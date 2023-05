WSP annonce les résultats de son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 11 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP » ou la « Société ») a tenu le 11 mai 2023 son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires (l’« assemblée ») de façon hybride. Un total de 102 471 599 actions ordinaires (représentant approximativement 82% de toutes les actions ordinaires émises et en circulation de la Société) étaient représentées à l'assemblée. WSP annonce que les actionnaires de la Société (les « actionnaires ») ont adopté tous les points inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée par la Société. Les résultats du vote sur chaque point à l'ordre du jour de l’assemblée sont les suivants.

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Le conseil d’administration de la Société avait fixé à neuf le nombre d’administrateurs

qui devaient être élus à l’assemblée. Suite au vote à l’assemblée, chacun des neuf candidats mentionnés dans la circulaire de sollicitation de procurations de la Société datée du 30 mars 2023 a été élu en tant qu'administrateur de WSP et demeurera en poste jusqu’à la fin de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu’à la nomination de son successeur (les « administrateurs »).

Candidat Votes pour % votes pour Votes contre % contre Louis-Philippe Carrière 100 836 356 98,90 % 1 119 003 1,10 % Christopher Cole 98 358 970 96,47 % 3 596 389 3,53 % Alexandre L’Heureux 101 636 443 99,69 % 318 916 0,31 % Birgit Nørgaard 101 168 274 99,23 % 787 085 0,77 % Suzanne Rancourt 101 004 474 99,07 % 950 885 0,93 % Paul Raymond 101 002 120 99,07 % 953 239 0,93 % Pierre Shoiry 101 522 333 99,53 % 477 749 0,47 % Linda Smith-Galipeau 100 455 985 98,53 % 1 499 374 1,47 % Macky Tall 101 768 768 99,82 % 186 591 0,18 %

NOMINATION DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT

Suite au vote à l’assemblée, PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., comptables professionnels agréés, a été nommée au poste d’auditeur indépendant de WSP jusqu’à la fin de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu’à la nomination de son remplaçant, et les administrateurs ont été autorisés à fixer la rémunération de l'auditeur.

Votes pour % votes pour Abstentions % abstentions 97 019 038 94,68% 5 452 561 5,32%

MODIFICATIONS AU RÉGIME D’OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS

Suite au vote à l’assemblée, les modifications au régime d’options d’achat d’actions de la Société (le « régime d’options d’achat d’actions », auparavant appelé le « régime d’intéressement à long terme ») ont été approuvées. Un exemplaire du texte intégral du régime d’options d’achat d’actions a été déposé sur SEDAR le 30 mars 2023.

Votes pour % votes pour Votes contre % votes contre 91 613 441 89,87% 10 331 918 10,13%

ADOPTION DU RÉGIME D’UNITÉS D’ACTIONS ET RATIFICATION D'OCTROIS D’ATTRIBUTIONS

Suite au vote à l’assemblée, le nouveau régime d’unités d’actions a été adopté et la ratification de certains octrois faits aux termes du régime d’unités d’actions a été approuvée.

Un exemplaire du texte intégral du régime d’unités d’actions a été déposé sur SEDAR le 30 mars 2023.

Votes pour % votes pour Votes contre % votes contre 92 059 968 90,29% 9 895 391 9,71%

VOTE CONSULTATIF NON CONTRAIGNANT SUR LA RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION

Les actionnaires étaient invités à se prononcer par vote consultatif non contraignant sur la rémunération des membres de la haute direction pour exprimer leur point de vue sur les régimes de rémunération des membres de la haute direction et sur les objectifs annoncés. Suite au vote à l’assemblée, ils ont adopté cette résolution non contraignante.

Votes pour % votes pour Votes contre % votes contre 96 793 345 94,94% 5 162 014 5,06%

Comme il est mentionné dans la circulaire de sollicitation de procurations de la Société datée du 30 mars 2023, même si les actionnaires ont donné leur avis par leur vote consultatif, les administrateurs de la Société demeurent entièrement responsables des décisions concernant la rémunération et ne sont pas dispensés de ces responsabilités par un vote consultatif positif des actionnaires.

Les résultats des votes ci-dessus seront publiés sur le site Web de la Société (www.wsp.com) sous l'onglet « Investisseurs » et déposés sur SEDAR (www.sedar.com).

