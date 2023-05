Exploring the Growing High-performance Liquid Chromatography Market:Industry Trends, Size, Share, Growth & Opportunities

Emergen Research Logo

Increasing application of HPLC in biological research is a major factor fueling revenue growth of the global high-performance liquid chromatography market

High-performance Liquid Chromatography Market Size โ€“ USD 4.46 Billion in 2020, Market Growth โ€“ at a CAGR of 4.5%, Market Trend โ€“ Increasing adoption of advanced technologies in research ” — Emergen Research

The latest market research report on the Global "High-performance Liquid Chromatography (HPLC) Market " is segmented by Regions, Country, Company and other Segments. The global High-performance Liquid Chromatography (HPLC) Market is dominated by key Players, such as [Waters Corporations, Agilent Technologies, Inc., Shimadzu Corporation, Thermo Fisher, PerkinElmer, GE Healthcare, Bio-Rad Laboratories, Inc., Merck Millipore, Hitachi, and Showa Denko k.k.] these players have adopted various strategies to increase their market penetration and strengthen their position in the industry.

๐‚๐Ž๐•๐ˆ๐ƒ-๐Ÿ๐Ÿ— ๐ˆ๐ฆ๐ฉ๐š๐œ๐ญ:

The COVID-19 pandemic has had a significant impact on the High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) market. The outbreak has disrupted the supply chain, leading to shortages of critical components and materials required for the production of HPLC equipment. Moreover, the lockdowns and travel restrictions imposed by governments worldwide have hampered the delivery of products and services, resulting in delayed project timelines and installations.

๐๐ฎ๐ฆ๐›๐ž๐ซ ๐จ๐Ÿ ๐๐š๐ ๐ž๐ฌ: ๐Ÿ๐Ÿ“๐ŸŽ

๐–๐ก๐š๐ญ ๐ข๐ฌ ๐ญ๐ก๐ž ๐‡๐ข๐ ๐ก-๐ฉ๐ž๐ซ๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐ง๐œ๐ž ๐‹๐ข๐ช๐ฎ๐ข๐ ๐‚๐ก๐ซ๐จ๐ฆ๐š๐ญ๐จ๐ ๐ซ๐š๐ฉ๐ก๐ฒ (๐‡๐๐‹๐‚) ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก?

The global High-performance Liquid Chromatography (HPLC) market size was USD 17.50 Billion in 2022 and is expected to register a steady revenue CAGR of 15.1% during the forecast period, according to latest analysis by Emergen Research. Rising demand for digital content and high-definition video content and immersive gaming experience with minimum latency and increasing improvement in bounce rate are key factors driving market revenue growth.

๐‚๐ฅ๐ข๐ž๐ง๐ญ ๐ ๐จ๐œ๐ฎ๐ฌ

๐Ÿ. ๐ƒ๐จ๐ž๐ฌ ๐ญ๐ก๐ข๐ฌ ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐œ๐จ๐ง๐ฌ๐ข๐๐ž๐ซ ๐ญ๐ก๐ž ๐ข๐ฆ๐ฉ๐š๐œ๐ญ ๐จ๐Ÿ ๐‚๐Ž๐•๐ˆ๐ƒ-๐Ÿ๐Ÿ— ๐š๐ง๐ ๐ญ๐ก๐ž ๐‘๐ฎ๐ฌ๐ฌ๐ข๐š-๐”๐ค๐ซ๐š๐ข๐ง๐ž ๐ฐ๐š๐ซ ๐จ๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐‡๐ข๐ ๐ก-๐ฉ๐ž๐ซ๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐ง๐œ๐ž ๐‹๐ข๐ช๐ฎ๐ข๐ ๐‚๐ก๐ซ๐จ๐ฆ๐š๐ญ๐จ๐ ๐ซ๐š๐ฉ๐ก๐ฒ (๐‡๐๐‹๐‚) ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ?

Yes. As the COVID-19 and the Russia-Ukraine war are profoundly affecting the global supply chain relationship and raw material price system, we have definitely taken them into consideration throughout the research, and in Chapters, we elaborate at full length on the impact of the pandemic and the war on the High-performance Liquid Chromatography (HPLC) Industry

This research report is the result of an extensive primary and secondary research effort into the High-performance Liquid Chromatography (HPLC) Market . It provides a thorough overview of the market's current and future objectives, along with a competitive analysis of the industry, broken down by application, type and regional trends. It also provides a dashboard overview of the past and present performance of leading companies. A variety of methodologies and analyses are used in the research to ensure accurate and comprehensive information about the High-performance Liquid Chromatography (HPLC) Market .

๐–๐ก๐ข๐œ๐ก ๐š๐ซ๐ž ๐ญ๐ก๐ž ๐๐ซ๐ข๐ฏ๐ข๐ง๐ ๐Ÿ๐š๐œ๐ญ๐จ๐ซ๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐‡๐ข๐ ๐ก-๐ฉ๐ž๐ซ๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐ง๐œ๐ž ๐‹๐ข๐ช๐ฎ๐ข๐ ๐‚๐ก๐ซ๐จ๐ฆ๐š๐ญ๐จ๐ ๐ซ๐š๐ฉ๐ก๐ฒ (๐‡๐๐‹๐‚) ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ?

The increasing demand for pharmaceuticals and biotechnology products, advancements in HPLC techniques, growing applications in food and beverage analysis, and rising focus on green separation technologies

๐“๐ก๐ž ๐‡๐ข๐ ๐ก-๐ฉ๐ž๐ซ๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐ง๐œ๐ž ๐‹๐ข๐ช๐ฎ๐ข๐ ๐‚๐ก๐ซ๐จ๐ฆ๐š๐ญ๐จ๐ ๐ซ๐š๐ฉ๐ก๐ฒ (๐‡๐๐‹๐‚) ๐ฌ๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐ฌ๐ฎ๐›-๐ฌ๐ž๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐š๐ซ๐ž ๐ข๐ฅ๐ฅ๐ฎ๐ฆ๐ข๐ง๐š๐ญ๐ž๐ ๐›๐ž๐ฅ๐จ๐ฐ:

๐ ๐จ๐ซ ๐ญ๐ก๐ž ๐ฉ๐ฎ๐ซ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ข๐ฌ ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ, ๐„๐ฆ๐ž๐ซ๐ ๐ž๐ง ๐‘๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก ๐ก๐š๐ฌ ๐ฌ๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐ก๐ž ๐ ๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐ก๐ข๐ ๐ก-๐ฉ๐ž๐ซ๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐ง๐œ๐ž ๐ฅ๐ข๐ช๐ฎ๐ข๐ ๐œ๐ก๐ซ๐จ๐ฆ๐š๐ญ๐จ๐ ๐ซ๐š๐ฉ๐ก๐ฒ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐›๐š๐ฌ๐ž๐ ๐จ๐ง ๐ฉ๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ, ๐š๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง, ๐ž๐ง๐-๐ฎ๐ฌ๐ž, ๐š๐ง๐ ๐ซ๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง:

๐๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐ค (๐‘๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ฎ๐ž, ๐”๐’๐ƒ ๐๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง; ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ–โ€“๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ–)

Instruments

Systems

Detectors

Pumps

Others

Accessories

Consumables

๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐ค (๐‘๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ฎ๐ž, ๐”๐’๐ƒ ๐๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง; ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ–โ€“๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ–)

Clinical Research

Forensic

Diagnostics

Others

๐„๐ง๐-๐”๐ฌ๐ž ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐ค (๐‘๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ฎ๐ž, ๐”๐’๐ƒ ๐๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง; ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ–โ€“๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ–)

Pharma and Bio-pharmaceutical Companies

Contract Research Organizations

Academic Institutions

Others

๐Ÿ.๐‡๐จ๐ฐ ๐๐จ ๐ฒ๐จ๐ฎ ๐๐ž๐ญ๐ž๐ซ๐ฆ๐ข๐ง๐ž ๐ญ๐ก๐ž ๐ฅ๐ข๐ฌ๐ญ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ค๐ž๐ฒ ๐ฉ๐ฅ๐š๐ฒ๐ž๐ซ๐ฌ ๐ข๐ง๐œ๐ฅ๐ฎ๐๐ž๐ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ?

With the aim of clearly revealing the competitive situation of the industry, we concretely analyze not only the leading enterprises that have a voice on a global scale, but also the regional small and medium-sized companies that play key roles and have plenty of potential growth.

๐’๐ก๐จ๐ซ๐ญ ๐ƒ๐ž๐ฌ๐œ๐ซ๐ข๐ฉ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐€๐›๐จ๐ฎ๐ญ ๐‡๐ข๐ ๐ก-๐ฉ๐ž๐ซ๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐ง๐œ๐ž ๐‹๐ข๐ช๐ฎ๐ข๐ ๐‚๐ก๐ซ๐จ๐ฆ๐š๐ญ๐จ๐ ๐ซ๐š๐ฉ๐ก๐ฒ (๐‡๐๐‹๐‚) ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ :

Global high-performance liquid chromatography market revenue growth is significantly driven by increasing application of high-performance liquid chromatography in biological research, major prevalence of acute and chronic diseases, rising requirements in preclinical and clinical trials, and sustained investment in life science and academic research. High-performance liquid chromatography is a process where analytical chemistry is applied to separate, identify and quantify every particular component present in a mixture.

HPLC process is basically used in various end-use industries such as food, biotechnology, pharmaceutical, and more. In the pharmaceutical industry, HPLC is used at every phase of the drug discovery and drug development process. It is used to examine the ingredients of drug products qualitatively and quantitatively during the manufacturing process. Rising focus on precise diagnostics and growing acceptance of chromatographic approach as a benchmark process for testing validity and specificity of drug components is expected to continue to drive revenue growth of the market going ahead.

๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ: ๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐‡๐ข๐ ๐ก-๐ฉ๐ž๐ซ๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐ง๐œ๐ž ๐‹๐ข๐ช๐ฎ๐ข๐ ๐‚๐ก๐ซ๐จ๐ฆ๐š๐ญ๐จ๐ ๐ซ๐š๐ฉ๐ก๐ฒ (๐‡๐๐‹๐‚) ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ

The global high-performance liquid chromatography (HPLC) market size is expected to reach USD 6.39 Billion in 2028 at a steady CAGR, according to latest analysis by Emergen Research.

Key players in the High-performance Liquid Chromatography (HPLC) include Waters Corporations, Agilent Technologies, Inc., Shimadzu Corporation, Thermo Fisher, PerkinElmer, GE Healthcare, Bio-Rad Laboratories, Inc., Merck Millipore, Hitachi, and Showa Denko k.k.

๐†๐ž๐จ๐ ๐ซ๐š๐ฉ๐ก๐ข๐œ๐š๐ฅ๐ฅ๐ฒ, ๐ญ๐ก๐ž ๐๐ž๐ญ๐š๐ข๐ฅ๐ž๐ ๐š๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐œ๐จ๐ง๐ฌ๐ฎ๐ฆ๐ฉ๐ญ๐ข๐จ๐ง, ๐ซ๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ฎ๐ž, ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ฌ๐ก๐š๐ซ๐ž ๐š๐ง๐ ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐ซ๐š๐ญ๐ž, ๐ก๐ข๐ฌ๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐๐š๐ญ๐š ๐š๐ง๐ ๐Ÿ๐จ๐ซ๐ž๐œ๐š๐ฌ๐ญ (๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ—-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ) ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐Ÿ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ข๐ง๐ ๐ซ๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐ฌ ๐š๐ซ๐ž ๐œ๐จ๐ฏ๐ž๐ซ๐ž๐ ๐ข๐ง ๐‚๐ก๐š๐ฉ๐ญ๐ž๐ซ๐ฌ:

North America (United States, Canada and Mexico)

Europe (Germany, UK, France, Italy, Russia and Turkey etc.)

Asia-Pacific (China, Japan, Korea, India, Australia, Indonesia, Thailand, Philippines, Malaysia and Vietnam)

South America (Brazil, Argentina, Columbia etc.)

Middle East and Africa (Saudi Arabia, UAE, Egypt, Nigeria and South Africa)

๐‚๐š๐ง ๐ˆ ๐ฆ๐จ๐๐ข๐Ÿ๐ฒ ๐ญ๐ก๐ž ๐ฌ๐œ๐จ๐ฉ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐š๐ง๐ ๐œ๐ฎ๐ฌ๐ญ๐จ๐ฆ๐ข๐ณ๐ž ๐ข๐ญ ๐ญ๐จ ๐ฌ๐ฎ๐ข๐ญ ๐ฆ๐ฒ ๐ซ๐ž๐ช๐ฎ๐ข๐ซ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ?

Yes. Customized requirements of multi-dimensional, deep-level and high-quality can help our customers precisely grasp market opportunities, effortlessly confront market challenges, properly formulate market strategies and act promptly, thus to win them sufficient time and space for market competition.

๐Š๐ž๐ฒ ๐ ๐š๐œ๐ญ๐จ๐ซ๐ฌ:

๐“๐ก๐ž ๐ฆ๐š๐ฃ๐จ๐ซ ๐Ÿ๐š๐œ๐ญ๐จ๐ซ๐ฌ ๐๐ซ๐ข๐ฏ๐ข๐ง๐ ๐ญ๐ก๐ž ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐‡๐ข๐ ๐ก-๐ฉ๐ž๐ซ๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐ง๐œ๐ž ๐‹๐ข๐ช๐ฎ๐ข๐ ๐‚๐ก๐ซ๐จ๐ฆ๐š๐ญ๐จ๐ ๐ซ๐š๐ฉ๐ก๐ฒ (๐‡๐๐‹๐‚) ๐ข๐ง๐œ๐ฅ๐ฎ๐๐ž:

Increasing demand for pharmaceutical and biotechnology products

Advancements in HPLC techniques

Growing applications in food and beverage analysis

Rising focus on green separation technologies

Growing adoption in environmental testing and analysis

Increasing funding for research and development activities

High accuracy and precision offered by HPLC in analysis and separation processes

Need for quality control and assurance in various industries, including pharmaceuticals, biotechnology, and food and beverage

๐€๐›๐จ๐ฎ๐ญ ๐„๐ฆ๐ž๐ซ๐ ๐ž๐ง ๐‘๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก

