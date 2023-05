Feux de forêt : les centres d’amitié ont besoin de votre aide

/EIN News/ -- OTTAWA, 10 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les centres d’amitié albertains situés près des collectivités touchées par les feux de forêt viennent en aide aux sinistrés. Ils leur offrent de la nourriture, de l’hébergement, des vêtements et autres biens essentiels. Étant donné les répercussions de la pandémie qui se font toujours sentir sur les problèmes de logements et l’insécurité alimentaire, votre soutien est d’autant plus nécessaire.



En à peine 12 heures, un centre d’amitié a reçu 180 demandes de nourriture et de trousses d’hygiène, et a servi quelque 500 personnes. Les centres sont demeurés ouverts durant toute la fin de semaine pour venir en aide aux gens. Le High Level sert présentement de centre d’évacuation, pour une période indéterminée.

Lorsque des situations d’urgences comme celles-ci surviennent, ces centres offrent un soutien inestimable à la population. Toutefois, ce sont eux qui ont désormais besoin de votre aide. Si vous êtes en mesure de le faire, nous vous demandons de faire un don pour appuyer les services responsables de l’intervention en cas d’incendie en Alberta, dont l’Alberta Native Friendship Centres Association (ANFCA) — https://anfca.com/donations/. Tous les dons versés à l’ANFCA en mai viendront en aide aux sinistrés des feux de forêt.

« Étant moi-même albertaine de souche, j’ai pu être témoin de la destruction que peuvent causer les feux de brousse dans nos collectivités. Comme toujours, les centres d’amitié agissent de concert avec tous les paliers du gouvernement pour veiller à la sécurité de tous, » témoigne Kelly Benning, présidente de l’ANCA. « Il s’agit d’une situation critique. À long terme, nombreux seront ceux et celles qui auront besoin de notre aide. Nous espérons que la population se montrera égale à sa générosité habituelle alors que nous traversons cette épreuve et que nous nous efforcerons de remonter la pente. »

DEMANDES DES MÉDIAS :

John Paillé, coordonnateur principal des communications

jpaille@nafc.ca

L'Association nationale des centres d'amitié est un réseau national d'organisations de la société civile, d'organisations à but non lucratif et d'organisations de prestation de services appartenant à des Autochtones et gérées par eux dans l’ensemble du Canada. L'ANCA a été créée en 1972 pour représenter un nombre croissant de Centres d'amitié à l’échelle nationale. Agissant comme organisme unificateur du Mouvement des centres d'amitié, l'ANCA représente un réseau de plus de 100 Centres d'amitié et associations provinciales et territoriales dans l’ensemble du Canada.