globale de la sécurité est extrêmement gratifiant. Nous sommes impatients d'apporter le développement et le déploiement sécurisés de la blockchain au plus grand nombre."

"Alibaba Cloud s'est toujours engagé à fournir aux clients des services de cloud computing sûrs et fiables, et à promouvoir activement le développement de nouvelles technologies et applications. Cette coopération nous permettra de disposer d'un support technique et de solutions de sécurité plus complets afin de mieux servir l'écosystème blockchain et Web3", a déclaré Raymond Xiao, responsable des solutions Web3 internationales, Alibaba Cloud Intelligence

Les experts de CertiK surveilleront les déploiements dans les environnements Alibaba Cloud, aidant les développeurs et les entreprises à effectuer un cloud computing sécurisé, à maintenir un stockage cloud à haute disponibilité et à construire une infrastructure sécurisée, tandis que des outils automatisés fonctionnent en coulisses et 24h/24h.

En outre, la future plateforme d'analyse des vulnérabilités Skynet analyse le code et identifie les vulnérabilités en temps réel, fournissant aux développeurs une surveillance en temps réel et des recommandations de remédiation.

Au-delà de l'intégration de la Security Suite, CertiK et Alibaba Cloud soutiendront la croissance continue du monde Web3 par l'organisation conjointe de hackathons, de sessions de formation des développeurs et de programmes de développement d'applications.

À propos de CertiK

CertiK est un pionnier de la sécurité des blockchains, qui s'appuie sur une technologie d'IA de premier ordre et un examen manuel par des experts pour protéger et surveiller les protocoles de blockchain et les contrats intelligents. Fondée en 2018 par des professeurs de l'Université de Yale et de l'Université de Columbia, CertiK sécurise le monde Web3, en appliquant des innovations de pointe du monde universitaire à l'entreprise, permettant aux applications critiques d'être mises à l'échelle avec sécurité et correction. CertiK a audité plus de 3 900 projets Web3 et sécurisé des centaines de milliards de dollars de capitalisation boursière.





Media Contact: Reannah Smith Reannah@lunapr.io