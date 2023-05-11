Quantexa为ING提供解决方案，加强全球风险防范并实现自动化

ING将利用Quantexa的决策智能平台来获得客户数据的全面信息、识别风险并不断提升其世界级客户体验

/EIN News/ -- 伦敦, May 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa是为公共部门和私营企业提供决策智能（DI）解决方案的全球领导者。今天，公司宣布ING将利用Quantexa的平台来加强其风险检测和调查工作。 作为一家为40个国家/地区的3,700万个人客户、企业客户和金融机构提供服务的全球性银行，ING致力于保护客户并打击金融犯罪。

ING的调查团队利用Quantexa平台提供的人工智能技术和先进的图形分析功能，专注于开发在全球范围内更有效的“了解你的客户” (KYC) 和“打击洗钱” (AML) 方案。 通过连接客户和交易对手，该平台可构建事件的背景并揭示复杂的网络。 这会提升第一道防线流程的自动化水平。



ING之所以选择Quantexa的平台，是因为该平台有助于分析内部交易数据并整合外部数据，以全面了解客户群风险。 2023年初，ING和Quantexa针对其香港和新加坡贸易融资业务成功完成首次部署。

ING和Quantexa目前正致力于在全球推广部署，尤其是在金融市场和代理银行业务方面。

Quantexa首席产品官Dan Higgins

表示：“防止洗钱的最有效方法是了解犯罪分子行为的背景及其来龙去脉。 我们很高兴能与ING合作，利用我们在创新方面的成功经验，协助ING履行使命，在全球重要业务领域加强风险防范并不断努力成为识别和打击银行业犯罪威胁的领导者。”

ING集团全球KYC负责人Karim Tadjer

表示：“ING致力于打击洗钱和经济犯罪，并不断创新以确保银行的安全性和合规性。 我们很高兴与Quantexa这样志同道合的伙伴合作。 通过利用他们平台构建的事件背景和相关见解，我们得以完善自己的检测模型，并实现KYC和AML方案关键流程自动化。 这会提高我们调查团队的效率并改善客户体验。”

关于Quantexa

Quantexa是一家全球数据与分析软件公司，我们开创的决策智能技术赋能众多组织发挥数据的作用，做出可靠的运营决策。 Quantexa的决策智能平台结合大数据和人工智能的最新成果，一站式提供包含内、外部数据的场景互联视图，以揭示隐藏的风险和新的机会。 该平台解决整个客户生命周期中数据管理、KYC、客户情报、金融犯罪、风险、欺诈和安全方面的主要挑战。

相比传统方法而言，Quantexa的决策智能平台可提高运营绩效，使准确度提高90%以上，而分析模型的解析速度则提高60倍。 Quantexa成立于2016年，目前拥有600多名员工和成千上万用户，在全球范围内处理数十亿项交易和数据点。 公司在伦敦、纽约、波士顿、多伦多、马拉加、布鲁塞尔、阿姆斯特丹、卢森堡、新加坡、墨尔本、悉尼和阿联酋设有办事处。 如需了解更多信息，请浏览www.quantexa.com或在 LinkedIn上面关注我们。

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