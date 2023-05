Des entreprises internationales animeront des webcasts en direct lors de la Conférence virtuelle des investisseurs sur les certificats de dépôt de Deutsche Bank les 16 et 17 mai 2023

/EIN News/ -- NEW YORK, 12 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Deutsche Bank a annoncé aujourd'hui le programme de sa Conférence virtuelle des investisseurs sur les certificats de dépôt (« dbVIC ») qui aura lieu les mardi 16 et mercredi 17 mai, avec des présentations diffusées en direct sur le Web de sociétés internationales ayant des programmes de certificats de dépôt américains (ADR) aux États-Unis.



Les représentants des entreprises participantes basées en Afrique du Sud, en Allemagne, en Australie, en Chine, au Danemark, en France, à Hong Kong, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Suisse répondront aux questions lors des présentations formelles et interagiront également avec les investisseurs par le biais de stands virtuels. La conférence s'adresse à toutes les catégories d'investisseurs et d'analystes intéressés par les entreprises non américaines.

Les participants ne doivent pas payer pour se connecter, assister aux présentations en direct et/ou poser des questions.

Veuillez vous inscrire via ce lien : www.adr.db.com/dbvic

La pré-inscription est conseillée.

Programme du 16 mai (heure normale de l'Est des États-Unis) :

8h00 : Hywin Holdings Ltd (Nasdaq : HYW)

8h30 : Yiren Digital Ltd (NYSE : YRD)

9h00 : HUTCHMED (China) Ltd (HKEX :13, NASDAQ : HCM)

10h00 : Bavarian Nordic A/S (CPH : BAVA, OTC : BVNRY)

10h30 : Swiss Re Ltd (SIX : SREN, OTC : SSREY)

11h30 : Travis Perkins Plc (LSE : TPK, OTC : TPRKY)

Programme du 17 mai (heure normale de l'Est des États-Unis) :

8h30 : Ipsen S.A. (Euronext Paris : IPN, OTC : IPSEY)

9h00 : Vection Technologies Ltd (ASX : VR1, OTC : VCTNY)

10h00 : KPN (Euronext Amsterdam : KPN, OTC : KKPNY)

10h30 : Harmony Gold Mining Company Limited (JSE : HAR, NYSE : HMY)

11h00 : Brambles Limited (ASX : BXB, OTC : BXBLY)

11h30 : ThyssenKrupp AG (FRA : TKA, OTC : TKAMY)

Les présentations pourront être réécoutées après la conférence.

En plus de se spécialiser dans l'administration de structures d'actions transfrontalières telles que les certificats de dépôt américains et mondiaux, Deutsche Bank fournit aux entreprises, aux institutions financières, aux fonds spéculatifs et aux agences supranationales du monde entier des services de fiducie, d'agence, d'entiercement et connexes. La banque offre une large gamme de services pour des produits divers, allant des titrisations complexes et des financements de projets aux prêts syndiqués, aux échanges de dettes et aux restructurations.

Pour plus d'informations, veuillez contacter

Dylan Riddle

Deutsche Bank AG

Relations presse et médias

Tél. +12122504982

Mobile +1(904)3866481

E-mail dylan.riddle@db.com

Deutsche Bank propose des produits et services de banque commerciale et d'investissement, de banque de détail, de banque de transaction et de gestion d'actifs et de patrimoine aux sociétés, aux gouvernements, aux investisseurs institutionnels, aux petites et moyennes entreprises et aux particuliers. Deutsche Bank est la première banque allemande, avec une position forte en Europe et une présence significative en Amérique et en Asie-Pacifique.

Deutsche Bank sponsorise la Conférence des investisseurs sur les certificats de dépôt uniquement à des fins d'information. Deutsche Bank ne prépare ni n'examine ni n'approuve ni n'édite les présentations, déclarations, documents ou autres informations ou matériels, que ce soit sous forme écrite, électronique ou verbale, fournis par toute société participant à cette conférence, et décline toute responsabilité quant à l'exactitude ou à l'adéquation de ces informations ou matériels. Deutsche Bank ne promeut, n'approuve ni ne recommande aucune entreprise participant à la conférence.

Les certificats de dépôt ont été enregistrés conformément à la loi américaine sur les valeurs mobilières (US Securities Act) de 1933 (la « Loi »). L'investissement ou le service d'investissement qui fait l'objet de cet avis n'est pas disponible pour les clients de détail tels que définis par l'Autorité de conduite financière (Financial Conduct Authority) du Royaume-Uni. Cet avis a été approuvé et/ou communiqué par Deutsche Bank AG New York. Les services décrits dans cet avis sont fournis par Deutsche Bank Trust Company Americas (Deutsche Bank) ou par ses filiales et/ou sociétés affiliées conformément à l'enregistrement et à la réglementation locale appropriée. Deutsche Bank fournit l'avis ci-joint strictement à titre d'information et ne fait aucune allégation ni déclaration, ni ne garantit de quelque manière que ce soit l'exactitude ou l'exhaustivité des informations contenues dans le présent avis. Cette annonce n'est publiée qu'à titre d'information. Ni cette annonce ni les informations qu'elle contient ne constituent une offre ou une sollicitation par Deutsche Bank ou tout autre émetteur ou entité pour l'achat ou la vente de titres, ni une sollicitation pour des personnes dans toute juridiction où ladite sollicitation serait illégale. Aucune partie de cet avis ne peut être copiée ou reproduite de quelque manière que ce soit sans l'accord écrit préalable de Deutsche Bank. Les résultats passés ne sont pas une indication des performances futures. Copyright© Mai 2023 Deutsche Bank AG. Tous droits réservés.