OKX Web3 Earn intègre Skynet Security Score de CertiK

/EIN News/ -- New York, 11 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CertiK, la principale société de sécurité du Web3, est fière d'annoncer l'intégration de sa Skynet Security Score dans l'agrégateur de DeFi OKX Web3 Earn. OKX est la deuxième bourse de crypto-monnaies en termes de volume d'échange et une société technologique Web3 de premier plan, et CertiK est le principal fournisseur de solutions de sécurité de la blockchain.

La Skynet Security Score de CertiK utilise une moyenne pondérée de mesures de sécurité pour évaluer le niveau de sécurité d'un projet Web3, permettant aux utilisateurs d'évaluer facilement la sécurité de tout projet particulier en un coup d'œil. Combinant des mesures telles que les audits de code, la résilience opérationnelle, la stabilité du marché et les antécédents de l'équipe de développeurs, la Skynet Security Score est un ajout puissant à la boîte à outils de l'investisseur diligent.



OKX Web3 Earn est une plate-forme tout-en-un qui aide les utilisateurs à tirer le meilleur parti de la finance décentralisée, leur permettant de trouver, de comparer et de gérer des investissements porteurs de rendement dans différents protocoles DeFi à l'aide d'une interface unique et simplifiée. Avec Web3 Earn, les utilisateurs peuvent découvrir des opportunités de gagner du rendement sur neuf chaînes différentes et plus de 80 protocoles DeFi, et d'autres seront bientôt ajoutés.



Il est important que le processus de diligence raisonnable soit aussi complet que possible, mais l'analyse de la sécurité du Web3 n'a pas toujours été simple. L'intégration de la Skynet Security Score de CertiK dans OKX Web3 Earn permet désormais d'identifier facilement les projets qui comprennent l'importance de la sécurité pour l'avenir de leur projet. "Nous sommes ravis de nous associer à OKX ", a déclaré Jason Jiang, chef de la direction commerciale de CertiK. "Grâce à notre expertise combinée, nous sommes convaincus que ce partenariat ouvrira la voie à l'amélioration des normes de sécurité et de transparence dans l'espace DeFi. "



Jason Lau, directeur de l'innovation chez OKX, a déclaré : "Chez OKX, nous donnons la priorité à la sécurité et à la transparence : "Chez OKX, nous donnons la priorité à l'amélioration de la transparence et de la sécurité pour nos utilisateurs. Alors que notre système de preuve de réserves, à la pointe de l'industrie, assure la transparence des actifs détenus sur notre plateforme, nous voulions également améliorer la transparence pour les utilisateurs qui assurent eux-mêmes la garde de leurs actifs. Nous sommes ravis de procéder à cette intégration en mettant en œuvre des protocoles de sécurité stricts et en utilisant notre système de preuve des réserves. Nous sommes ravis d'intégrer la Skynet Security Score de Certik dans notre plateforme, offrant aux utilisateurs un score simplifié et une confiance supplémentaire dans l'évaluation de la sécurité des protocoles Earn"



CertiK a pour mission d'élever le niveau de sécurité et de transparence du Web3, et ce partenariat avec OKX est une étape majeure vers un écosystème plus sûr et plus ouvert.

À propos de CertiK

CertiK est un pionnier de la sécurité des blockchains, qui s'appuie sur une technologie d'IA de premier ordre pour protéger et surveiller les protocoles de blockchain et les contrats intelligents. Fondée en 2018 par des professeurs de l'Université de Yale et de l'Université de Columbia, la mission de CertiK est de sécuriser le monde web3. CertiK applique des innovations de pointe du monde universitaire à l'entreprise, permettant aux applications critiques d'évoluer avec sécurité et correction.

L'une des entreprises à la croissance la plus rapide et la plus fiable dans le domaine de la sécurité de la blockchain, CertiK est un véritable leader du marché. CertiK a travaillé à ce jour avec près de 4 000 entreprises clientes, a sécurisé des actifs numériques d'une valeur de plus de 360 milliards de dollars et a détecté près de 70 000 vulnérabilités dans le code de la blockchain. Nous comptons parmi nos clients des projets de premier plan tels que Aave, Polygon, Binance Smart Chain, Yearn Finance et Chiliz.

CertiK est soutenu par Insight, Partners, Sequoia, Tiger Global, Coatue Management, Lightspeed, Advent International, SoftBank, Hillhouse Capital, Goldman Sachs, Coinbase Ventures, Binance, Shunwei Capital, IDG Capital, Wing, Legend Star, Danhua Capital, et d'autres investisseurs.

À propos d'OKX

OKX est une entreprise technologique de premier plan qui construit l'avenir du Web3. Reconnue comme la plateforme d'échange de crypto-monnaies la plus rapide et la plus fiable pour les investisseurs et les traders professionnels du monde entier, la bourse de crypto-monnaies d'OKX est la deuxième plus grande au monde en termes de volume d'échange. Les solutions d'autodétention de premier plan d'OKX comprennent l'OKX Wallet compatible Web3, qui permet aux utilisateurs de mieux contrôler leurs actifs tout en élargissant l'accès aux DEX, aux places de marché NFT, à DeFi, à GameFi et à des milliers de dApps. OKX est partenaire d'un certain nombre de marques et d'athlètes de premier plan, notamment : Manchester City F.C., champion de la Premier League anglaise, McLaren Formula 1, le Tribeca Festival, le golfeur Ian Poulter, l'athlète olympique Scotty James et le pilote de F1 Daniel Ricciardo.

OKX s'engage à la transparence et à la sécurité et publie sa preuve de réserves sur une base mensuelle.

Pour en savoir plus sur OKX, téléchargez l'application ou visitez : okx.com