Two Equine Herpesvirus (EHV-1) cases were confirmed following Redmond event

A horse from Umatilla County, OR, and a second horse from Modoc County, CA, recently tested positive for Equine Herpesvirus (EHV-1). In both cases, after exhibiting neurologic symptoms, the owners called private veterinarians to examine the animals and collect samples for testing. Out-of-state laboratories later confirmed EHV-1 in both horses recovering from their illness. EHV-1 is a reportable disease, and veterinarians are legally responsible for immediately reporting all suspected cases to the Oregon Department of Agriculture (ODA).

Both horse owners reported the animals recently attended a barrel racing event held April 22-23 at the Deschutes County Fairgrounds. The ODA State Veterinarian has placed the Umatilla County premises under quarantine, while the California State Veterinarian has quarantined the Modoc County premises.

Because of delays in reporting and confirmation of both cases, it is unlikely that additional cases will result from exposures that the event, but horse owners who believe that their horse may have been exposed to EHV-1 should monitor their animal’s temperature twice daily and call their veterinarian if they see any symptoms.

While neurologic symptoms are rare, the EHV-1 virus is highly contagious and spreads via aerosolized secretions from infected coughing horses, direct and indirect contact with nasal secretions, and fetal fluids. EHV-1 typically has an incubation period of 2-10 days. Respiratory shedding of the virus generally occurs for 7-10 days but may persist longer in infected horses.

Following basic biosecurity practices is essential in reducing the risk of exposure to all contagious equine diseases. Basic biosecurity measures to follow to decrease potential disease spread at equine events include:

Limit horse-to-horse contact

Limit horse-to-human-to-horse contact

Avoid the use of communal water sources

Avoid sharing equipment unless thoroughly cleaned and disinfected between uses

Isolate new or returning horses from others for 30 days

Monitor your horse for clinical signs of disease and report any temperature over 102°F to a veterinarian

Find more information about EHV-1 at ODA online: https://oda.direct/EquineHerpesvirus

Sign up for equine news from ODA at: https://oda.fyi/EquineNews

Se han confirmado dos casos de Herpesvirus Equino (EHV-1) tras el evento de Redmond

Un caballo del condado de Umatilla, OR, y un segundo caballo del condado de Modoc, CA, dieron recientemente positivo para el Herpesvirus Equino (EHV-1). En ambos casos, tras presentar síntomas neurológicos, los propietarios llamaron a veterinarios privados para que examinaran a los animales y recogieran muestras para analizarlas. Posteriormente, laboratorios de fuera del estado confirmaron la presencia del EHV-1 en ambos caballos, que se estaban recuperando de su enfermedad. El EHV-1 es una enfermedad de declaración obligatoria, y los veterinarios son legalmente responsables de notificar inmediatamente todos los casos sospechosos al Departamento de Agricultura de Oregon (ODA por sus siglas en inglés).

Los propietarios de ambos caballos informaron que los animales habían asistido recientemente a un evento de carreras de barriles celebrado los días 22 y 23 de abril en el recinto ferial del condado de Deschutes. El veterinario estatal del ODA ha puesto en cuarentena las instalaciones del condado de Umatilla, mientras que el veterinario estatal de California ha puesto en cuarentena las instalaciones del condado de Modoc.

Debido a los retrasos en la notificación y confirmación de ambos casos, es poco probable que se produzcan casos adicionales como consecuencia de las exposiciones que el evento, pero los propietarios de caballos que crean que su caballo puede haber estado expuesto al EHV-1 deben controlar la temperatura de su animal dos veces al día y llamar a su veterinario si observan algún síntoma.

Aunque los síntomas neurológicos son poco frecuentes, el virus EHV-1 es muy contagioso y se propaga a través de las secreciones aerosolizadas de caballos infectados que tosen, el contacto directo e indirecto con secreciones nasales y los fluidos fetales. El EHV-1 suele tener un periodo de incubación de 2 a 10 días. La excreción respiratoria del virus se produce generalmente durante 7-10 días, pero puede persistir más tiempo en los caballos infectados.

Seguir unas prácticas básicas de bioseguridad es esencial para reducir el riesgo de exposición a todas las enfermedades equinas contagiosas. Las medidas básicas de bioseguridad que deben seguirse para reducir la posible propagación de enfermedades en los eventos equinos incluyen:

Limitar el contacto entre caballos

Limitar el contacto entre caballos y personas

Evitar el uso de fuentes de agua comunes

Evitar compartir el equipo a menos que se limpie y desinfecte a fondo entre usos

Aislar a los caballos nuevos o que regresan de los demás durante 30 días

Vigilar a su caballo en busca de signos clínicos de la enfermedad e informe a un veterinario de cualquier temperatura superior a 102 °F

Más información sobre el EHV-1 en la página web del ODA:

https://oda.direct/EquineHerpesvirus

Suscríbase a las noticias sobre equinos del ODA en: https://oda.fyi/EquineNews