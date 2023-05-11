Quantexa 為 ING 提供解決方案，以擴大洞悉全球風險的覆蓋範圍並實現自動化

ING 將會利用 Quantexa 的決策智能平台來獲得客戶數據的全面資料、識別風險並繼續提升其世界級客戶體驗

/EIN News/ -- 倫敦, May 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa 是為公共部門和私營企業提供決策智能（DI）解決方案的全球領導者。今日，該公司宣布 ING 將會利用 Quantexa 的平台來加強其風險檢測和調查工作。 作為一家為 40 個國家/地區的 3700 萬個人客戶、企業客戶和金融機構提供服務的全球性銀行，ING 決心保護其客戶並打擊金融犯罪。

ING 的調查團隊利用 Quantexa 平台提供的人工智能技術和先進的圖形分析功能，專注於開發更有效的全方位「了解你的客戶」 (KYC) 和「打擊洗錢」 (AML) 方案。 透過連接客戶和交易對手，該平台可構建事件的背景並揭示複雜的網絡。 這會提升第一道防線流程的自動化水平。



ING 之所以選擇了 Quantexa 的平台，是因為該平台有助於分析內部交易數據並整合外部數據，以全面了解客戶群風險。 2023 年初，ING 和 Quantexa 在香港和新加坡成功地首次就貿易融資使用該平台。

ING 和 Quantexa 現正致力於在全球擴展該平台至金融市場和代理銀行的業務。

Quantexa 產品總裁 Dan Higgins

表示：「防止洗錢的最有效方法是了解犯罪分子行事的背景及其來龍去脈。 我們很高興能與 ING 合作，延續在創新領域的成功並繼續前行，同時支援他們履行使命，以擴大在全球重要業務領域洞悉風險的覆蓋範圍以及繼續努力成為識別和打擊銀行業犯罪威脅的領導者。」

ING 集團全球 KYC 負責人 Karim Tadjer

表示：「 ING 致力於打擊洗錢和經濟犯罪，並不斷創新以確保銀行的安全性和合規性。 我們很高興能找到 Quantexa，成為志同道合的合作夥伴。 透過利用他們平台構建的事件背景和相關洞見，我們可以完善自己的檢測模型並將 KYC 和 AML 方案的關鍵流程自動化。 這會提高我們調查團隊的效率並改善了客戶體驗。」

關於 Quantexa

Quantexa 是一間全球數據和分析軟件公司，開創了決策智能，令組織能夠充分合理利用數據，從而做出可靠的營運決策。 Quantexa 的決策智能平台結合大數據和人工智能的最新成果，一站式提供包含內部和外部數據的情景關聯檢視表，以揭示隱藏風險和全新機遇。 這種方式解決了整個客戶業務週期中在資料管理、KYC、客戶情報、金融犯罪、風險、欺詐和安全方面的主要挑戰。

相較傳統方法，Quantexa 決策智能平台可提高營運績效，準確度更是提高 90% 以上，分析模型解析速度則提高了 60 倍。 Quantexa 成立於 2016 年，目前擁有 600 多名員工和成千上萬名用戶，處理全球數十億筆交易和數據點。 公司在倫敦、紐約、波士頓、多倫多、馬拉加、布魯塞爾、阿姆斯特丹、盧森堡、新加坡、墨爾本、悉尼和阿聯酋設有辦事處。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.quantexa.com 或在 LinkedIn 上面關注我們。

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