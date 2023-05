COPEL - EBITDA ajustado de R$ 507,9 milhões no 1T23, ante R$ 387,7 milhões no 1T22

CURITIBA, PARANA, BRASIL, May 11, 2023/ EINPresswire.com / -- O EBITDA ajustado (excluídos os itens não recorrentes) atingiu R$ 1.617,9 milhões, montante 10,7% superior aos R$ 1.461,4 milhões registrados no 1T22, reflexo, sobretudo, do aumento de 31,0% no desempenho da Copel Distribuição (EBITDA ajustado de R$ 507,9 milhões no 1T23, ante R$ 387,7 milhões no 1T22). Esse melhor desempenho é resultado do reajuste tarifário de junho de 2022 da Copel Distribuição, com efeito médio de 16,5% nas tarifas de uso do sistema de distribuição (TUSD), e da redução de 77,4% com provisões e reversões (em termos recorrentes) do grupo Copel, efeito, especialmente, da melhoria de R$ 65,3 milhões na linha de “provisões (reversões) para créditos de liquidação duvidosa (PCLD)”, parcialmente compensados pela redução de 3,0% no mercado fio faturado.Destacam-se também nesse trimestre:(i) melhor desempenho da Copel Mercado Livre com o acréscimo de 125,8% no EBITDA ajustado, justificado, essencialmente, pela maior margem de comercialização(ii) redução de R$ 36,3 milhões na compra de energia elétrica pela Copel GeT, em razão, essencialmente, do cenário hidrológico mais favorável no 1T23 (GSF médio de 101,5%, ante 95,6% no 1T22);(iii) acréscimo no resultado proporcionado pelos ativos de geração eólica, especialmente, (a) entrada em operação comercial do Complexo Jandaíra em outubro de 2022 (+R$ 11,7 milhões); (b) conclusão da aquisição dos Complexos Aventura e Santa Rosa & Mundo Novo em 30 de janeiro de 2023 (+ R$ 16,7 milhões); e (c) aumento de R$ 22,6 milhões com os demais complexos eólicos operados pela companhia, em razão da maior intensidade dos ventos nos meses de janeiro e fevereiro, principalmente; e(iv) melhor resultado da Compagas (EBITDA de R$ 59,7 milhões no 1T23, ante R$ 44,7 milhões no 1T22), devido, basicamente, ao reajuste tarifário aprovado em janeiro de 2023 que melhorou a margem de distribuição no mercado cativo.Esses eventos foram parcialmente compensados, sobretudo, (i) pela redução de R$ 109,0 milhões com “suprimento de energia elétrica”, devido, principalmente, a ausência de despacho da UTE Araucária no 1T23, ante 238 GWh despachados no 1T22, e a menor margem da Elejor com venda de energia no comparativo entre períodos; (ii) pela menor remuneração dos ativos de transmissão, devido ao menor IPCA no período (IPCA de 2,09% no 1T23 ante 3,20% no 1T22); e (iii) pelo aumento de 41,5% (+R$ 69,6 milhões) com “serviços de terceiros”, em razão de maiores despesas com manutenção do sistema elétrico e instalações, serviços de consultoria e atendimento ao consumidor/call center.A versão completa desse relatório está disponível no site da Companhia ri.copel.com Teleconferência: 11/05/2023 – Quinta-feiraPortuguês: 14h00 – Horário de BrasíliaSerá transmitida via internet(Tradução simultânea em inglês)Transmissão ao vivo no site ri.copel.com