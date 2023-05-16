Yapay Zeka, FBS'yi Dünyanın En İyi Brokerleri Arasına Aldı
EINPresswire.com/ -- FBS, 150'den fazla ülkede faaliyet gösteren uluslararası bir broker olarak, Forex broker listelerini görüntüleyen yapay zeka tabanlı bir platform olan FXonline.ai'ye göre dünyanın en iyi brokerlerinden biri olarak derecelendirildi.
FBS, FXonline.ai listesinde 10 üzerinden 7,2 puan alarak üst sıralara yükseldi. Yenilikçi platform, FBS'nin müşteri odaklı yaklaşımını işaret ediyor ve şirketin mükemmel Kullanılabilirlik, Müşteri Hizmetleri ve hızlı Kayıt sürecini öne çıkarıyor.
FXonline.ai tarafından kullanılan yapay zeka teknolojileri, işlem endüstrisinin tarafsız bir şekilde analiz edilmesini sağlayarak adil ve tarafsız incelemeler sağlar. Şirket, temel değerleri adalet ve özgürlük olan yeni bir Forex çağı yaratmaya kararlıdır. Buradaki fikir, işlemcilerin, brokerin web sitesinin derinlemesine yapay zeka analizinde toplanarak ve broker hakkında ilişkilendirilebilir bilgileri kullanarak gerçeklere dayalı kararlar almasına yardımcı olmaktır.
Yapay zeka tabanlı platform, FBS ve diğer listeye alınmış brokerlerin kullanıcı akışının her aşamasını analiz etti ve bunları işlem koşulları, promosyonlar, kullanım kolaylığı, para yatırıp çekme ve müşteri desteği dahil olmak üzere 5 temel kritere göre derecelendirdi. Yaklaşım, insan duygularından etkilenmeyen güvenilir, anlaşılır derecelendirmelerle sonuçlanmıştır.
“İşlemcinin yararı düşünülerek tasarlanan yapay zeka odaklı platformumuz, kullanıcılara FX endüstrisi hakkında tarafsız bir bakış açısı sağlıyor ve saniyeler içinde en uygun platformu bulmalarına yardımcı oluyor. Çalışmalarının tarafsız bir incelemesini öğrenmeye hazır, sektördeki en ünlü brokerleri aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. FXonline.ai, FBS hakkında "Forex çetin bir piyasadır ve FBS'nin şirketimiz tarafından tasarlanmış yapay zeka teknolojimiz tarafından yüksek puan almasını ve en iyi rakipler arasında yer almasını takdirle karşılıyoruz, bu da onu dünyanın dört bir yanındaki işlemciler için iyi bir seçim haline getiriyor," açıklamasını yaptı..
“Hizmetlerimizin bu kadar yüksek puan alması bizi mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Profesyonelliğimizin kanıtını, insan müdahalesinden arınmış tarafsız araştırma algoritmaları içeren yapay zeka odaklı bir analizde ortaya koyduğunu görmek özellikle memnun edici. FBS Stratejik Pazarlama Direktörü Ksenia Molodkina, "Müşterilerimize mümkün olan en iyi işlem hizmetlerini sunmaya devam etmek için ilkelerimize ve değerlerimize bağlı kalacağız," açıklamasını yaptı.
14 yıldan fazladır özveriyle çalışan FBS, şimdi FXonline.ai listesiyle zenginleştirilen 75'ten fazla uluslararası ödül kazandı. FBS bugüne kadar yüksek düzeyde hizmet ve müşteri desteği sağlıyor - 27 milyondan fazla işlemci ve 500.000 iş ortağı FBS ile çalışıyor ve her geçen gün sayıları artıyor.
PR
FBS, FXonline.ai listesinde 10 üzerinden 7,2 puan alarak üst sıralara yükseldi. Yenilikçi platform, FBS'nin müşteri odaklı yaklaşımını işaret ediyor ve şirketin mükemmel Kullanılabilirlik, Müşteri Hizmetleri ve hızlı Kayıt sürecini öne çıkarıyor.
FXonline.ai tarafından kullanılan yapay zeka teknolojileri, işlem endüstrisinin tarafsız bir şekilde analiz edilmesini sağlayarak adil ve tarafsız incelemeler sağlar. Şirket, temel değerleri adalet ve özgürlük olan yeni bir Forex çağı yaratmaya kararlıdır. Buradaki fikir, işlemcilerin, brokerin web sitesinin derinlemesine yapay zeka analizinde toplanarak ve broker hakkında ilişkilendirilebilir bilgileri kullanarak gerçeklere dayalı kararlar almasına yardımcı olmaktır.
Yapay zeka tabanlı platform, FBS ve diğer listeye alınmış brokerlerin kullanıcı akışının her aşamasını analiz etti ve bunları işlem koşulları, promosyonlar, kullanım kolaylığı, para yatırıp çekme ve müşteri desteği dahil olmak üzere 5 temel kritere göre derecelendirdi. Yaklaşım, insan duygularından etkilenmeyen güvenilir, anlaşılır derecelendirmelerle sonuçlanmıştır.
“İşlemcinin yararı düşünülerek tasarlanan yapay zeka odaklı platformumuz, kullanıcılara FX endüstrisi hakkında tarafsız bir bakış açısı sağlıyor ve saniyeler içinde en uygun platformu bulmalarına yardımcı oluyor. Çalışmalarının tarafsız bir incelemesini öğrenmeye hazır, sektördeki en ünlü brokerleri aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. FXonline.ai, FBS hakkında "Forex çetin bir piyasadır ve FBS'nin şirketimiz tarafından tasarlanmış yapay zeka teknolojimiz tarafından yüksek puan almasını ve en iyi rakipler arasında yer almasını takdirle karşılıyoruz, bu da onu dünyanın dört bir yanındaki işlemciler için iyi bir seçim haline getiriyor," açıklamasını yaptı..
“Hizmetlerimizin bu kadar yüksek puan alması bizi mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Profesyonelliğimizin kanıtını, insan müdahalesinden arınmış tarafsız araştırma algoritmaları içeren yapay zeka odaklı bir analizde ortaya koyduğunu görmek özellikle memnun edici. FBS Stratejik Pazarlama Direktörü Ksenia Molodkina, "Müşterilerimize mümkün olan en iyi işlem hizmetlerini sunmaya devam etmek için ilkelerimize ve değerlerimize bağlı kalacağız," açıklamasını yaptı.
14 yıldan fazladır özveriyle çalışan FBS, şimdi FXonline.ai listesiyle zenginleştirilen 75'ten fazla uluslararası ödül kazandı. FBS bugüne kadar yüksek düzeyde hizmet ve müşteri desteği sağlıyor - 27 milyondan fazla işlemci ve 500.000 iş ortağı FBS ile çalışıyor ve her geçen gün sayıları artıyor.
PR
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