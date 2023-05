Des cocktails uniques en leur genre, inspirés par les résidents, les lieux et les cultures qui définissent les quartiers d’un bout à l’autre du Canada

Absolut, la première marque de vodka au monde à créer des images de cocktails générées par l’IA, vous invite à « Savourer votre quartier »

MONTRÉAL, 15 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Absolut Vodka a toujours cru qu’il était possible de repousser les frontières de la création et adopte fièrement une mentalité avant-gardiste en matière de culture. Alors, pour cette marque née pour créer, l’essor de l’intelligence artificielle (IA) offre une occasion unique de proposer une nouvelle approche en matière de préparation de cocktails – en utilisant les quartiers comme ingrédient principal.

En tant que première marque de vodka au monde à développer visuellement l'art du cocktail grâce à l'IA, Absolut est fière d’inviter les Canadiens à « Savourer leur quartier » avec une collection d’images de cocktails spécialement conçus pour incarner les innombrables caractéristiques qui rendent les quartiers d’un bout à l’autre du Canada aussi spéciaux – que ce soit la diversité de leurs communautés, leur riche histoire ou leur culture dynamique.

Pour créer ces cocktails uniques, Absolut s’est rendue au cœur de plusieurs quartiers d’un bout à l’autre du Canada – comme le Mile-End à Montréal, la rue Ossington à Toronto et Banff près de Calgary – et a invité les résidents à définir les ingrédients clés de leur quartier et ce qui le rend unique. Absolut a ensuite fourni ces ingrédients à une plateforme d’IA et lui a demandé de créer des images de cocktails magnifiques pour célébrer chaque quartier. Absolut a alors présenté les images de cocktails générés par l’IA à des mixologues qui s’en sont inspirés pour créer de délicieuses recettes de cocktails avec et sans alcool, pour que tout le monde puisse savourer son quartier.

« Absolut est toujours à la recherche de nouvelles façons de mélanger la vodka, et l’association des quartiers et de la technologie d’IA a ouvert un riche territoire pour la mixologie, inexploré jusqu’à maintenant », a déclaré Caroline Begley, vice-présidente du marketing chez Corby Spiritueux et vins. « Dans le cadre de cette campagne, nous voulons permettre aux Canadiens de se laisser inspirer par les résidents, les lieux et les cultures qui les entourent et de profiter jusqu’à la dernière goutte de ce qui les rend aussi spéciaux. »

Vous aimeriez voir votre quartier incarné dans un cocktail? Suivez Absolut sur absolut.com/en-ca et découvrez les cocktails inspirés par des quartiers d’un bout à l’autre du Canada. Profitez-en pour proposer la candidature de votre quartier pour courir la chance d’avoir un cocktail généré par l’IA, et découvrez des recettes et des images de cocktails à télécharger.

À propos de Corby Spiritueux et vins

La société Corby Spiritueux et vins Limitée est un chef de file en matière de commercialisation et de distribution de vins et de spiritueux au Canada. Le portefeuille de Corby compte certaines des marques parmi les plus renommées au Canada, notamment les whiskys canadiens J.P. Wiser’s, Lot 40 et Pike Creek, le rhum Lamb’s, la vodka Polar Ice, les liqueurs McGuinness, le gin Ungava, la crème d’érable Coureur des bois, le rhum épicé Chic Choc et les vins Foreign Affair. Dans le cadre de son partenariat avec Pernod Ricard S.A., un chef de file de l’industrie des vins et spiritueux à l’échelle mondiale, Corby représente également des marques telles que la vodka Absolut, les whiskys écossais Chivas Regal, The Glenlivet et Ballantine’s, le whisky irlandais Jameson, le gin Beefeater, le rhum Malibu, la liqueur de café Kahlúa, le champagne Mumm et les vins Jacob’s Creek, Wyndham Estate, Stoneleigh, Campo Viejo et Kenwood. Corby est une société cotée en bourse établie à Toronto en Ontario et est inscrite à la bourse de Toronto sous les symboles CSW.A et CSW.B. Pour en savoir plus, veuillez visiter notre site Web ou nous suivre sur LinkedIn , Instagram ou Twitter .

