Quicklizard Ltd. erweitert Marktpräsenz in Europa durch Partnerschaft mit Numerus Veritas GmbH

Quicklizard Ltd., erweitert seine Marktpräsenz in Europa durch eine Partnerschaft mit Numerus Veritas GmbH als exklusivem Vertriebspartner in der DACH-Region.

Quicklizard (TASE:QLRD)

Quicklizard's innovative approach to dynamic pricing has allowed us to optimize our revenue while maintaining customer satisfaction” — David Woltering , Business Development, Thalia Bücher GmbH

MUNICH, GERMANY, May 16, 2023/EINPresswire.com/ -- Einer der Marktführer im Bereich der dynamische Preisautomatisierung, Quicklizard Ltd. erweitert seine Marktpräsenz in Europa. Das in Tel Aviv ansässige Unternehmen hat die Numerus Veritas GmbH als exklusiven Vertriebspartner in der DACH Region gewinnen können.

Quicklizard Ltd. stärkt mit dieser Kooperation seine regionale Kundenbetreuung und baut durch die Retailerfahrung von Numerus Veritas seine Kompetenz in der Konzeption und Implementierung seiner SaaS Pricing Lösung weiter aus.

"Wir freuen uns, unsere Präsenz in Europa mit dieser Partnerschaft zu Numerus Veritas weiter auszubauen", sagte Pini Madel, CEO von Quicklizard. "Unsere Kunden in der DACH-Region sind ein wichtiger Teil unseres Geschäfts. Wir sind überzeugt unseren Klienten mit dem Partner ein Höchstmaß an Unterstützung und Service bieten zu können.

Weltweit profitieren führende Retailer und Brands von der Quicklizard SaaS Pricing Software. Das ausbalancierte System einer Rules Engine und der KI, ermöglicht es seinen Kunden die Verkaufspreise in Echtzeit zu optimieren und damit Umsatz- und Rentabilität zu maximieren.

"Nach vielen Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit freuen wir uns jetzt über unsere Ernennung zur offiziellen Repräsentanz von Quicklizard LtD. im deutschsprachigen Raum", sagt Markus Heuser CEO Quicklizard DACH

Diese Expansion stellt einen wichtigen Meilenstein für Quicklizard dar und unterstreicht das Engagement des Unternehmens für seinen europäischen Kundenstamm.

Über Quicklizard:

Quicklizard (TASE: QLRD) ist einer der renommiertesten Anbieter von Softwarelösungen zur dynamischen Preisgestaltung. Quicklizard wurde 2010 gegründet und hat sich als eine der führendenden Plattformen zur Preisoptimierung für Hersteller und dem Handel etabliert.

Der Hauptsitz von Quicklizard befindet sich in Israel.



Über Numerus Veritas:

Das Münchner Unternehmen Numerus Veritas GmbH wurde 2015 als Beratungsfirma für die Konzept- und Strategieentwicklung zur dynamischen Preissetzung gegründet.