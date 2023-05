MADE IN NATURE - OPDAG VÆRDIERNE I EUROPÆISK ØKOLOGI: POSITIVE RESULTATER I DET FØRSTE ÅR AF KAMPAGNEN

FERRARA, ITALIA, May 10, 2023/ EINPresswire.com / -- Positive resultater for Made in Nature, opdag værdierne i europæisk økologi, det treårige kommunikations- og informationsprojekt fra CSO Italy som medfinansieres af EU, og som netop har afsluttet sit første aktivitetsår. Made in Nature er også finansieret af følgende italienske virksomheder: Brio, Canova, Ceradini, Conserve Italia, Orogel og Veritas Bio Frutta."Made in Nature, sagde Elisa Macchi, direktør for CSO Italy, er helt sikkert et af de projekter, der vil bidrage til at styrke kulturen for økologiske fødevarer i Europa med det formål at forbedre kendskabet til og dyderne ved disse produkter, der i stigende grad opfylder behovene hos den moderne forbruger, som er opmærksom og respektfuld over for miljøet og biodiversiteten”.I løbet af det første år blev alle de aktiviteter, der var planlagt i projektet, gennemført, hvilket gjorde det muligt at nå de planlagte KPI'er, og i mange tilfælde at overgå dem. Resultaterne af aktiviteterne, der er opnået med Made in Nature, er endnu mere betydningsfulde, hvis man tager i betragtning, at den økologiske verden gennemgår en særlig vanskelig tid, og at indskrænkningen af pladsen på salgsstederne reducerer mængderne, og medfører et fald i de gennemsnitlige salgspriser.Aktiviteten i det første år har fokuseret på at aktivere et integreret sæt af kommunikationstiltag med fokus på "værdierne" i de økologiske produktionsmetoder, der anvendes i Europa, og har involveret Italien, Frankrig, Tyskland og Danmark i initiativer rettet mod forbrugere, medierne og aktører i sektoren med meget positive resultater.Samlet set blev 84 millioner forbrugere nået takket være projektets kommunikationsaktiviteter. De vigtigste øjeblikke i denne kommunikation var deltagelsen på seks af de vigtigste handelsmesser i sektoren i Europa, herunder Macfrut, Biofach, Fruit Logistica og endda Sial og Marca. Dette gjorde det muligt at berøre og bevidstgøre over 92,000 brancheeksperter.Mere end 30,000 forbrugere fulgte kampagnen løbende på de sociale kanaler og på hjemmesiden, og mere end 30 millioner forbrugere blev direkte berørt af reklameaktiviteterne i de fire involverede lande.Der manglede heller ikke kampagner i butikkerne. Der blev afholdt 2,000 smagedage på 372 salgssteder i Italien og Tyskland, hvilket gav mere end 1,6 mio. forbrugere mulighed for at smage på de promoverede produkter.Sidst, men ikke mindst, blev der oprettet en skov med en frugtplantage uden emissioner for at kompensere for den CO2, der blev produceret af aktiviteterne og kommunikationsmaterialerne. I år blev de første 90 frugttræer plantet i Bologna (Emilia-Romagna), og der vil blive plantet lige så mange hvert år i løbet af de 3 år som projektet varer, altså 270 frugttræer i alt, som skønnes at kunne absorbere 4,500 kg CO2.