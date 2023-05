Temenos ist Vorreiter bei CBDC-Innovationen mit R3

Temenos bereitet sich auf die Zukunft digitaler Währungen vor und integriert seine Bankplattform erfolgreich mit mehreren DLT-basierten CBDC-Technologie-Stacks

GENF, Schweiz, May 11, 2023 -- Temenos (SIX: TEMN) hat heute bekanntgegeben, dass es die Integration seiner führenden Bankenplattform mit mehreren DLT-basierten CBDC (Central Bank Digital Currency)-Technologie-Stacks bewiesen hat und damit erfolgreich End-to-End-Retail-CBDC-Anwendungsfälle für Kontaktpunkte von Geschäftsbanken ausgeführt hat. Dazu gehörten die Ausgabe von Token der Zentralbank an Wallets von Geschäftsbanken, die Erstellung von Wallets für Kunden ohne Depotfunktion, die Konvertierung von CBDCs durch die Orchestrierung von Aktualisierungen von Einlagenkonten mit On-Chain-Transaktionen und die Bereitstellung von Wallet-Zugangspunkten für On-Chain-Transfers von Nutzer zu Nutzer.



Jeremy Boot, Product Strategist bei Temenos, dazu: „Temenos ist Vorreiter bei CBDC-Innovationen. Indem Temenos aktiv Innovationen fördert und Anwendungsfälle für Geschäftsbanken über mehrere verschiedene Technologie-Stacks hinweg vorantreibt, hat das Unternehmen bewiesen, dass sich seine offene und flexible Bankenplattform problemlos an die Zukunft der digitalen Währung anpassen lässt.“

Temenos arbeitete mit R3 zusammen, einem weltweit führenden Anbieter von Distributed-Ledger-Technologie (DLT) und Dienstleistungen für regulierte und Finanzinstitute. Corda von R3 – die weltweit führende private, genehmigungspflichtige Plattform für verteilte Anwendungen – wird in einer Vielzahl von Zentralbank- und BIZ-CBDC-Projekten auf der ganzen Welt eingesetzt. Durch die Nutzung des Digital Currency Accelerator von R3, der mit einer Simulation in einer von R3 verwalteten Sandbox begann, konnte Temenos erfolgreich eine Vielzahl von Anwendungsfällen für Geschäftsbanken demonstrieren.

Ricardo Correia, Global Head of Digital Currencies bei R3, kommentierte dies wie folgt: „Durch die Nutzung zuverlässiger Finanznetzwerke und die Einführung dezentraler Anwendungsplattformen für die Ausgabe von CBDCs ist eine vollständige Umgestaltung des derzeitigen globalen Finanzsystems zu erwarten, die eine neue Ära verbesserter finanzieller Fluidität einleiten wird. Die Zusammenarbeit mit innovativen Unternehmen wie Temenos unterstreicht die Bedeutung der Integration bestehender Bankensysteme mit modernsten Technologien, die es Unternehmen und Privatpersonen ermöglichen, grenzüberschreitende Transaktionen so schnell wie das Versenden einer E-Mail abzuwickeln und Zahlungen sofort über die gesamte globale Zahlungsinfrastruktur abzuwickeln.“

Im zweiten Projekt verwendete Temenos Hyperledger Besu, einen führenden Open-Source-Ethereum-Client, der als privates Netzwerk mit mehreren Knoten und Berechtigungen betrieben wird, in Kombination mit einer modifizierten Version der Norgesbank CBDC-Sandbox, die von der norwegischen Zentralbank veröffentlicht wurde. Die Sandbox bot eine CBDC-Smart-Contract-Token-Definition auf der Grundlage des ERC-20-Standards und eine Web-UI. Durch den Einsatz des Smart Contracts war Temenos in der Lage, Anwendungsfälle der Zentralbank zu simulieren, die das Münzen von Token und On-Chain-Transfers umfassen.

Die Zentralbanken in aller Welt machen Fortschritte bei ihren CBDC-Strategien. Es wird erwartet, dass die Geschäftsbanken in diesen neu entstehenden Systemen eine Schlüsselrolle als Vertreiber von CBDC spielen, indem sie die Kundenidentifizierung und die Eröffnung von Wallets übernehmen und Einlagenkonten einrichten. Es wird erwartet, dass diese neuen Netze zu einem festen Bestandteil der Finanzsysteme der Länder werden, und die Geschäftsbanken müssen sich in sie integrieren und ihrem Kundenstamm entsprechende Dienstleistungen anbieten.

