Subscription Box Market Statistics, Global Industry Outlook, Research Report 2023-2028

Subscription Box Global Market Research Report 2023

May 11, 2023

According to the latest report by IMARC Group, titled โ€œ๐’๐ฎ๐›๐ฌ๐œ๐ซ๐ข๐ฉ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐๐จ๐ฑ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ: ๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ ๐“๐ซ๐ž๐ง๐๐ฌ, ๐’๐ก๐š๐ซ๐ž, ๐’๐ข๐ณ๐ž, ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก, ๐Ž๐ฉ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฎ๐ง๐ข๐ญ๐ฒ ๐š๐ง๐ ๐ ๐จ๐ซ๐ž๐œ๐š๐ฌ๐ญ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ‘-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ–โ€, offers a comprehensive analysis of the industry, which comprises insights on the Subscription Box Global Market Research Report 2023. The report also includes competitor and regional analysis, and contemporary advancements in the global market.

๐‡๐จ๐ฐ ๐›๐ข๐ ๐ข๐ฌ ๐’๐ฎ๐›๐ฌ๐œ๐ซ๐ข๐ฉ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐๐จ๐ฑ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ?

The global subscription box market size reached US$ 28.1 Billion in 2022. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach US$ 73.6 Billion by 2028, exhibiting a growth rate (CAGR) of 16.5% during 2023-2028.

๐–๐ก๐š๐ญ ๐ข๐ฌ ๐’๐ฎ๐›๐ฌ๐œ๐ซ๐ข๐ฉ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐›๐จ๐ฑ?

Subscription boxes are a method of product distribution and marketing strategy that involves recurring deliveries of niche products on a monthly, half-yearly, or yearly basis. Subcom, or subscription-based e-commerce businesses, often use subscription boxes to offer customers unique features, including surprise or mystery items, product curation, and attractive packaging. They are used in a variety of sectors, including personal grooming and hygiene, childcare, books, food and beverages, health and fitness, and pet care, and can provide subscribers with promotions and personalized experiences. This type of product distribution and marketing strategy has found extensive applications across many industries and has become a popular way to engage customers. Additionally, it offers an integrated gaming experience on smart devices, enabling the user to view another userโ€™s game via live video streaming.

๐–๐ก๐š๐ญ ๐š๐ซ๐ž ๐ญ๐ก๐ž ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฌ๐ฉ๐ž๐œ๐ญ๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐ญ๐ซ๐ž๐ง๐๐ฌ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐’๐ฎ๐›๐ฌ๐œ๐ซ๐ข๐ฉ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐๐จ๐ฑ ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ:

The growing preference for convenience and personalization majorly drives the global market. This can be supported by the consumers seeking out products and services tailored to their individual preferences and are also easy to access. Since subscription boxes provide an all-in-one solution that offers a range of products and services that are tailored to their needs and delivered right to their doorstep, this is significantly supporting the market. Along with this, the rising popularity of subscription services is making them more affordable and accessible to a wider range of consumers, which, is, in turn, impacting the market favourably. Moreover, numerous retailers are introducing long-term subscription services to develop customer loyalty, which is contributing to the market.

๐–๐ก๐จ ๐š๐ซ๐ž ๐ญ๐ก๐ž ๐ฆ๐š๐ฃ๐จ๐ซ ๐ค๐ž๐ฒ ๐ฉ๐ฅ๐š๐ฒ๐ž๐ซ๐ฌ ๐จ๐ฉ๐ž๐ซ๐š๐ญ๐ข๐ง๐ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐ข๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ:

The report has also analyzed the competitive landscape of the market with some of the top Subscription Box Companies and Brands by IMARC Group-

โ€ข Amazon Subscribe & Save (Amazon.com, Inc.) (NASDAQ: AMZN)

โ€ข BarkBox (BARK: NYSE)

โ€ข Birchbox (NASDAQ: WBA)

โ€ข Blue Apron Holdings Inc. (NYSE: APRN)

โ€ข Glossybox (The Hut.com Ltd.)

โ€ข Grove Collaborative Inc. (NYSE: GROV)

โ€ข HelloFresh SE (OTCMKTS: HELFY)

โ€ข FabFitFun

โ€ข Harry's Inc.

โ€ข Loot Crate

โ€ข Personalized Beauty Discovery Inc.

โ€ข TechStyle Fashion Group

โ€ข Dollar Shave Club, Inc. (Unilever plc)

๐’๐ฎ๐›๐ฌ๐œ๐ซ๐ข๐ฉ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐๐จ๐ฑ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ:

Apart from this, the growing influence of social media blogs and celebrity endorsements is driving the demand for the product, particularly among urban and millennial audiences. As a growing number of social media-based startups are embracing subscription boxes to build brand recognition, establish steady revenue, and foster integrated marketing are major driving factors. In line with this, several startups are collaborating with several social media bloggers, vloggers, and influencers to advertise their products, thereby providing a thrust to the market. Furthermore, various high-end fashion and beauty brands are providing free product trials and extensive discounts through the use of subscription boxes, which is creating a positive market outlook. Some of the other factors driving the market include the rising popularity of online shopping and changing consumer preferences.

๐–๐ก๐š๐ญ ๐ข๐ฌ ๐ข๐ง๐œ๐ฅ๐ฎ๐๐ž๐ ๐ข๐ง ๐Š๐ž๐ฒ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง:

๐๐ซ๐ž๐š๐ค๐ฎ๐ฉ ๐›๐ฒ ๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง:

โ€ข Clothing and Fashion

โ€ข Beauty

โ€ข Food and Beverages

โ€ข Pet Food

โ€ข Baby Products

โ€ข Health and Fitness

โ€ข Others

๐๐ซ๐ž๐š๐ค๐ฎ๐ฉ ๐›๐ฒ ๐†๐ž๐ง๐๐ž๐ซ:

โ€ข Male

โ€ข Female

๐๐ซ๐ž๐š๐ค๐ฎ๐ฉ ๐›๐ฒ ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž:

โ€ข Replenishment Subscription

โ€ข Curation Subscription

โ€ข Access Subscription

๐๐ซ๐ž๐š๐ค๐ฎ๐ฉ ๐›๐ฒ ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง:

โ€ข North America (United States, Canada)

โ€ข Asia Pacific (China, Japan, India, Australia, Indonesia, Korea, and Others)

โ€ข Europe (Germany, France, United Kingdom, Italy, Spain, and Others)

โ€ข Latin America (Brazil, Mexico, Others)

โ€ข Middle East and Africa (United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, Iraq, Others)

๐Š๐ž๐ฒ ๐ก๐ข๐ ๐ก๐ฅ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ:

โ€ข Market Performance (2017-2022)

โ€ข Market Outlook (2023-2028)

โ€ข COVID-19 Impact on the Market

โ€ข Porterโ€™s Five Forces Analysis

โ€ข Historical, Current, and Future Market Trends

โ€ข Market Drivers and Success Factors

โ€ข SWOT Analysis

โ€ข Structure of the Market

โ€ข Value Chain Analysis

โ€ข Comprehensive Mapping of the Competitive Landscape

