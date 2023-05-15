CertiK与阿里云达成合作伙伴关系，将区块链安全引入云平台

/EIN News/ -- New York, May 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 近日，CertiK和阿里巴巴集团的数字技术与智能骨干部门阿里云宣布签署合作伙伴关系，为基于云的Web3项目提供区块链安全服务。Web3开发人员现在可以使用CertiK的端到端安全解决方案和阿里云可扩展、高效且安全的基础设施来加速他们的开发过程并保护他们的应用程序和智能合约。

基于云的计算服务在过去十年推动了通信技术的发展，其中网络安全发挥了关键作用。在证明自身安全之前，新技术并不适合大规模采用，这正是 CertiK为阿里云的区块链即服务 (BaaS) 平台带来的优势。区块链是一种新技术，它为执行安全、去中心化和高效的分布式计算开启了强大的新道路。云计算发展的下一步，即是与Web3应用程序、智能合约和区块链的融会贯通。

通过这一新的合作伙伴关系，开发者和企业将可以使用CertiK提供并部署在阿里云上的服务和工具进行代码审计、风险评估、团队身份验证、背景调查等。CertiK的智能合约审计服务和Layer 1区块链审计服务已全面上线阿里云。未来还将引入渗透测试和CertiK的Skynet尽职调查工具，为阿里云提供全面的端到端安全解决方案。“我们非常高兴将我们多年的区块链安全经验带到阿里云的平台上，”CertiK 联合创始人顾荣辉教授说。“五年多来，我们一直相信区块链技术的力量，也非常荣幸可以看到阿里云致力于同样的愿景并采用全面的安全方法。我们期待可以将安全的区块链开发和部署赋予尽可能广泛的受众。”“阿里云一直致力于为客户提供安全可靠的云计算服务，并积极推动新技术、新应用的发展。此次合作将为我们更好地服务于区块链和Web3生态系统，提供更全面的技术支持和解决方案。”阿里云智能国际Web3解决方案负责人Raymond Xiao表示。CertiK专家将监测阿里云环境的部署，帮助开发者和企业进行安全云计算, 云存储以及构建安全的基础架构，同时自动化工具将全天候运行进行安全监测。此外，即将上线的Skynet天网漏洞扫描工具也可以实时对代码进行扫描并识别漏洞，为开发者提供实时的监控和修复建议。除了将端到端安全解决方案引入平台，CertiK和阿里云还将通过联合组织黑客马拉松、开发人员教育会议和应用程序开发计划，共同推动Web3生态系统的持续发展。

关于 CertiK

CertiK 是区块链安全领域的先驱，利用目前最先进的形式化验证技术、AI审计技术以及安全专家人工审计保护和监控区块链协议和智能合约。CertiK由耶鲁大学和哥伦比亚大学的两位教授于2018年创立，通过将学术界的尖端创新技术延伸至业界，使得企业任务关键型软件及应用能够在足够安全和正确的环境下构建，从而保护Web3世界。目前，CertiK已经审计了4000多个Web3项目，并保护了数千亿美元的资产免受损失。

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